Mãe de suspeito devolve itens furtados da Casa da Cultura de Muniz Freire

Moedas e notas de dinheiro que foram furtadas da Casa da Cultura de Muniz Freire, foram devolvidas na última sexta-feira (13) Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Muniz Freire

A Casa da Cultura de Muniz Freire Muniz Freire , no Sul do Estado , teve objetos de valor histórico furtados na madrugada da última sexta-feira (13), no entanto, no mesmo dia, na parte da tarde, a mãe do suspeito devolveu as notas, moedas e pedras antigas que haviam sido levadas para a equipe da prefeitura. Os materiais estariam no banheiro da casa da mulher.

Segundo a prefeitura do município, o material foi devolvido após o órgão fazer uma publicação nas redes sociais informando o crime. “Se você conhecer alguém que esteja comercializando este tipo de moeda antiga, além dos objetos, por favor entre em contato com a PM (190) ou na Ouvidoria (28) 99928-6983. Sua ação pode ajudar a preservar nossa história e contribuir para que a cultura local seja protegida”, divulgou.

A prefeitura explicou que, na sexta-feira (13), sentiu a ausência de alguns objetos do local e foi verificar as imagens da câmera de segurança para saber se alguém tinha entrado. Diante disso, uma pessoa foi vista.

Ainda de acordo com o órgão, o suspeito de ter cometido o furto foi um menor de idade que seria usuário de drogas. Ele havia entrado no local para usar entorpecentes, mas viu o dinheiro antigo, achou que tinha valor e pegou.

A prefeitura disse que as notas e moedas não representam um valor de compra e venda, mas sim um valor histórico, pois estão cheios de memórias, histórias e sentimentos que fazem parte da cultura local. “Para evitar que situações como esta aconteçam novamente, o setor administrativo já tomou as providências colocando, no local, guarda municipal”, comunicou.

O órgão informou, ainda, que foi registrado boletim de ocorrência e que a polícia abriu inquérito para apurar o caso.

Polícia Civil

A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) que informou, em nota, que "as diligências e as investigações da Delegacia de Polícia de Muniz Freire estão em andamento. O suspeito já foi identificado e, segundo as investigações, se trata de um homem reincidente em crimes de furto e possui outros inquéritos em andamento em que é apontado como investigado".

A PC também divulgou que, de acordo com o titular da DP de Muniz Freire, delegado Bruno Alves, "o suspeito responde processo por tráfico de drogas e, no ano de 2022, foi detido algumas vezes pela Polícia Civil pelo crime de furto. Em relação ao furto na Casa da Cultura de Muniz Freire, será feita uma representação de pedido de prisão preventiva do suspeito.