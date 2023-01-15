Jovens são baleados em intervalo de uma hora em Vitória

A madrugada deste domingo (15) foi violenta na região da Grande São Pedro, em Vitória. Duas tentativas de homicídio foram registradas nos bairros Bela Vista e Santo André. O primeiro caso aconteceu por volta de 00h04, onde um jovem levou três tiros em um bar.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para irem ao Pronto Atendimento de São Pedro, na Capital, onde teria dado entrada um indivíduo baleado. No PA, a vítima, de 26 anos, disse que estava fazendo uso de bebida alcoólica em um bar quando chegaram cinco suspeitos armados que efetuaram os disparos. Ele não soube dizer quem eram os criminosos e a motivação.

Cerca de uma hora depois, no bairro Santo André, um jovem de 18 anos foi baleado na cabeça próximo à Unidade de Saúde do bairro. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, ele ainda levou outros dois tiros. O jovem estava de bicicleta quando foi baleado.

Uma tia do jovem contou à reportagem da TV Gazeta, que ao chegarem no local onde o jovem estava baleado, encontrou militares fazendo a segurança até o socorro chegar, pois havia o risco dos criminosos voltarem para continuar atirando no jovem.

Moradores da região contaram que ouviram pelo menos oito tiros.

A Polícia Militar informou que durante o policiamento no bairro Santo André, policiais foram acionados para irem até as proximidades do Posto de Saúde da região, pois havia uma pessoa baleada. No local, a equipe encontrou o jovem caído e inconsciente.

Logo, os militares perceberam um volume na cintura da vítima e ao verificar, constatou-se que havia um revólver calibre 38 com seis munições. Nas imediações de onde estava o indivíduo, foi encontrado um estojo de pistola calibre 9mm. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou socorro e encaminhou o jovem ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele ficará sob escolta até receber alta médica.

A família informou que o jovem precisará passar por uma cirurgia.