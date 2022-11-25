Casal denuncia homem por assediar gêmeas de 14 anos em Muniz Freire

Segundo o boletim de ocorrência, registrado nesta quinta-feira (25), a mãe das adolescentes disse que o homem é proprietário da terra onde ela mora. Ela narra que o suspeito esteve em sua casa com uma espingarda, um facão e ameaçou o casal para que eles deixassem as filhas se relacionassem com ele, caso contrário, não daria trabalho a eles e passariam fome.