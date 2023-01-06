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Sobrinho de vereador

Menino de 12 anos desaparece após mergulho em praia de Jacaraípe, na Serra

Caio estava brincando na água com a irmã quando foi puxado pela correnteza; mergulhadores fazem buscas na região
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 jan 2023 às 19:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 19:26

Um menino de 12 anos, identificado como Caio dos Santos Mendes, desapareceu após mergulhar na Praia do Barrote, em Jacaraípe, na Serra, na tarde desta sexta-feira (6). Ele estava brincando com a irmã quando tudo aconteceu.
A criança é sobrinha do vereador Paulinho do Churrasquinho (PDT). A assessoria do político confirmou o caso, e disse que o menino estava perto da Praça Encontro das Águas. No início da noite de sexta-feira, socorristas ainda estavam fazendo buscas no local.
Um morador do bairro esteve na praia durante as buscas e conversou com a reportagem de A Gazeta. "Esse local é próximo do píer, onde a água faz um movimento diferenciado, como se fosse um redemoinho. A água puxou ele, os meninos falaram para ele voltar, ele se apavorou e não conseguiu. Uma das meninas foi chamar o salva-vidas, mas não tinha", declarou Antônio Carlos.
O pai de Caio, o motorista  Cláudio Esteves de Souza, acompanha as buscas neste sábado (7).
“O Caio estava aqui na praia com minha esposa, duas irmãs e as primas. O tempo virou e minha esposa decidiu ir embora, o Caio pediu pra dar o último mergulho e foi nessa hora que ele sumiu. Infelizmente, aqui na hora não tinha nenhum guarda-vidas, não tinha ninguém pra ajudar. Os populares que estavam perto não tinham treinamento pra poder ajudar. O Caio era meu filho mais novo, era o caçula da família. Um menino estudioso, que era educado e todo mundo gostava. Agora estamos aqui procurando, na esperança de encontrar”.
Família acompanhas as buscas pelo menino Caio
Família acompanhas as buscas pelo menino caio Crédito: Eduardo Dias
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento, por volta das 13h, no píer da Praça Encontro das Águas. Segundo informações de populares, um menino, de aproximadamente 12 anos, pulou no local e não retornou. A equipe do mergulho foi acionada e realizou buscas. Até o momento (noite de sexta-feira) a vítima não foi encontrada. Os trabalhos devem ser retomados na manhã desse sábado (7)".
Menino de 12 anos desaparece após mergulho em praia de Jacaraípe, na Serra
Prefeitura da Serra informou que "a secretaria de Defesa Social, por meio da equipe de Salva Mar, lamenta o ocorrido e alerta para os perigos do mar, que está revolto, em dias de chuva. Com a nova lei do Salva Mar e a iminência da alta temporada, foram contratados cerca de 69 salva-vidas que serão distribuídos por toda a orla do município. O efetivo estará atuando durante os 12 meses do ano com equipamentos novos".
Os guarda-vidas começam a atuar nas praias a partir da próxima terça-feira (10). Na segunda-feira eles se apresentam para pegar os equipamentos e receber as orientações finais. O horário de funcionamento será das 8 às 17 horas, todos os dias da semana.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

Atualização

06/01/2022 - 8:30
O Corpo de Bombeiros enviou nota com detalhes das buscas. O texto foi atualizado.

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