Seis pessoas, ainda não identificadas, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado. A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Entre as vítimas está uma criança que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.
Batida frontal causa seis mortes na BR 101 em Sooretama
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi por volta de 6h18. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida. A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi liberada em sistema de pare e siga.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ainda de acordo com a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos
Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a ocorrência ainda esta andamento. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local.
Em nota, a Suzano lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família das vítimas.
A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.
Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.
A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.