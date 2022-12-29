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No trevo

Ciclista morre após acidente com moto na BR 101, em Sooretama

Vítima foi socorrida com vida e levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Motociclista também ficou ferido após a batida

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 14:00

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 dez 2022 às 14:00
Um homem, de 60 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR 101, na altura do trevo de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (28). José Salvador dos Santos estava em uma bicicleta e colidiu com uma moto. A vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta (29).
De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, José atravessava a via e teria entrado na frente da moto, que não conseguiu evitar a batida. Ambulâncias da Eco 101 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e fizeram atendimento ao ciclista e ao motociclista, que também ficou ferido.
Trevo de Sooretama, na BR 101
Trevo de Sooretama, na BR 101 Crédito: Reprodução/Google Maps
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde do condutor da moto. Nas primeiras horas desta quinta, José Salvador dos Santos veio a óbito quando estava no hospital. O corpo da vítima foi encaminhado até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois foi liberado aos familiares.

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