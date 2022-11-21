Mais de 2.500 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 109

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Auxiliar de linha de produção (50)

Chefe de cozinha (1)

Costureira de reparação de roupas (3)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista industrial (1)

Faxineiro pcd (3)

Instrumentador cirúrgico (2)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Operador de empilhadeira (2)

Polidor de mármore (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedor interno (5)

Vendedor externo (5)

Vendedor porta a porta (20)

Vidraceiro (1)