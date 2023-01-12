Ferro-velho é flagrado com 15 toneladas de material de linha férrea em Viana

15 toneladas de material de linha férrea são apreendidos em ferro-velho de Viana Crédito: Guarda Municipal de Viana

Cerca de 15 toneladas de materiais furtados de uma linha férrea que corta o município foram apreendidas em um ferro-velho de Viana nesta quarta-feira (11). A apreensão – feita em operação da Guarda Municipal apreendeu em parceria com a Comissão Integrada de Fiscalização Interna (Coifin) – aconteceu durante fiscalização e orientação aos estabelecimentos do município que comercializam esse tipo de material.

A Lei Municipal 1.897, de 2006, proíbe é proibida a aquisição, reciclagem e beneficiamento desses itens para prestadores de serviços públicos ou privados. Durante a ação, no ferro-velho localizado no bairro de Morada de Bethânia, foram encontradas as toneladas de materiais.

Diante da suspeita, os agentes solicitaram a presença de fiscais da Vale, responsável pela linha desativada, para analisar o material e constatar se havia irregularidades no mesmo. Os profissionais de fiscalização e representantes da empresa verificaram que os itens são de propriedade da companhia.

A Guarda Municipal de Viana apreendeu e recolheu o material comercializado de forma irregular e o devolveu à mineradora. Entre os materiais apreendidos havia placas de apoio, parafusos tirefond, dormente de ferro e grampos de apoio.

Materiais de linha férrea apreendidos