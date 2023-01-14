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Aribiri

Homem é assassinado minutos após matar adolescente em Vila Velha

Crimes aconteceram na manhã deste sábado (14); suspeito que matou o homem presenciou a morte do jovem e conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2023 às 18:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 18:44

Homem é assassinado minutos após matar adolescente em Vila velha
Rua Suzana Borges, em Aribiri, Vila Velha, onde homem foi morto após assassinar adolescente Crédito: Fernando Estevão
Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, depois de assassinar um adolescente de 17 anos no bairro Aribiri, em Vila Velha. Os dois crimes aconteceram com poucos minutos de difereça, na Rua Suzana Borges, por volta das 11 horas deste sábado (14).
Testemunhas contaram ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que o jovem foi morto com vários disparos. Após cometer o homicídio, o homem não conseguiu fugir, acabou perseguido e morto por uma pessoa que conhecia o adolescente e que havia presenciado o assassinato.
De acordo com moradores, o homem que matou o rapaz não era conhecido no bairro. A pessoa que o matou conseguiu fugir e ainda não foi presa. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados e liberados aos familiares.
Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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