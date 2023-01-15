Seis pessoas, ainda não identificadas, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama , no Norte do Estado. A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Entre as vítimas está uma criança que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

O acidente entre os veículos resultou na morte de seis pessoas em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Your browser does not support the audio element. Batida frontal causa seis mortes na BR 101 em Sooretama

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi por volta de 6h18. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida. A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi liberada em sistema de pare e siga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ainda de acordo com a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos

Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a ocorrência ainda esta andamento. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local.

Em nota, a Suzano lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família das vítimas.

A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.

Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.