Acusada de matar marido e esconder corpo em caixão no ES é presa na BA

Vítima, Elias era mestre de capoeira e missionário Crédito: Reprodução/Facebook

Uma mulher de 40 anos, acusada de matar o marido e esconder o corpo do homem dentro de casa em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo , foi presa nesta terça-feira (23) em Itaberaba, na Bahia. O crime aconteceu em dezembro de 2016, quando o corpo do mestre de capoeira e missionário Elias Costa foi encontrado dentro de um caixão improvisado de um armário de madeira na residência em que morava. Contra a esposa dele, Ana Paula Gonçalves dos Santos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

Elias foi dado como desaparecido e 10 dias depois o corpo dele foi localizado já em adiantado estado de decomposição. Os investigadores que estiveram no local perceberam que o cômodo onde o corpo estava havia sido “lacrado” por materiais plásticos, com a intenção de evitar que o cheiro chegasse até a vizinhança.

Na época, A Gazeta trouxe informações sobre o caso. Ana Paula fugiu quando um vizinho começou a desconfiar que teria acontecido algo no imóvel do casal. Ela pediu carona para o cunhado, que a levou à rodoviária de Nanuque, cidade de Minas Gerais, onde ficou escondida.

Segundo a Polícia Civil, ficou comprovado posteriormente que Ana Paula matou o marido intencionalmente e depois ocultou o corpo no interior da casa. Ainda de acordo com as investigações, "para acelerar o processo de putrefação do corpo do marido, a acusada utilizou cal na tentativa de ‘dissolver’ o corpo, porém ele foi encontrado antes pela vizinhança”, informou a corporação.