Chuva destrói parte da cobertura do Terminal de Itaparica em Vila Velha

A Gazeta mostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Desta vez, um vídeo enviado por um leitor demostra que a água se acumula sobre uma parte da membrana. A lona não resiste e acaba se rompendo, danificando também um dos letreiros com informações sobre linhas do Sistema Transcol , perto de onde havia passageiros aguardando os ônibus.

Chuva destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Procurada na manhã desta sexta-feira (13), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o fato, dizendo que, “devido ao grande volume de chuva em pouco tempo nessa quinta-feira (12), uma das lonas do Terminal de Itaparica rasgou”.

A companhia declarou que uma equipe de manutenção foi ao local, isolou a área e ninguém se feriu. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, esteve no terminal nesta sexta-feira (13) e disse à reportagem da TV Gazeta que, mesmo com o dano em parte da cobertura, não houve paralisação nas operações.

"Nós estamos deslocando as baias, primeiro para fazer o trabalho (de manutenção) e, segundo, porque, se chover, as pessoas não estarão expostas. O que a gente está fazendo, mas não conseguimos concluir, são vários testes, pois houve um momento de falta de tensão. Essa é uma estrutura que precisa estar tensionada", explicou.

"A drenagem está funcionando, então não tem motivo para ocorrer esse acúmulo de água, mas como, provavelmente, um cabo cedeu e a água passou do ponto da drenagem, acabou fazendo a bolha de água, acumulando, e bateu na estrutura, causando a ruptura da lona exatamente na costura", completou.

"Agora é fazer uma avaliação. A obra está dentro da garantia. O DER-ES está apurando para ver qual será a melhor medida, mas rapidamente faremos a substituição desse pedaço de lona" Fábio Damasceno - Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo

A reportagem de A Gazeta procurou o DER-ES e aguarda o retorno do órgão.

Obras no Terminal de Itaparica

O antigo Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura. O valor orçado para a intervenção pelo Governo do Estado foi de R$ 12 milhões.

No prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou, em parte, devido à pandemia de Covid-19