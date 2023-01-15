Pai, mãe e os 4 filhos: família morre em acidente na BR 101 em Sooretama

Quatro das seis pessoas que morreram em um grave acidente, que ocorreu na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101 em Sooretama, no Norte do Estado eram crianças e irmãos.
Elas estavam com os pais, que também morreram, em um veículo de passeio que bateu de frente com uma carreta que trafegava no sentido contrário. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia sentido Norte.
A repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, esteve no local do acidente e apurou que entre as vítimas, quatro eram crianças com idades entre 1 ano e 10 anos. Todas estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu as crianças que estavam no banco de trás.
As vítimas identificadas:
- Marcos Souza Santos - 36 anos (pai)
- Edinalva dos Santos Costa - 36 anos (mãe)
- João Victor dos Santos Costa Souza - 10 anos
- Juan Pedro dos Santos Souza - 7 anos
- Débora vitória Santos Souza - 4 anos
- Maria Luiza Santos - 1 ano e 4 meses
O acidente
Seis pessoas, da mesma família, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado. A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e uma carreta (cavalo trator com semi reboque). Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital para onde foi levada, em Linhares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi às 6h03. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida. No entanto, a corporação informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel.
Pelas características, A PRF trabalha com as hipóteses do condutor do veículo ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito e, assim, invadiu a contramão. A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de pare e siga. Às 12h40, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos.
Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local.
O QUE DIZEM AS EMPRESAS
O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano. Por nota, a JSL lamentou o ocorrido.
"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na manhã de hoje (15) na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento.
Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito, e com os demais feridos envolvidos na colisão.
A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.
Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.
A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.
"A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes", informa o documento.