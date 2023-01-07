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Violência

Após quadrilha do Pix ser presa, bandidos fazem arrastão em Jardim da Penha

PM fez cerco e localizou três suspeitos, sendo dois menores de idade; assaltos ocorreram neste sexta (6), logo depois da operação que prendeu integrantes de uma organização criminosa que praticava sequestros do Pix no bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2023 às 14:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 14:01

Três mulheres foram vítimas de um arrastão no início da noite desta sexta-feira (6), em Jardim da Penha, Vitória. Três suspeitos de praticarem o crime foram presos pela polícia, sendo que dois deles eram menores de idade — um de 15 e outro de apenas 12 anos. Um outro bandido conseguiu fugir.
A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que quatro indivíduos estariam promovendo assaltos seguidos em via pública, levando aparelhos celulares das vítimas.
A PM realizou um cerco pelo bairro, localizou e abordou três suspeitos, sendo dois menores e um adulto. Com eles foi recuperado um celular e apreendido um simulacro de arma de fogo. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.
O arrastão aconteceu logo depois de uma operação em Jardim da Penha — realizada em conjunto pela Guarda Civil Municipal, PM e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) —, que prendeu quatro suspeitos de praticarem sequestros-relâmpagos mediante extorsão na região.

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Veja integrantes da quadrilha que praticava sequestros do Pix em Jardim da Penha

A primeira vítima foi uma fisioterapeuta de 38 anos, que foi abordada quando saía do trabalho. Durante a fuga, os criminosos abordaram a segunda vítima, uma advogada de 27 anos.
Uma médica de 43 anos estava a um quarteirão da advogada quando também foi rendida ao entrar em seu carro.
Segundo informações da TV Gazeta, um dos suspeitos tem 18 anos e os dois menores, 15 e 12 anos. O mais novo, de acordo com a TV, já foi apreendido duas vezes.
O comandante da 12ª Companhia, major Isaac, disse que os três seriam da região da Grande São Pedro e usaram uma arma falsa para cometer os assaltos. O celular de uma das vítimas foi recuperado.
Já a Polícia Civil informou que três suspeitos, sendo um maior e dois menores, foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Vitória.
Segundo a PC, o maior foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e corrupção de menores, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já os menores foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhados ao Ciase.
Com informações de Vanessa Calmon, da TV Gazeta.

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