Após quadrilha do Pix ser presa, bandidos fazem arrastão em Jardim da Penha

Três mulheres foram vítimas de um arrastão no início da noite desta sexta-feira (6), em Jardim da Penha, Vitória . Três suspeitos de praticarem o crime foram presos pela polícia, sendo que dois deles eram menores de idade — um de 15 e outro de apenas 12 anos. Um outro bandido conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que quatro indivíduos estariam promovendo assaltos seguidos em via pública, levando aparelhos celulares das vítimas.

A PM realizou um cerco pelo bairro, localizou e abordou três suspeitos, sendo dois menores e um adulto. Com eles foi recuperado um celular e apreendido um simulacro de arma de fogo. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

A primeira vítima foi uma fisioterapeuta de 38 anos, que foi abordada quando saía do trabalho. Durante a fuga, os criminosos abordaram a segunda vítima, uma advogada de 27 anos.

Uma médica de 43 anos estava a um quarteirão da advogada quando também foi rendida ao entrar em seu carro.

Segundo informações da TV Gazeta, um dos suspeitos tem 18 anos e os dois menores, 15 e 12 anos. O mais novo, de acordo com a TV, já foi apreendido duas vezes.

O comandante da 12ª Companhia, major Isaac, disse que os três seriam da região da Grande São Pedro e usaram uma arma falsa para cometer os assaltos. O celular de uma das vítimas foi recuperado.

Já a Polícia Civil informou que três suspeitos, sendo um maior e dois menores, foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Vitória.

Segundo a PC, o maior foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e corrupção de menores, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já os menores foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhados ao Ciase.