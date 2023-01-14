Homem é assassinado minutos após matar adolescente em Vila velha

Testemunhas contaram ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta , que o jovem foi morto com vários disparos. Após cometer o homicídio, o homem não conseguiu fugir, acabou perseguido e morto por uma pessoa que conhecia o adolescente e que havia presenciado o assassinato.

De acordo com moradores, o homem que matou o rapaz não era conhecido no bairro. A pessoa que o matou conseguiu fugir e ainda não foi presa. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados e liberados aos familiares.