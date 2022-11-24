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Crime em fazenda

Lavrador mata colega a pauladas e furta moto para fugir em Colatina

Segundo a PM, testemunhas não souberam informar o que pode ter motivado o crime. Vítima sofreu golpes na cabeça na tarde desta quarta-feira (23)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2022 às 10:23

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 10:23

Um lavrador foi morto a pauladas em uma propriedade rural na localidade de Córrego Santo Antônio, no interior de Colatina, na tarde de quarta-feira (23). À Polícia Militar, testemunhas informaram que José Maria dos Santos, que não teve a idade informada, sofreu golpes na cabeça e que o suspeito do crime seria um colega de trabalho dele, que teria furtado uma moto de outro funcionário da propriedade rural para fugir do local. 
O proprietário da fazenda onde ocorreu o homicídio não soube informar o que pode ter motivado o crime. Ele acionou a Polícia Militar após ver o corpo de José Maria próximo a um poço – o lavrador teve o corpo arrastado para o local. A vítima teve o óbito confirmado no local do fato pela PM. O corpo de José Maria foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Policiais fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
De acordo com a Polícia Civil, o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a corporação, em nota.

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