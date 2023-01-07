Casal de namorados fica à deriva em passeio de stand-up paddle em Marataízes

Casal em stand-up é resgatado no mar de Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes

Um casal de namorados ficou à deriva na Praia Central de Marataízes e precisou ser resgatado por guarda-vidas. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (6) e envolveu um bote da equipe que atua na região.

Um vídeo divulgado pelas equipes de resgate mostrou o socorro. Nas imagens, o casal, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, aparece preso em uma corrente de retorno. Um guarda-vida entrou no mar e aguardou a chegada da embarcação de suporte.

De acordo com os agentes, os jovens resgatados estão bem. A Prefeitura de Marataízes informou que do dia 31 de dezembro do ano passado até o dia 7 deste mês, 23 banhistas foram salvos - por diversos motivos.