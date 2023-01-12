Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no topo; fotos

Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no topo Crédito: Grand Construtora

Um novo edifício localizado na Avenida Beira-Mar, no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, vai atualizar a lista dos prédios mais altos do Estado . A edificação de 37 pavimentos e 124 apartamentos foi lançada nesta quarta-feira (11) e será a mais alta da Capital.

Ocupando uma área total de 5.090 m² ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Una Residence é inspirado na arquitetura de cidades como Miami e Singapura.

Com vista para a Baía de Vitória e cartões-postais como o Convento da Penha, Terceira Ponte e o Morro do Penedo, o residencial de luxo terá no topo um spa com piscina de borda infinita, dois sky lounges e espaços gourmet.

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Em maio de 2022, o empreendimento da Grand Construtora teve o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado . O documento é obrigatório para a aprovação de grandes empreendimentos na cidade, conforme determina o Plano Diretor Urbano (PDU).

O projeto passou pela prefeitura e atendeu às exigências legais para ser executado, como explicou o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira. Prédios mais elevados são permitidos no local, desde que respeitado o afastamento lateral.

Prédio mais alto de Vitória terá piscina com borda infinita no último andar Crédito: Grand Construtora

“Pelo PDU da região de Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo, não há limite de altura, é só observar os afastamentos. E a empresa quase dobrou o afastamento mínimo exigido e verticalizou bem. Será mais estreito, porém maior. Melhora a circulação de vento e não cria uma parede para dentro do bairro. Com 110 metros de altura, com certeza será o maior prédio de Vitória”, descreve Oliveira.

Vitória tem atualmente o prédio construído mais alto do Estado, o Highline Square, localizado na Enseada do Suá, com 33 andares e 105,54 m de altura. Mesmo com a construção do Una Residence, a Capital deve perder o posto de endereço das edificações mais altas do Estado para Vila Velha.