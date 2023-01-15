Vídeo mostra como aconteceu acidente que matou família na BR 101

As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia sentido Sul em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o Chevrolet Vectra invadiu a contramão, o monitor da câmera indica que o motorista do caminhão reduz a velocidade, mas não consegue impedir a batida.

A repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, esteve no local do acidente e apurou que entre as vítimas, quatro eram crianças com idades entre 1 ano e 10 anos. Todas estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu as crianças que estavam no banco de trás.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Sooretama, ia para Bahia Crédito: Acervo pessoal

As vítimas identificadas:





Marcos Souza Santos - 36 anos (pai)

Edinalva dos Santos Costa - 36 anos (mãe)

João Victor dos Santos Costa Souza - 10 anos

Juan Pedro dos Santos Souza - 7 anos

Débora vitória Santos Souza - 4 anos

Maria Luiza Santos - 1 ano e 4 meses

O acidente

Seis pessoas, da mesma família, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado. A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital para onde foi levada, em Linhares.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi às 6h03. A corporação informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel.

Pelas características, A PRF trabalha com as hipóteses do condutor do veículo ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito e, assim, invadiu a contramão. A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de pare e siga. Às 12h40, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos.

Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local.

O que dizem as empresas

O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano. Por nota, a JSL lamentou o ocorrido.

"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na manhã de hoje (15) na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento.

A empresa confirmou a veracidade do vídeo que mostra a cena do acidente.

Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito, e com os demais feridos envolvidos na colisão.

A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.

Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.

A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.