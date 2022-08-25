Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 5 anos

Acusada de matar marido e esconder corpo em caixão no ES é presa na BA

O missionário e mestre de capoeira Elias Costa foi assassinado em dezembro de 2016 em Pinheiros, no Norte do Estado. Esposa com mandado de prisão em aberto foi presa em Itaberaba (BA)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 ago 2022 às 09:17

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 09:17

Vítima, Elias era mestre de capoeira e missionário
Vítima, Elias era mestre de capoeira e missionário Crédito: Reprodução/Facebook
Uma mulher de 40 anos, acusada de matar o marido e esconder o corpo do homem dentro de casa em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi presa nesta terça-feira (23) em Itaberaba, na Bahia. O crime aconteceu em dezembro de 2016, quando o corpo do mestre de capoeira e missionário Elias Costa foi encontrado dentro de um caixão improvisado de um armário de madeira na residência em que morava. Contra a esposa dele, Ana Paula Gonçalves dos Santos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.
Elias foi dado como desaparecido e 10 dias depois o corpo dele foi localizado já em adiantado estado de decomposição. Os investigadores que estiveram no local perceberam que o cômodo onde o corpo estava havia sido “lacrado” por materiais plásticos, com a intenção de evitar que o cheiro chegasse até a vizinhança.
Na época, A Gazeta trouxe informações sobre o caso. Ana Paula fugiu quando um vizinho começou a desconfiar que teria acontecido algo no imóvel do casal. Ela pediu carona para o cunhado, que a levou à rodoviária de Nanuque, cidade de Minas Gerais, onde ficou escondida.
Um dia após o corpo de Elias ser encontrado, Ana Paula se apresentou na Delegacia de Pinheiros e alegou que o casal havia brigado e, para se defender, ela empurrou Elias – que teria batido a cabeça em um móvel da casa. No entanto, as investigações apontaram contradições no depoimento dela e a polícia passou a suspeitar de envenenamento.
Segundo a Polícia Civil, ficou comprovado posteriormente que Ana Paula matou o marido intencionalmente e depois ocultou o corpo no interior da casa. Ainda de acordo com as investigações, "para acelerar o processo de putrefação do corpo do marido, a acusada utilizou cal na tentativa de ‘dissolver’ o corpo, porém ele foi encontrado antes pela vizinhança”, informou a corporação.
Itaberaba fica a cerca de 900 km de Pinheiros. A Polícia Civil recebeu a informação de que a acusada estava foragida na cidade e os policiais a localizaram e realizaram a prisão na manhã de terça-feira (23), mas as informações foram divulgadas nesta quarta (24). Ana Paula será encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja Também

Adolescente apontado como novo chefe do tráfico de Pinheiros é detido

Dupla é presa suspeita de matar jovem em emboscada em Pinheiros

Homem é morto com golpes de facão em assentamento MST, em Pinheiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Minas Gerais Pinheiros Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados