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Vídeo mostra motorista atropelando seis pessoas em São Gabriel da Palha

Entre as vítimas está uma criança de quatro anos e um homem que foi arrastado e arremessado pelo veículo; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2023 às 18:04

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 18:04

Um vídeo impressionante, registrado por uma câmera de segurança, mostra o momento em que uma caminhonete atropelou seis pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, na madrugada desta quinta-feira (12) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Três vítimas foram arrastadas e arremessadas pelo veículo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista abandonou o carro e fugiu do local sem prestar socorro.
O acidente ocorreu em frente a uma pizzaria do bairro. O dono do estabelecimento e o filho dele, uma criança, estavam em uma moto, e um funcionário do comércio montado em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três. Uma mulher que estava junto com o grupo por pouco também não foi atropelada. Os atingidos tiveram ferimentos leves.
Três homens que passavam pelo local no momento também foram atropelados pelo motorista da caminhonete. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. O estado de saúde deles não foi informado. Segundo a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as vítimas foram levadas para um hospital do município.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que identificou o motorista, mas ele ainda não foi localizado.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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