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No Maranhão

Homem esfaqueado cai de ambulância, é 'esquecido' e achado morto em rodovia

O motorista da ambulância só percebeu a queda depois de algum tempo e, ao retornar, a vítima já estava morta na rodovia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 06:46

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 06:46

Um homem identificado como Silas Menezes Brasil foi esfaqueado após uma discussão em um bar na cidade de Bernardo do Mearim (a 277 km de São Luís, no Maranhão) na madrugada do último domingo (8). Ele foi socorrido por uma ambulância, mas caiu do veículo e o motorista só percebeu a ausência do homem minutos depois. Refazendo o caminho, o condutor encontrou Silas já morto na rodovia MA-127.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Maranhão informou que Silas estava esfaqueado e foi socorrido pela ambulância do município para ser levado ao Hospital Regional do município de Peritoró.
Polícia investiga morte de homem que caiu de ambulância após ser esfaqueado no Maranhão
Polícia investiga morte de homem que caiu de ambulância após ser esfaqueado no Maranhão Crédito: Reprodução/ TV Mirante
No meio do percurso até a unidade de saúde, o homem, que não teve a idade divulgada, teria caído do veículo em movimento e morreu no local.
A Polícia explicou que só soube do caso às 10h da manhã de domingo, quando o corpo estava na funerária e pronto para ser entregue à família para o velório.
A corporação impediu que o homem fosse sepultado e encaminhou o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Timon para passar por exames periciais e determinar a causa da morte.
"O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Bernardo do Mearim, que inclusive já identificou o indivíduo que esfaqueou a vítima. O fato da queda da vítima da ambulância também está sendo apurado", finalizou a nota da Secretaria de Estado da Comunicação Social à reportagem.
O nome do suspeito de ter esfaqueado Silas não foi divulgado.
Responsável pela ambulância, a reportagem tenta contato com a Prefeitura de Bernardo do Mearim, via e-mail, telefone e redes sociais, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

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