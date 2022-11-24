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Ao usar drogas

Jovem é esfaqueado um dia após deixar clínica de recuperação em Ibitirama

Vítima tem 23 anos e contou aos militares que foi cercada, agredida e esfaqueada no momento em que estava fumando crack e maconha na noite desta quarta-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:49

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:49

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado e agredido na localidade de Santa Marta, interior de Ibitirama, na Região do Caparaó, após ao usar drogas na noite desta quarta-feira (23) . Ele contou à Polícia Militar que havia saído da clínica de reabilitação no dia anterior.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 19h, próximo a um mercado na rua do Sapo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava realizado atendimento médico ao rapaz quando a PM chegou ao local.
O jovem contou que deixou a clínica de reabilitação onde fazia tratamento para parar de usar drogas na terça-feira (22), entretanto, já estava usando crack e fumando maconha. A vítima contou que algumas pessoas a cercaram e a esfaquearam após agressões.
Ao ser questionado pelos policiais militares sobre quem seriam os autores do crime, o jovem disse preferir não contar, pois depois "resolveria o problema à sua maneira", conforme relatou a PM em boletim de ocorrência. O rapaz foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibitirama e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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