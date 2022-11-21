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Postos de trabalho

Grupo Epa seleciona trabalhadores para 80 vagas em Colatina a partir desta terça (22)

Nova loja do Mineirão Atacarejo vai entrar em operação em dezembro, no bairro Carlos Germano Naumann; candidatos devem procurar o Sine do município
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 nov 2022 às 14:58

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 14:58

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego
Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego no Norte do Estado Crédito: Mineirão / Divulgação
A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa, Mineirão e OK, vai contratar 80 profissionais para trabalharem na nova loja que será inaugurada em Colatina, no Norte do Espírito Santo. Os postos são destinados a cargos de diversos setores do empreendimento.
Para participar da seleção, basta o candidato comparecer ao Sine de Colatina, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. O atendimento será nesta terça-feira, 22 de novembro, das 13 às 16 horas, e na quarta (23) e quinta (24), das 8 às 15 horas. É necessário levar o currículo e os documentos pessoais.
A nova loja do Mineirão Atacarejo está prevista para entrar em operação em dezembro, na Rodovia do Café Gether Lopes de Farias, S/N, bairro Carlos Germano Naumann.

Oportunidades

Operador de caixa

Repositor

Auxiliar de Serviços Gerais

Padeiro

Confeiteiro

Açougueiro

Entre outras.

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