Tragédia com pai, mãe e 4 filhos lembra a que matou PM e família no ES

BR 101 Norte teve tragédia parecida com a que matou pai, mãe e 4 filhos no ES Crédito: Acervo pessoal

No acidente deste domingo, o casal Marcos Souza Santos e Edinalva dos Santos Costa, ambos de 36 anos, saíram de Macaé, no Rio de Janeiro, para fazer uma surpresa e comemorar um aniversário com a família , que mora em Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia.

Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete anos; Débora Vitória Santos Souza, de quatro anos; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses de idade.

Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão. As imagens mostram que a carreta carregada com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.

As crianças estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal. Cinco vítimas morreram no local. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital para onde foi levada, em Linhares.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel, e que o condutor do veículo teria dormido ao volante e, por isso, invadiu a contramão.

Vereador e família morrem em acidente

Outra tragédia parecida ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2020. Um carro bateu de frente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré. No carro estavam o vereador da Serra, Jucélio Nascimento Porto, de 44 anos, mais conhecido como Cabo Porto; a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24 anos; e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos. Todos morreram na hora.

Família do Cabo Porto morto em acidente na BR 101; o casal tinha um outro filho, na época com 17 anos, que não estava com a família no carro. Crédito: Reprodução/Facebook

Na ocasião, o motorista da carreta, que seguia de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro, disse que o veículo conduzido pelo militar tentou fazer uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu.

Cabo Porto morre com família em acidente em Jaguaré Crédito: Eduardo Dias