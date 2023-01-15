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Maria Ortiz

Mulher é agredida pelo ex-companheiro durante briga em Vitória

Para se defender das agressões, a mulher usou um objeto cortante, não identificado pela polícia, e feriu o ex-companheiro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 jan 2023 às 11:20

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 11:20

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
A mulher foi levada feriada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Vinicius Zagoto
Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Para se defender das agressões, a mulher usou um objeto cortante, não identificado pela polícia, e o golpeou. O caso aconteceu na noite deste sábado (14).
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada até uma casa que fica no bairro. No local, encontrou a mulher com lesões físicas aparentes em todo o corpo, assim como dificuldades para se locomover.
A vítima disse à equipe que as lesões tinham sido provocadas durante uma briga com o ex-companheiro. Ela afirmou que foi agredida com socos e foi arrastada no chão pelos cabelos, momento que usou um objeto perfurocortante para se desvencilhar. O homem foi ferido no pescoço.
Ambos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O objeto utilizado pela mulher não foi localizado. 
A Polícia Civil foi acionada para mais informações. Assim que houver respostas, esse texto será atualizado. 

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