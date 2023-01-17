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Rua bloqueada

Moradores protestam por falta de água em bairros de Viana e Cariacica

Segundo os manifestantes, os bairros Nova Bethânia, Coqueiral de Viana e Caçaroca sofrem com o desabastecimento desde quinta-feira (12)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 jan 2023 às 07:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 07:52

Moradores fecham rua em protesto a falta de água
Moradores fecham rua de Rio Marinho, em Cariacica, em protesto contra falta de água Crédito: Leitor A Gazeta
Um protesto de moradores fechou a Rua Principal, que fica em Rio Marinho, em Cariacica nesta terça-feira (17). Eles colocaram fogo em pedaços de madeiras e pneus. Os manifestantes reclamam que falta água nos bairros Nova Bethânia e Coqueiral de Viana, que ficam em Viana, e em Caçaroca, que fica em Cariacica. A falta de abastecimento, segundo eles, acontece desde quinta-feira (12).
Os moradores dessas localidades ainda relatam que diversos protocolos foram abertos na Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), mas que a companhia ainda não resolveu a situação. Também segundo essas pessoas, mais de 300 famílias estão sendo afetadas.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, conversou com moradores que afirmaram que, caso a situação persista, eles continuarão a manifestação em outro local.
Moradores protestam por falta de água em bairros de Viana e Cariacica

Moradores colocaram fogo na Rua Principal, em Rio Marinho

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), por conta do protesto, a linha 732 (Caçaroca - Terminal de Jardim América) está retornando da altura do Supermercado Ramos, que fica no bairro Rio Marinho. Assim que a manifestação acabar e a via for desobstruída, o itinerário voltará ao normal.
A Cesan afirmou vai enviar caminhões pipa para atender os moradores de Coqueiral de Viana, nesta terça-feira (17). "Este bairro é parcialmente atendido pela Cesan, a companhia está elaborando projetos para implementar redes de água e atender a toda comunidade. Ainda hoje será agendada uma reunião com a liderança local e os moradores", disse a companhia em nota.
Ainda segundo a Cesan, o abastecimento em Cariacica está normal. Se algum morador estiver com inconsistência no abastecimento é preciso acionar a Cesan para que o técnico vá ao local. 

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