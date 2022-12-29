Ciclista morre após acidente com moto na BR 101, em Sooretama

Um homem, de 60 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR 101, na altura do trevo de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (28). José Salvador dos Santos estava em uma bicicleta e colidiu com uma moto. A vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta (29).

De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, José atravessava a via e teria entrado na frente da moto, que não conseguiu evitar a batida. Ambulâncias da Eco 101 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e fizeram atendimento ao ciclista e ao motociclista, que também ficou ferido.

Trevo de Sooretama, na BR 101 Crédito: Reprodução/Google Maps