Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar a própria esposa a facadas, no bairro Kubitschek, em Guarapari, na madrugada desta terça-feira (10). Antes dos golpes no pescoço, ele chegou a ameaçar a mulher várias vezes.
De acordo com a Polícia Civil, o crime foi descoberto quando a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari. Ela estava com duas lesões no pescoço, provocadas pelas facadas.
A Polícia Militar foi acionada e, inicialmente, com medo, a moça não quis revelar quem tinha provocado os machucados. Só contou que tinha sofrido várias ameaças, inclusive de morte.
Homem tenta matar companheira a facadas e é preso em Guarapari
As investigações apontaram que tudo começou com uma discussão relacionada ao dinheiro do casal. "Após perseguir a vítima até a sua residência com vários tipos de agressões, o suspeito desferiu duas facadas, que atingiram o lado esquerdo do pescoço da vítima, deixando com um corte profundo. A mulher também foi atingida no lado direito do pescoço com um corte um pouco mais superficial", explicou o delegado Franco Malini, titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.
A situação só não foi mais grave porque pessoas que estavam na rua interviram. Quando ficou sabendo do caso, a equipe da DHPP começou as buscas e encontrou o criminoso no Centro de Guarapari, na tarde de quarta-feira (11).
“Em depoimento, o suspeito confessou apenas que bateu na companheira para se defender”, declarou o delegado. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e encaminhado ao presídio. O nome do agressor não foi divulgado.