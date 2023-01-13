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Chuva destrói parte da cobertura do Terminal de Itaparica em Vila Velha

Pedaço da lona que cobre a estrutura não resistiu ao acúmulo de chuva e se rompeu na tarde dessa quinta-feira (12); problema já aconteceu outras vezes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jan 2023 às 07:50

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 07:50

forte chuva que atingiu a Grande Vitória na tarde dessa quinta-feira (12) destruiu parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Antes mesmo da inauguração em janeiro de 2021, a estrutura já apresentava problemas e chegou a ceder, em situação semelhante.
Desta vez, um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol, perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus.
Chuva destrói lona de cobertura do Terminal de Itaparica em Vila Velha
Chuva destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Procurada na manhã desta sexta-feira (13), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o fato, dizendo que, “devido ao grande volume de chuva em pouco tempo nessa quinta-feira (12), uma das lonas do Terminal de Itaparica rasgou”.
A companhia declarou que uma equipe de manutenção foi ao local, isolou a área e ninguém se feriu. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, esteve no terminal nesta sexta-feira (13) e disse à reportagem da TV Gazeta que, mesmo com o dano em parte da cobertura, não houve paralisação nas operações.
"Nós estamos deslocando as baias, primeiro para fazer o trabalho (de manutenção) e, segundo, porque, se chover, as pessoas não estarão expostas. O que a gente está fazendo, mas não conseguimos concluir, são vários testes, pois houve um momento de falta de tensão. Essa é uma estrutura que precisa estar tensionada", explicou.
"A drenagem está funcionando, então não tem motivo para ocorrer esse acúmulo de água, mas como, provavelmente, um cabo cedeu e a água passou do ponto da drenagem, acabou fazendo a bolha de água, acumulando, e bateu na estrutura, causando a ruptura da lona exatamente na costura", completou. 
"Agora é fazer uma avaliação. A obra está dentro da garantia. O DER-ES está apurando para ver qual será a melhor medida, mas rapidamente faremos a substituição desse pedaço de lona"
Fábio Damasceno - Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo
A reportagem de A Gazeta procurou o DER-ES e aguarda o retorno do órgão.

Obras no Terminal de Itaparica

O antigo Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura. O valor orçado para a intervenção pelo Governo do Estado foi de R$ 12 milhões.
No prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou, em parte, devido à pandemia de Covid-19.
Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada: desta vez, para o mês de outubro – mas, outra vez, a promessa não foi cumprida. Diante do novo atraso, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão tentaria entregar a obra ainda naquele ano.
Em dezembro de 2020, durante as obras de instalação da lona, parte da cobertura cedeu com o acúmulo de chuva. A construção foi inaugurada em janeiro de 2021 e, dois meses depois, voltou a ter problemas com vazamentos no teto.

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