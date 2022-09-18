Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

O volume de vagas está distribuído da seguinte maneira:
>>Terça-feira: 20,7%
>>Segunda: 20,3%
>> Quarta: 19,9%
>> Sexta: 18,9%
>>Quinta: 18,6%
>> Sábados e domingos: 1,7%
Dicas para procurar emprego na internet
>> Estabeleça uma rotina de horário para fazer as pesquisas, assim será possível fazer uma captação de vagas melhor.
>> Essa pesquisa deve ser diária.
>> Faça um mapeamento de quais empresas estão contratando.
>> Empresas costumam divulgar as oportunidades nas redes sociais.
>> No Linkedin, por exemplo, o candidato pode ser encontrado pelos recrutadores.
>> Trabalhe na criatividade do currículo.
>> Coloque também o currículo nas redes sociais.
>> Deixe o currículo sempre atrativo, até para ser buscado também.
>>Faça cadastro nos sites de recrutamento, em empresas de consultoria, Linkedin e nos sites das empresas.
>> Participe de grupos de discussão nas redes sociais.
>> Exerça seu networking.
>> Fale para seus amigos e familiares que vocês está procurando emprego.