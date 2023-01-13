Motorista capota carro e fica ferido em acidente na BR 101 na Serra

De acordo com a apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o condutor do automóvel tentou fazer uma ultrapassagem e, quando voltava para a pista da direita, encostou na roda de uma carreta, capotando o veículo.
Ele ficou com cortes no braço e recebeu atendimento de uma ambulância da Eco 101, concessionária que administra a via.
Ainda segundo informações do repórter João Brito, da TV Gazeta, muitas pessoas que passavam pelo local do acidente pararam para ajudar. O motorista estava sozinho no carro e consciente durante todo o tempo de atendimento.
A reportagem de A Gazeta demandou a Eco101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais detalhes do acidente. Assim que houver resposta, esse texto será atualizado.