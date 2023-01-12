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Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no topo; fotos

Com vista para a Baía de Vitória, residencial construído na Ilha de Monte Belo terá 37 andares e vai atualizar a lista dos prédios mais altos do Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jan 2023 às 06:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 06:57

Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no último andar
Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no topo Crédito: Grand Construtora
Um novo edifício localizado na Avenida Beira-Mar, no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, vai atualizar a lista dos prédios mais altos do Estado. A edificação de 37 pavimentos e 124 apartamentos foi lançada nesta quarta-feira (11) e será a mais alta da Capital.
Ocupando uma área total de 5.090 m² ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Una Residence é inspirado na arquitetura de cidades como Miami e Singapura.
Com vista para a Baía de Vitória e cartões-postais como o Convento da Penha, Terceira Ponte e o Morro do Penedo, o residencial de luxo terá no topo um spa com piscina de borda infinita, dois sky lounges e espaços gourmet. 
Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no topo; fotos
Em maio de 2022, o empreendimento da Grand Construtora teve o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado. O documento é obrigatório para a aprovação de grandes empreendimentos na cidade, conforme determina o Plano Diretor Urbano (PDU).
O projeto passou pela prefeitura e atendeu às exigências legais para ser executado, como explicou o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira. Prédios mais elevados são permitidos no local, desde que respeitado o afastamento lateral.
Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no último andar
Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no último andar Crédito: Grand Construtora
“Pelo PDU da região de Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo, não há limite de altura, é só observar os afastamentos. E a empresa quase dobrou o afastamento mínimo exigido e verticalizou bem. Será mais estreito, porém maior. Melhora a circulação de vento e não cria uma parede para dentro do bairro. Com 110 metros de altura, com certeza será o maior prédio de Vitória”, descreve Oliveira.
Vitória tem atualmente o prédio construído mais alto do Estado, o Highline Square, localizado na Enseada do Suá, com 33 andares e 105,54 m de altura. Mesmo com a construção do Una Residence, a Capital deve perder o posto de endereço das edificações mais altas do Estado para Vila Velha.
Para os próximos anos, estão previstas a inauguração do Taj Home Resort, com 158,0 m de altura, também erguido pela Grand Construtura, responsável pelo Una Residence; do Infinity, com 118,23; e do Villa Felice, com 112,0 m, todos em Vila Velha.

Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no último andar

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