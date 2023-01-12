Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar a própria esposa a facadas, no bairro Kubitschek, em Guarapari , na madrugada desta terça-feira (10). Antes dos golpes no pescoço, ele chegou a ameaçar a mulher várias vezes.

De acordo com a Polícia Civil , o crime foi descoberto quando a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari. Ela estava com duas lesões no pescoço, provocadas pelas facadas.

Polícia Militar foi acionada e, inicialmente, com medo, a moça não quis revelar quem tinha provocado os machucados. Só contou que tinha sofrido várias ameaças, inclusive de morte.

Your browser does not support the audio element. Homem tenta matar companheira a facadas e é preso em Guarapari

As investigações apontaram que tudo começou com uma discussão relacionada ao dinheiro do casal. "Após perseguir a vítima até a sua residência com vários tipos de agressões, o suspeito desferiu duas facadas, que atingiram o lado esquerdo do pescoço da vítima, deixando com um corte profundo. A mulher também foi atingida no lado direito do pescoço com um corte um pouco mais superficial", explicou o delegado Franco Malini, titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

A situação só não foi mais grave porque pessoas que estavam na rua interviram. Quando ficou sabendo do caso, a equipe da DHPP começou as buscas e encontrou o criminoso no Centro de Guarapari, na tarde de quarta-feira (11).