Família que morreu em acidente na BR 101, em Sooretama, ia para Bahia Crédito: Acervo familiar

Your browser does not support the audio element. Família morta na BR 101- era para ser um dia feliz, diz parente

Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete anos; Débora vitória Santos Souza, de quatro anos; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses de idade.

"Eles iam fazer uma surpresa para a família. Era o aniversário de 15 anos da sobrinha de Edinalva. Era para ser um dia muito feliz e, agora, estamos chorando pelos nossos mortos" Benedito Conceição Pereira - Tio de Edinalva

Os seis saíram da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro , onde moravam. Alguns parentes, que sabiam da surpresa, desconfiaram da demora para que eles chegassem no aniversário. O acidente foi descoberto após pesquisas sobre ocorrências de trânsito na BR 101

O carro onde estava a família ficou completamente destruído e seis pessoas morreram Crédito: Divulgação | PRF

Segundo um tio de Edinalva, Benedito Conceição Pereira, a família gostava de viajar e fazia passeios sempre que possível. “Ela (Edinalva) veio morar com a gente quando ainda era solteira. Casou com o Marcos, um menino muito bom. Viveu a vida toda na igreja. Eu vi minha sobrinha formar uma família abençoada. Eles eram muito aventureiros e, hoje, temos o desprazer de enterrar nossos entes queridos. Estamos jogando terra por cima”, conta, emocionado.

Câmera registra acidente

Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão registrada às 6h03. As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.

A repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, esteve no local e apurou que entre as vítimas, quatro eram crianças com idades entre um ano e dez anos. Todas estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel. Pelas características, a PRF trabalha com as hipóteses de o condutor do veículo ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito e, por isso, invadiu a contramão.

A BR 101 ficou totalmente interditada até as 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de "pare e siga". Às 12h40, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, não se feriu.

O que dizem as empresas responsáveis pela carreta

O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano.

"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento da JSL.

Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito. A empresa também informou que está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reiterou que 100% das frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, têm velocidade limitada e contam com diversos dispositivos de segurança.

A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.

Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.