Grupo Epa seleciona trabalhadores para 80 vagas em Colatina a partir desta terça (22)

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego no Norte do Estado Crédito: Mineirão / Divulgação

A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa, Mineirão e OK, vai contratar 80 profissionais para trabalharem na nova loja que será inaugurada em Colatina, no Norte do Espírito Santo. Os postos são destinados a cargos de diversos setores do empreendimento.

Para participar da seleção, basta o candidato comparecer ao Sine de Colatina, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. O atendimento será nesta terça-feira, 22 de novembro, das 13 às 16 horas, e na quarta (23) e quinta (24), das 8 às 15 horas. É necessário levar o currículo e os documentos pessoais.

A nova loja do Mineirão Atacarejo está prevista para entrar em operação em dezembro, na Rodovia do Café Gether Lopes de Farias, S/N, bairro Carlos Germano Naumann.