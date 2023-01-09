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Acidente na ES 166

Caminhão carregado com cal tomba e deixa dois feridos em Castelo

Carga ficou espalhada às margens da rodovia; motorista e ajudante foram socorridos com ajuda do Corpo de Bombeiros e levados para um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jan 2023 às 12:17

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 12:17

Um caminhão carregado com sacos de cal tombou em um barranco na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o motorista ficou com os pés presos às ferragens e um ajudante dele também sofreu ferimentos.
A PM informou que o acidente aconteceu por volta de 5h, quando o caminhão descia a serra, sentido Castelo. O motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo em um barranco no km 6 da rodovia.
Caminhão de cal tomba em barranco de Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Segundo a PM, o motorista ficou com os pés presos às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate. Já o ajudante dele sofreu uma lesão na perna. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e seguem internados no pronto-socorro da unidade. A via não precisou ser interditada para atendimento. 

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