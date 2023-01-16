Marcos Souza Santos e Edinalva dos Santos Costa, ambos de 36 anos, viajavam nesse domingo (15) – com os quatro filhos – para fazer uma surpresa e comemorar um aniversário com a família, que mora em Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia. O que era para ser um dia feliz, no entanto, se transformou em uma tragédia: os seis morreram em um acidente na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após o carro bater de frente com uma carreta.
Família morta na BR 101- era para ser um dia feliz, diz parente
Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete anos; Débora vitória Santos Souza, de quatro anos; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses de idade.
"Eles iam fazer uma surpresa para a família. Era o aniversário de 15 anos da sobrinha de Edinalva. Era para ser um dia muito feliz e, agora, estamos chorando pelos nossos mortos"
Os seis saíram da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, onde moravam. Alguns parentes, que sabiam da surpresa, desconfiaram da demora para que eles chegassem no aniversário. O acidente foi descoberto após pesquisas sobre ocorrências de trânsito na BR 101.
Segundo um tio de Edinalva, Benedito Conceição Pereira, a família gostava de viajar e fazia passeios sempre que possível. “Ela (Edinalva) veio morar com a gente quando ainda era solteira. Casou com o Marcos, um menino muito bom. Viveu a vida toda na igreja. Eu vi minha sobrinha formar uma família abençoada. Eles eram muito aventureiros e, hoje, temos o desprazer de enterrar nossos entes queridos. Estamos jogando terra por cima”, conta, emocionado.
Câmera registra acidente
Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão registrada às 6h03. As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.
A repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, esteve no local e apurou que entre as vítimas, quatro eram crianças com idades entre um ano e dez anos. Todas estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel. Pelas características, a PRF trabalha com as hipóteses de o condutor do veículo ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito e, por isso, invadiu a contramão.
A BR 101 ficou totalmente interditada até as 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de "pare e siga". Às 12h40, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, não se feriu.
O que dizem as empresas responsáveis pela carreta
O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano.
"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento da JSL.
Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito. A empresa também informou que está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reiterou que 100% das frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, têm velocidade limitada e contam com diversos dispositivos de segurança.
A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.
Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.
A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.