Bandidos invadem casa e roubam R$ 40 mil e oito relógios em Colatina

Uma casa na localidade de Córrego Santo Antônio, no interior de Colatina, foi invadida por criminosos nesta terça-feira (22). À Polícia Militar, o dono da residência relatou que os suspeitos levaram R$ 40 mil e oito relógios que estavam dentro do imóvel.
O morador acionou a Polícia Militar ao perceber que a residência havia sido invadida e furtada. A vítima disse aos policiais que não sabe quem pode ser o autor do crime, mas suspeita que a ação tenha relação com obras realizadas na casa. Os criminosos levaram a quantia em espécie em notas de R$ 100. Os relógios não tiveram valor estimado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, que trabalha para identificar e deter os suspeitos. A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas.