Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

>> Estabeleça uma rotina de horário para fazer as pesquisas, assim será possível fazer uma captação de vagas melhor.

>> Essa pesquisa deve ser diária.

>> Faça um mapeamento de quais empresas estão contratando.

>> Empresas costumam divulgar as oportunidades nas redes sociais.

>> No Linkedin, por exemplo, o candidato pode ser encontrado pelos recrutadores.

>> Trabalhe na criatividade do currículo.

>> Coloque também o currículo nas redes sociais.

>> Deixe o currículo sempre atrativo, até para ser buscado também.

>>Faça cadastro nos sites de recrutamento, em empresas de consultoria, Linkedin e nos sites das empresas.

>> Participe de grupos de discussão nas redes sociais.

>> Exerça seu networking.

>> Fale para seus amigos e familiares que vocês está procurando emprego.