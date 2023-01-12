Vídeo mostra motorista atropelando seis pessoas em São Gabriel da Palha

Um vídeo impressionante, registrado por uma câmera de segurança, mostra o momento em que uma caminhonete atropelou seis pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, na madrugada desta quinta-feira (12) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . Três vítimas foram arrastadas e arremessadas pelo veículo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista abandonou o carro e fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu em frente a uma pizzaria do bairro. O dono do estabelecimento e o filho dele, uma criança, estavam em uma moto, e um funcionário do comércio montado em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três. Uma mulher que estava junto com o grupo por pouco também não foi atropelada. Os atingidos tiveram ferimentos leves.

Três homens que passavam pelo local no momento também foram atropelados pelo motorista da caminhonete. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. O estado de saúde deles não foi informado. Segundo a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as vítimas foram levadas para um hospital do município.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que identificou o motorista, mas ele ainda não foi localizado.