Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidentes na BR 101

Tragédia com pai, mãe e 4 filhos lembra a que matou PM e família no ES

Pai, mãe e quatro filhos morreram neste domingo (15), após uma colisão no km 119 da rodovia, em Sooretama. Em fevereiro de 2020, um vereador, a esposa e o filho de 4 anos também morreram em um acidente no km 101 da BR 101
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jan 2023 às 06:42

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 06:42

BR 101 Norte teve tragédia parecida com a que matou pai, mãe e 4 filhos no ES
BR 101 Norte teve tragédia parecida com a que matou pai, mãe e 4 filhos no ES Crédito: Acervo pessoal
Duas famílias tiveram um fim trágico em um trecho próximo da BR 101, no Norte do Espírito Santo. Pai, mãe e quatro filhos morreram neste domingo (15), após uma colisão no km 119 da rodovia, em Sooretama. Em fevereiro de 2020, um vereador, a esposa e o filho de 4 anos também morreram em um acidente no km 101 da BR 101, em Jaguaré. Nos dois acidentes, os carros das famílias bateram de frente com carretas.
No acidente deste domingo, o casal Marcos Souza Santos e Edinalva dos Santos Costa, ambos de 36 anos, saíram de Macaé, no Rio de Janeiro, para fazer uma surpresa e comemorar um aniversário com a família, que mora em Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia.
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete anos; Débora Vitória Santos Souza, de quatro anos; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses de idade.
Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão. As imagens mostram que a carreta carregada com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.
As crianças estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal. Cinco vítimas morreram no local. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital para onde foi levada, em Linhares.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel, e que o condutor do veículo teria dormido ao volante e, por isso, invadiu a contramão.

Vereador e família morrem em acidente

Outra tragédia parecida ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2020. Um carro bateu de frente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré. No carro estavam o vereador da Serra, Jucélio Nascimento Porto, de 44 anos, mais conhecido como Cabo Porto; a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24 anos; e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos. Todos morreram na hora.
Família do Cabo Porto morto em acidente na BR 101
Família do Cabo Porto morto em acidente na BR 101; o casal tinha um outro filho, na época com 17 anos, que não estava com a família no carro. Crédito: Reprodução/Facebook
Na ocasião, o motorista da carreta, que seguia de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro, disse que o veículo conduzido pelo militar tentou fazer uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu.
Cabo Porto morre com família em acidente em Jaguaré
Cabo Porto morre com família em acidente em Jaguaré Crédito: Eduardo Dias
Além do filho João, que morreu no acidente, o casal tinha um outro filho, na época com 17 anos, que não estava com a família no carro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 espírito santo Jaguaré Sooretama trânsito ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados