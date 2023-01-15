Mulher é agredida pelo ex-companheiro durante briga em Vitória

A mulher foi levada feriada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Vinicius Zagoto

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Maria Ortiz, em Vitória . Para se defender das agressões, a mulher usou um objeto cortante, não identificado pela polícia, e o golpeou. O caso aconteceu na noite deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada até uma casa que fica no bairro. No local, encontrou a mulher com lesões físicas aparentes em todo o corpo, assim como dificuldades para se locomover.

A vítima disse à equipe que as lesões tinham sido provocadas durante uma briga com o ex-companheiro. Ela afirmou que foi agredida com socos e foi arrastada no chão pelos cabelos, momento que usou um objeto perfurocortante para se desvencilhar. O homem foi ferido no pescoço.

Ambos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O objeto utilizado pela mulher não foi localizado.