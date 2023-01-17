Tragédia com pai, mãe e 4 filhos lembra a que matou PM e família no ES

Duas famílias tiveram um fim trágico em um trecho próximo da BR 101, no Norte do Espírito Santo. Pai, mãe e quatro filhos morreram neste domingo (15), após uma colisão no km 119 da rodovia, em Sooretama. Em fevereiro de 2020, um vereador, a esposa e o filho de 4 anos também morreram em um acidente no km 101 da BR 101, em Jaguaré. Nos dois acidentes, os carros das famílias bateram de frente com carretas.
No acidente deste domingo, o casal Marcos Souza Santos e Edinalva dos Santos Costa, ambos de 36 anos, saíram de Macaé, no Rio de Janeiro, para fazer uma surpresa e comemorar um aniversário com a família, que mora em Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia.
Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete anos; Débora Vitória Santos Souza, de quatro anos; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses de idade.
Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão. As imagens mostram que a carreta carregada com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.
As crianças estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal. Cinco vítimas morreram no local. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital para onde foi levada, em Linhares.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel, e que o condutor do veículo teria dormido ao volante e, por isso, invadiu a contramão.
Vereador e família morrem em acidente
Outra tragédia parecida ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2020. Um carro bateu de frente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré. No carro estavam o vereador da Serra, Jucélio Nascimento Porto, de 44 anos, mais conhecido como Cabo Porto; a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24 anos; e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos. Todos morreram na hora.
Na ocasião, o motorista da carreta, que seguia de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro, disse que o veículo conduzido pelo militar tentou fazer uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu.
Além do filho João, que morreu no acidente, o casal tinha um outro filho, na época com 17 anos, que não estava com a família no carro.