Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de trabalho

Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

Para procurar uma recolocação, candidatos devem estabelecer uma rotina de pesquisa e fazer cadastro em sites de recrutamento e de grandes empresas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 set 2022 às 14:11

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 14:11

Quem está à procura de emprego na internet sabe como é importante dedicar um tempo para intensificar as buscas. Mas, mesmo com tanto empenho, a tão sonhada recolocação ainda não apareceu? Saiba que talvez o candidato esteja concentrando seus esforços nos dias errados.
Segundas e terças-feiras, das 15 às 16 horas, são os melhores dias e horários para intensificar as buscas por um um posto de trabalho, conforme apontou uma pesquisa desenvolvida pela plataforma Vagas.com. O estudo indicou que essas datas concentram as maiores publicações de emprego e são quando os recrutadores mais avaliam currículos.
Candidata procura emprego pela internet
A pesquisa por uma vaga de trabalho na internet deve ser diária Crédito: Pixabay
A avaliação foi feita com base em 74,1 mil vagas publicadas e 3,8 milhões de currículos abertos de 1º de janeiro a 15 de julho deste ano na plataforma. A conclusão é que nos dois primeiros dias da semana são publicados 41% do total de oportunidades.
Esses também são dos dias que os recrutadores mais utilizam para abertura dos currículos, concentrando 45,8% da atividade. Além disso, o estudo indicou que 21,1% dessas tarefas são realizadas com maior frequência das 15 às 16 horas.

O volume de vagas está distribuído da seguinte maneira:

>>Terça-feira: 20,7%

 >>Segunda: 20,3%

>> Quarta: 19,9%

>> Sexta: 18,9% 

>>Quinta: 18,6%

>> Sábados e domingos: 1,7%

Dias da semana

Pesquisa feita pela plataforma Vagas.com
Sobre os currículos abertos, o estudo apontou que os recrutadores costumam fazer as leituras segunda (23,7%), seguido por terça (22,1%), quarta (19,6%), quinta (17,9%) e sexta (14,8%). Sábado e domingo registram apenas 1,9% das análises dos documentos.
Das 15 às 16 horas é o horário mais utilizado para a oferta de empregos (21,5%) e leitura dos currículos (22,1%). Já o intervalo das 9 às 10 horas também é bem utilizado para abertura de novas vagas (18,4%) e abertura de currículos (19,9%).
Na avaliação da vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Espírito Santo (ABRH-ES), Fabíola Costa, normalmente os RHs das empresas começam a semana fazendo a liberação das vagas.
“Normalmente, as vagas são liberadas no início da semana porque as pessoas estão com suas energias mais renovadas, voltadas para o recrutamento e aptas a executarem suas demandas. Há uma preferência por esses dias. É claro que as organizações não vão deixar de fazer essas divulgações em outros dias”, comenta.
E há candidato que pensa que se candidatar a uma vaga logo quando ela é aberta indica que ele vai sair na frente dos demais. Mas não é bem assim, como observa a vice-presidente.
“Não há essa garantia de estar mais bem posicionado, a não ser que seja uma vaga relâmpago. Geralmente, os postos ficam abertos de sete a dez dias, com as análises sendo feitas na sequência”, ressalta. Fabíola complementa que, nas redes sociais, as ofertas ocorrem a qualquer dia.

Dicas para procurar emprego na internet

>> Estabeleça uma rotina de horário para fazer as pesquisas, assim será possível fazer uma captação de vagas melhor.

>> Essa pesquisa deve ser diária. 

>> Faça um mapeamento de quais empresas estão contratando. 

>> Empresas costumam divulgar as oportunidades nas redes sociais. 

>> No Linkedin, por exemplo, o candidato pode ser encontrado pelos recrutadores. 

>> Trabalhe na criatividade do currículo.

>> Coloque também o currículo nas redes sociais. 

>> Deixe o currículo sempre atrativo, até para ser buscado também. 

>>Faça cadastro nos sites de recrutamento, em empresas de consultoria, Linkedin e nos sites das empresas. 

>> Participe de grupos de discussão nas redes sociais. 

>> Exerça seu networking. 

>> Fale para seus amigos e familiares que vocês está procurando emprego. 

ONDE SE CADASTRAR
Está procurando emprego? A gente pode ajuda! Confira alguns sites para você se inscrever. Nas plataformas, é possível fazer a busca por cargo e, em algumas delas, ainda procurar pelo nome da empresa.

LEIA MAIS 

Como fazer currículo pelo celular e aumentar as chances de emprego

8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

Como se vestir para uma entrevista de emprego

O que é demissão silenciosa e como ela muda o conceito de carreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados