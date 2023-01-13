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Durante ultrapassagem

Motorista capota carro e fica ferido em acidente na BR 101 na Serra

Capotamento aconteceu nesta sexta-feira (13), na altura do km 61, na descida de Nova Carapina; pista ficou interditada no sentido Sul
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 jan 2023 às 08:31

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 08:31

Motorista fica ferido após capotamento na BR 101
Motorista fica ferido após capotamento na BR 101 Crédito: João Brito
Um motorista ficou ferido após capotar o carro na BR 101, na altura do km 61, em Nova Carapina, na Serra. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), na pista do sentido Sul – que chegou a ficar com uma faixa interditada.
De acordo com a apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o condutor do automóvel tentou fazer uma ultrapassagem e, quando voltava para a pista da direita, encostou na roda de uma carreta, capotando o veículo.
Ele ficou com cortes no braço e recebeu atendimento de uma ambulância da Eco 101, concessionária que administra a via.
Ainda segundo informações do repórter João Brito, da TV Gazeta, muitas pessoas que passavam pelo local do acidente pararam para ajudar. O motorista estava sozinho no carro e consciente durante todo o tempo de atendimento.
A reportagem de A Gazeta demandou a Eco101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais detalhes do acidente. Assim que houver resposta, esse texto será atualizado. 

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