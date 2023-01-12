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Produto furtado

Ferro-velho é flagrado com 15 toneladas de material de linha férrea em Viana

Agentes da Guarda Municipal encontraram os materiais em estabelecimento no bairro Morada de Bethânia nesta quarta-feira (11), durante fiscalização a ferros-velhos do município
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jan 2023 às 09:24

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 09:24

15 toneladas de material de linha férrea são apreendidos em ferro-velho de Viana
15 toneladas de material de linha férrea são apreendidos em ferro-velho de Viana Crédito: Guarda Municipal de Viana
Cerca de 15 toneladas de materiais furtados de uma linha férrea que corta o município foram apreendidas em um ferro-velho de Viana nesta quarta-feira (11). A apreensão – feita em operação da Guarda Municipal apreendeu em parceria com a Comissão Integrada de Fiscalização Interna (Coifin) – aconteceu durante fiscalização e orientação aos estabelecimentos do município que comercializam esse tipo de material.
A Lei Municipal 1.897, de 2006, proíbe é proibida a aquisição, reciclagem e beneficiamento desses itens para prestadores de serviços públicos ou privados. Durante a ação, no ferro-velho localizado no bairro de Morada de Bethânia, foram encontradas as toneladas de materiais.
Diante da suspeita, os agentes solicitaram a presença de fiscais da Vale, responsável pela linha desativada, para analisar o material e constatar se havia irregularidades no mesmo. Os profissionais de fiscalização e representantes da empresa verificaram que os itens são de propriedade da companhia.
A Guarda Municipal de Viana apreendeu e recolheu o material comercializado de forma irregular e o devolveu à mineradora. Entre os materiais apreendidos havia placas de apoio, parafusos tirefond, dormente de ferro e grampos de apoio.

Materiais de linha férrea apreendidos

Segundo a Guarda Municipal de Viana, representantes da empresa que comprou o material furtado foram levados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com eles. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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