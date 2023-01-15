Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Batida frontal causa seis mortes na BR 101 em Sooretama

A colisão ocorrida pouco depois das 6h deste domingo (15) envolveu um veículo de passeio, onde estavam as vítimas, e um caminhão; uma criança foi socorrida em estado grave e morreu no hospital
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 jan 2023 às 08:42

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 08:42

Seis pessoas, ainda não identificadas, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado. A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Entre as vítimas está uma criança que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. 
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama
O acidente entre os veículos resultou na morte de seis pessoas em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
Batida frontal causa seis mortes na BR 101 em Sooretama
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi por volta de 6h18. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida. A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi liberada em sistema de pare e siga. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ainda de acordo com a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira,  saiu sem ferimentos
Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a ocorrência ainda esta andamento. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local. 
Em nota, a Suzano lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família das vítimas.
A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.
Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.
A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados