Lavrador mata colega a pauladas e furta moto para fugir em Colatina

Um lavrador foi morto a pauladas em uma propriedade rural na localidade de Córrego Santo Antônio, no interior de Colatina, na tarde de quarta-feira (23). À Polícia Militar, testemunhas informaram que José Maria dos Santos, que não teve a idade informada, sofreu golpes na cabeça e que o suspeito do crime seria um colega de trabalho dele, que teria furtado uma moto de outro funcionário da propriedade rural para fugir do local.

O proprietário da fazenda onde ocorreu o homicídio não soube informar o que pode ter motivado o crime. Ele acionou a Polícia Militar após ver o corpo de José Maria próximo a um poço – o lavrador teve o corpo arrastado para o local. A vítima teve o óbito confirmado no local do fato pela PM. O corpo de José Maria foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Policiais fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.