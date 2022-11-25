Casal denuncia homem por assediar gêmeas de 14 anos em Muniz Freire

Um casal denunciou o dono das terras onde mora, na zona rural de Muniz Freire, na Região do Caparaó, após o homem, de 48 anos, assediar as filhas gêmeas, de 14 anos. Além de ameaças para que os pais deixassem as filhas se relacionarem com ele, tiros foram disparados contra a família.
Segundo o boletim de ocorrência, registrado nesta quinta-feira (25), a mãe das adolescentes disse que o homem é proprietário da terra onde ela mora. Ela narra que o suspeito esteve em sua casa com uma espingarda, um facão e ameaçou o casal para que eles deixassem as filhas se relacionassem com ele, caso contrário, não daria trabalho a eles e passariam fome.
A Polícia Militar foi ao local e encontrou o suspeito. Com ele, havia uma espingarda de chumbinho embaixo de um colchão e três facões.
Na quarta-feira (23), o casal também denunciou o homem com ameaças, caso não deixassem ficar com as filhas.
Durante a noite daquele dia, eles foram alvos de tiros em uma estrada. Os tiros vieram de ocupantes de um carro que passou pela família. Depois do ataque, o suspeito ligou para o casal e teria dito que a família merecia tomar tiro. O suspeito, o casal e as adolescentes foram conduzidos para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Na delegacia, segundo a Polícia Civil, o suspeito de 48 anos, foi autuado em flagrante por injúria, desacato à autoridade e constrangimento ilegal. O homem foi encaminhado ao presídio.