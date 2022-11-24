Suspeita de matar e esconder corpo do marido tem prisão revogada no ES

De acordo com a decisão do juiz Helthon Neves Farias, a acusada estava presa porque era preciso assegurar a efetividade da investigação criminal e o trâmite do processo para a aplicação da lei. Segundo o magistrado, consta nas declarações reunidas aos autos do processo que Ana Paula demonstra ser uma pessoa trabalhadora, que se casou novamente e possui endereço fixo.

“Observo que a acusada possui endereço fixo, residindo atualmente na Vila São Vicente, zona rural de Itaberaba, inclusive tendo se casada novamente, demonstrando, a princípio, ser pessoa trabalhadora, pelo que se pode intuir das declarações juntadas aos autos. [...] Não encontro presente a necessidade de sua prisão sob o fundamento de garantia da instrução processual, posto que possível assegurá-la com a aplicação de medidas cautelares específicas”, considera em trecho da decisão.

Vítima, Elias era mestre de capoeira e missionário Crédito: Reprodução/Facebook

Ana Paula estava presa em uma penitenciária feminina no Espírito Santo. Apesar da prisão revogada, a suspeita precisará cumprir medidas cautelares, como não poder se ausentar de casa por mais de cinco dias sem autorização prévia e manter atualizados os dados do endereço e telefones. Caso contrário, ela terá a prisão decretada imediatamente, concluiu o juiz.

O crime

Elias foi dado como desaparecido e 10 dias depois o corpo dele foi localizado já em adiantado estado de decomposição. Os investigadores que estiveram no local perceberam que o cômodo onde o corpo estava havia sido “lacrado” por materiais plásticos, com a intenção de evitar que o cheiro chegasse até a vizinhança.

Na época, A Gazeta trouxe informações sobre o caso. Ana Paula fugiu quando um vizinho começou a desconfiar que teria acontecido algo no imóvel do casal. Ela pediu carona para o cunhado, que a levou à rodoviária de Nanuque, cidade de Minas Gerais, onde ficou escondida.

Um dia após o corpo de Elias ser encontrado, Ana Paula se apresentou na Delegacia de Pinheiros e alegou que o casal havia brigado e, para se defender, ela empurrou Elias – que teria batido a cabeça em um móvel da casa. No entanto, as investigações apontaram contradições no depoimento dela e a polícia passou a suspeitar de envenenamento.