Turista de MG é encontrado morto após desaparecer em praia de Marataízes

Um turista de Minas Gerais foi encontrado morto na tarde deste domingo (8), após desaparecer no mar da praia de Lagoa Funda, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Silvio Luiz Tadeu Fontes, 54 anos, estava com familiares, que também vieram visitar o Estado, quando desapareceu durante a manhã.
O homem estava na água com outras duas pessoas, quando começaram a se afogar. Dois conseguiram ser resgatados, mas Silvio desapareceu no mar. De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, o corpo dele foi encontrado horas depois.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, mas não houve resposta. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.