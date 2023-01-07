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Litoral Sul

Casal de namorados fica à deriva em passeio de stand-up paddle em Marataízes

De acordo com a Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, 23 resgates, por motivos diversos, foram feitos entre os dias 31 de dezembro até sábado (7)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 jan 2023 às 13:35

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 13:35

Casal em stand-up é resgatado no mar de Marataízes
Casal em stand-up é resgatado no mar de Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes
Um casal de namorados ficou à deriva na Praia Central de Marataízes e precisou ser resgatado por guarda-vidas. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (6) e envolveu um bote da equipe que atua na região.
Um vídeo divulgado pelas equipes de resgate mostrou o socorro. Nas imagens, o casal, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, aparece preso em uma corrente de retorno. Um guarda-vida entrou no mar e aguardou a chegada da embarcação de suporte.
De acordo com os agentes, os jovens resgatados estão bem. A Prefeitura de Marataízes informou que do dia 31 de dezembro do ano passado até o dia 7 deste mês, 23 banhistas foram salvos - por diversos motivos.
Desse total, os acionamentos envolveram 12 crianças, nove adultos e dois idosos. Não foi registrada nenhuma morte. A orientação é que, antes de entrar no mar, os banhistas consultem as condições do mar naquele momento aos guarda-vidas.

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