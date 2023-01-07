Corpo de menino que se afogou em praia de Jacaraípe é encontrado

Familiares acompanharam as buscas pelo menino que se afogou em Jacaraípe Crédito: Eduardo Dias

O corpo de Caio dos Santos Mendes, de 12 anos, que desapareceu após mergulhar na Praia do Barrote, em Jacaraípe, na Serra foi encontrado na tarde deste sábado (7) por volta das 15 horas.

Segundo a família do menino, o corpo foi encontrado próximo ao píer, que fica perto de onde a criança havia se afogado, na sexta-feira (6). A irmã de Caiu contou que o corpo foi encontrado por um surfista, que estava junto com o Corpo de Bombeiros.

“Na verdade, foi um milagre porque todo mundo pensava que o corpo tinha ido para longe, mas não. Logo após uma oração, o corpo apareceu perto do mesmo lugar em que ele se afogou. Já tinha se passado mais de um dia e o corpo apareceu do nada na frente dos familiares”, disse Lívia dos Santos.

Depois que o corpo foi encontrado o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória foi acionado.

A irmã lembrou também que Caio era um adolescente muito extrovertido e brincalhão. “Ele era muito aventureiro. Está deixando muita saudade. A família está muito abalada com tudo isso. Estamos muito tristes”, lamentou.

O afogamento aconteceu na tarde de sexta-feira (6). Caio estava brincando com a irmã quando tudo aconteceu. A criança é sobrinha do vereador Paulinho do Churrasquinho (PDT). Em suas redes sociais, o político lamentou a morte do menino.

"É com profundo pesar que comunico o falecimento do meu sobrinho Caio, querido por toda a família. Caio foi uma criança ímpar, de um coração imenso e querido por todos. 2023 infelizmente não está sendo um ano fácil. Crendo na vida eterna em Cristo Jesus, peço a Deus que nos conforte neste momento difícil", escreveu o vereador.

Por meio de nota o Corpo de Bombeiros informou que encontrou um corpo do sexto masculino com características compatíveis com as do adolescente próximo à Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe e que acionou a Polícia Civil.

Salva-vidas

Prefeitura da Serra informou que "a secretaria de Defesa Social, por meio da equipe de Salva Mar, lamenta o ocorrido e alerta para os perigos do mar, que está revolto, em dias de chuva. Com a nova lei do Salva Mar e a iminência da alta temporada, foram contratados cerca de 69 salva-vidas que serão distribuídos por toda a orla do município. O efetivo estará atuando durante os 12 meses do ano com equipamentos novos".