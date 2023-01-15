Incêndio atinge casa de dois andares em Castelo

Um incêndio atingiu uma casa de dois andares, na tarde deste sábado (14) no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Estado. Ninguém se feriu, mas dois veículos que estavam na garagem foram atingidos pelas chamas.
O incêndio foi por volta de 13h30, segundo o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe chegou ao local, constatou que as chamas atingiam um edifício de dois andares. O combate foi iniciado pelo lado de fora e durou cerca de três horas e meia.
As causas do incêndio só serão confirmadas após perícia, mas enquanto a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local não houve solicitação pela proprietária do local.