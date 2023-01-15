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Prejuízo

Incêndio atinge casa de dois andares em Castelo

De acordo com os Bombeiros, não houve vítimas. Dois carros que estavam na garagem foram atingidos pelas chamas
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 jan 2023 às 10:45

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 10:45

Casa de dois andares pega fogo em Castelo
Casa de dois andares pega fogo em Castelo Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um incêndio atingiu uma casa de dois andares, na tarde deste sábado (14) no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Estado. Ninguém se feriu, mas dois veículos que estavam na garagem foram atingidos pelas chamas.
O incêndio foi por volta de 13h30, segundo o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe chegou ao local, constatou que as chamas atingiam um edifício de dois andares. O combate foi iniciado pelo lado de fora e durou cerca de três horas e meia. 
As causas do incêndio só serão confirmadas após perícia, mas enquanto a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local não houve solicitação pela proprietária do local.

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