Mais de 2.500 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 104
Analista de marketing (1)
Antropólogo (1)
Armador de ferragens na construção civil (5)
Assistente de vendas (1)
Atendente de lojas (2)
Atendente do setor de frios e laticínios (1)
Auxiliar administrativo (3)
Auxiliar Barman (5)
Auxiliar de cozinha (1)
Auxiliar de estoque (2)
Auxiliar de limpeza (1)
Auxiliar de logística (3)
Auxiliar de padeiro (1)
Carpinteiro (5)
Churrasqueiro (2)
Consultor de vendas (3)
Cumim (5)
Eletrotécnico (1)
Embalador, a mão (4)
Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
Encarregado de obras (1)
Encarregado de padaria (1)
Encarregado de seção de controle de produção (2)
Estoquista (1)
Garçom (5)
Manicure (12)
Motorista de caminhão (8)
Operador de caixa (2)
Pedreiro (2)
Recepcionista atendente (2)
Técnico de edificações (12)
Técnico de rede - telecomunicações (2)
Vendedor de comércio varejista (1)
Vendedor interno (8)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 774
Açougueiro (8)
Ajudante (17)
Ajudante de caminhão (10)
Ajudante de caminhão e armazém (10)
Ajudante de carga e descarga (1)
Ajudante de distribuição (2)
Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
Ajudante de motorista (1)
Ajudante de padeiro (22)
Ajudante de pátio (5)
Ajudante de serralheiro (1)
Ajudante geral (1)
Alinhador (1)
Amarrador (1)
Aplicador de adesivo (1)
Apoio de vendas (4)
Armador (2)
Armador oficial (12)
Assistente de manutenção (2)
Assistente de rh/dp (1)
Assistente de vendas (1)
Assistente financeiro (1)
Atendente (2)
Atendente de personalização (1)
Atendente de portaria (2)
Auxiliar administrativo (9)
Auxiliar administrativo de produção (1)
Auxiliar de câmara fria (2)
Auxiliar de cozinha (1)
Auxiliar de escritório - financeiro (2)
Auxiliar de expedição (15)
Auxiliar de fabricação temporário (50)
Auxiliar de higienização (1)
Auxiliar de licitação (1)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de logística (46)
Auxiliar de loja (1)
Auxiliar de manutenção - predial (1)
Auxiliar de manutenção (2)
Auxiliar de manutenção automotivo (1)
Auxiliar de mecânico (2)
Auxiliar de obras (10)
Auxiliar de padaria (3)
Auxiliar de produção (18)
Auxiliar de rh (1)
Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
Auxiliar de serviços gerais (17)
Auxiliar de vendas (1)
Auxiliar escritório (1)
Auxiliar logística (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (1)
Borracheiro (2)
Carpinteiro (3)
Churrasqueiro (1)
Confeiteira (o) (2)
Conferente de mercadorias (2)
Consultor de vendas (60)
Costureira (2)
Culinarista chefe (1)
Diarista e doméstica (20)
Doméstica (1)
Eletricista automotivo (1)
Eletricista de manutenção (1)
Eletricista industrial (1)
Eletricista predial e montador (2)
Eletricista veicular (1)
Embalador (11)
Encarregado geral (1)
Estágio Administrativo ou Logística (1)
Estágio em Ciências Contábeis ou Administração (1)
Estágio financeiro (1)
Estágio nível superior (2)
Estágio superior em Direito (1)
Estágio Técnico em Mecânica (1)
Estoquista (2)
Faturista (1)
Fiscal de segurança patrimonial (1)
Fresador (1)
Gerente de loja (1)
Lavador automotivo (1)
Lavador de veículos (1)
Marceneiro (4)
Mecânico - conserto em carreta (1)
Mecânico (4)
Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)
Mecânico automotivo (1)
Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
Mecânico de suspensão e freio (2)
Mecânico diesel (2)
Mecânico montador (2)
Mestre de obras (3)
Motorista (10)
Motorista carreteiro (11)
Motorista carreteiro cnh E (20)
Motorista cnh D (5)
Motorista cnh E (12)
Motorista de caminhão (2)
Motorista de viagem cnh d (2)
Oficial armador (2)
Oficial carpinteiro (4)
Oficial pleno pedreiro (5)
Oficial polivalente pedreiro (1)
Operador de caixa (10)
Operador de carga e descarga (15)
Operador de empilhadeira (9)
Operador de equipamentos pesados (1)
Operador de frios e laticínios (2)
Operador de logística (11)
Operador de loja (10)
Operador de máquinas pesadas (1)
Operador de perecíveis (5)
Operador de telemarketing (10)
Operador de transpaleteira (4)
Pedreiro (38)
Pedreiro oficial (12)
Pedreiro polivalente (2)
Pintor (2)
Pintor oficial pleno (12)
Recuperador de crédito (1)
Repositor - vespertino (2)
Repositor (5)
Serralheiro (2)
Serralheiro completo (2)
Servente (3)
Soldador (3)
Soldador/montador (1)
Supervisor de fábrica (1)
Técnico de segurança do trabalho (4)
Técnico mecânico (2)
Vendedor (2)
Vendedor de consórcio (5)
Vendedor de pneus (1)
Vendedor externo (7)
Vendedor interno (12)
Vendedora (4)
Vagas para pessoas com deficiência:
Ajudante de caminhão (2)
Assistente de recebimento fiscal (1)
Auxiliar administrativo (5)
Auxiliar de manutenção automotivo (1)
Auxiliar de produção (2)
Auxiliar de serviços gerais (2)
Empacotador (5)
Gari (1)
Operador de telemarketing (10)
Repositor de flv (5)
Repositor de mercearia (5)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 601
Açougueiro (25)
Ajudante de carga e descarga (22)
Ajudante de cozinha (10)
Ajudante de obras (18)
Ajudante de padeiro (20)
Ajudante de pátio de sucata (4)
Ajudante geral (5)
Armador de ferragens na construção civil (6)
Armador de ferros (15)
Artífice de manutenção (5)
Atendente balconista (20)
Atendente de farmácia (10)
Atendente de lanchonete (2)
Atendente de loja (3)
Atendente de mesa (2)
Atendente de relacionamento (30)
Atendente do setor de frios e laticínios (20)
Auxiliar de laboratório (3)
Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
Auxiliar de almoxarifado (1)
Auxiliar de arquitetura - assistente técnico de projetos (1)
Auxiliar de estoque pcd (3)
Auxiliar de limpeza (11)
Auxiliar de linha de produção (23)
Auxiliar de logística pcd (2)
Auxiliar de logística (35)
Auxiliar de padeiro (25)
Auxiliar de produção (1)
Bombeiro hidráulico (1)
Borracheiro (2)
Calceteiro (2)
Caldeireiro de fabricação (5)
Carpinteiro (3)
Comprador (1)
Corretor de imóveis (15)
Cozinheiro(a) (22)
Dedetizador (2)
Embalador a mão (20)
Empregado doméstico nos serviços gerais (20)
Farmacêutico (5)
Fiscal de loja (20)
Garçom (5)
Montador de veículos (2)
Motorista de caminhão guincho (1)
Operador de empilhadeira (3)
Operador de caixa (24)
Operador de empilhadeira (2)
Operador de fresa ponte (1)
Operador de máquinas (1)
Operador industrial (3)
Pedreiro (23)
Pintor de automóveis (1)
Promotor de vendas (32)
Repositor em supermercados (20)
Saladeiro (1)
Serrador de madeira (2)
Técnico de telecomunicações em telefonia (2)
Técnico em farmácia (4)
Técnico em segurança do trabalho (1)
Topógrafo (1)
Vendedor de serviços (5)
Vendedor externo (1)
Vendedor interno (15)
Vendedor pap (3)
Vendedor porta a porta (5)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 292
Açougueiro (3)
Administrador de banco de dados pcd (1)
Administrador em segurança da informação pcd (1)
Agente de vendas de serviços (50)
Ajudante de açougueiro (1)
Ajudante de cozinha (3)
Ajudante de padeiro (2)
Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)
Analista de desenvolvimento de software pcd (2)
Arquivista de documentos (3)
Assistente de vendas (1)
Atendente de mesa (4)
Auxiliar administrativo pcd (2)
Auxiliar de compras pcd (1)
Auxiliar de contabilidade (2)
Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)
Auxiliar de limpeza pcd (8)
Auxiliar de limpeza (1)
Auxiliar de linha de produção pcd (1)
Auxiliar de orientação educacional (54)
Auxiliar financeiro (1)
Bombeiro hidráulico (1)
Borracheiro (1)
Chapeiro (3)
Cozinheiro de restaurante (2)
Cuidador em saúde (8)
Dedetizador (1)
Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)
Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
Estoquista (1)
Fiscal de loja (1)
Funileiro de automóveis - reparação (3)
Garçom de bar (1)
Gerente de loja e supermercado (1)
Instalador de antenas de televisão (40)
Jardineiro (1)
Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
Lavador de carros (2)
Mecânico de automóveis e caminhões (3)
Mecânico de automóvel (1)
Mecânico de suspensão (2)
Monitor de braile (4)
Montador de automóveis (1)
Motofretista (10)
Motorista de caminhão (1)
Motorista de caminhão leve (1)
Motorista entregador (5)
Operador de caixa (2)
Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)
Porteiro pcd (1)
Serralheiro (2)
Subgerente de loja - operações comerciais (1)
Técnico automotivo (1)
Tradutor-intérprete de libras (40)
Vendedor de consórcio (2)
Zelador (1)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 191
Açougueiro (5)
Ajudante de carga e descarga (10)
Ajudante de cozinha (1)
Analista de transporte (1)
Analista de marketing - estágio (3)
Auxiliar de armazenamento pcd (1)
Auxiliar de limpeza pcd (20)
Auxiliar de produção (2)
Caldeireiro montador (10)
Cozinheiro geral (2)
Dedetizador (1)
Forneiro de padaria (1)
Garçom (4)
Montador de estruturas metálicas (2)
Motorista carreteiro (10)
Motorista de caminhão (5)
Oficial de manutenção pcd (1)
Padeiro (1)
Promotor de vendas (52)
Recuperador de crédito (42)
Repositor em supermercados (10)
Técnico de refrigeração (3)
Técnico em automação industrial (1)
Vendedor no comércio (1)
Vendedor (2)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 79
Açougueiro (3)
Ajudante de serralheiro (5)
Atendente (2)
Assistente de vendas (1)
Auxiliar de cozinha (10)
Caldeireiro montador (5)
Chapeiro (1)
Confeiteiro (1)
Consultor de vendas (8)
Garçom (10)
Jardineiro (2)
Montador de andaimes (10)
Oficial polivalente (2)
Operador de máquinas de terraplanagem (5)
Padeiro (1)
Pedreiro de acabamento (2)
Vendedor externo (2)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 68
Advogado (1)
Analista de manutenção (1)
Atendente de padaria (3)
Auxiliar de cuidador (1)
Auxiliar montador vidraceiro (1)
Caldeireiro (3)
Doméstica/cuidadora (1)
Eletricista de alta tensão pcd (1)
Empregado de serviços gerais (1)
Encarregado (1)
Fiscal de loja (1)
Gerente de construção-topside (1)
Gerente de planejamento (1)
Inspetor de preditiva pcd (1)
Lavador de veículos (1)
Lixador (3)
Mecânico (2)
Mecânico diesel (1)
Montador vidraceiro (1)
Motoboy (1)
Operador de equipamento (1)
Operador de equipamento - retroescavadeira (1)
Operador de equipamento - caminhão bomba lança (1)
Operador de equipamento - escavadeira (7)
Operador de equipamento - caçamba (11)
Operador de equipamento caminhão betoneira (2)
Pedreiro (5)
Pintor jatista (3)
Serralheiro de alumínio (1)
Soldador pcd (1)
Soldador (1)
Técnico eletrotécnico pcd (1)
Técnico em instrumentação (1)
Técnico mecânico pcd (1)
Vendedor de serviços/cursos/porta a porta (3)
Vidraceiro (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 109
Acabador de mármore e granito (1)
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)
Auxiliar de linha de produção (50)
Chefe de cozinha (1)
Costureira de reparação de roupas (3)
Cozinheira (1)
Cozinheiro (1)
Eletricista industrial (1)
Faxineiro pcd (3)
Instrumentador cirúrgico (2)
Mecânico a diesel (1)
Mecânico de refrigeração (1)
Mecânico de máquinas industriais (1)
Operador de empilhadeira (2)
Polidor de mármore (1)
Técnico em segurança do trabalho (1)
Torneiro mecânico (1)
Vendedor porta a porta (2)
Vendedor interno (5)
Vendedor externo (5)
Vendedor porta a porta (20)
Vidraceiro (1)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 170
Ajudante de carga descarga (12)
Analista de pcp (3)
Analista de suporte (1)
Armador (3)
Artifice - pedreiro (3)
Assistente administrativo (1)
Assistente de escritório (1)
Atendente de cafeteria (5)
Atendente de balcão (1)
Auxiliar mecânico de automóveis (1)
Auxiliar de cozinha (6)
Auxiliar de depósito (1)
Auxiliar de estoque (1)
Auxiliar de logística (1)
Auxiliar de obras (1)
Auxiliar de produção (4)
Auxiliar serviços gerais (4)
Carpinteiro (5)
Condutor socorrista (4)
Cozinheiro (3)
Encarregado de condomínio (1)
Encarregado de obras (1)
Enfermeiro (2)
Entregador (7)
Garçom (5)
Lavador de veículos (2)
Líder de produção (1)
Mecânico manutenção auto. pesados (1)
Mecânico de refrigeração (1)
Mecânico de veículos (1)
Mecânico pesado (1)
Mestre de obra (2)
Motorista de distribuição (5)
Oficial (2)
Oficial - pedreiro (5)
Oficial pleno (2)
Oficial polivalente (2)
Operador de câmera/tv (1)
Operador de escavadeira (1)
Operador de máquinas (4)
Operador de patrol (1)
Operador de prensa papelão (1)
Operador retroescavadeira (1)
Pedreiro oficial (3)
Promotor de vendas (2)
Técnico em segurança do trabalho (5)
Técnico agrícola (2)
Técnico enfermagem (8)
Televendas (1)
Trabalhador rural (7)
Tratorista (1)
Vendedor (1)
Vendedor interno (4)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
Vagas: 134
Acabador de pedras (1)
Atendente de loja pcd (1)
Atendente de loja (1)
Assistente operacional pcd (1)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de pizzaiolo - forneiro (2)
Ajudante de montagem de móveis (1)
Ajudante de almoxarifado pcd (1)
Analista de vendas (1)
Apontador (1)
Assistente financeiro (1)
Assistente de meio ambiente pcd (1)
Assessor comercial (1)
Atendente de bar (1)
Auxiliar de saúde bucal (1)
Auxiliar de eletricista (5)
Auxiliar de manutenção (1)
Auxiliar de serviços gerais (2)
Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
Auxiliar administrativo pcd (1)
Auxiliar de departamento pessoal (1)
Auxiliar de açougue (1)
Ajudante de motorista (7)
Balconista atendente (1)
Barman (1)
Caldeireiro (10)
Camareira (4)
Copeira (1)
Confeiteiro (1)
Costureira (1)
Cozinheira (2)
Cozinheiro (1)
Chapeiro (1)
Coletor de lixo pcd (1)
Consultor de vendas (1)
Cozinheiro (1)
Dentista (1)
Estágio (área administrativa) (1)
Eletricista de automóvel (3)
Empregada doméstica (3)
Gari pcd (1)
Garçom (5)
Gerente de restaurante (1)
Lombador (2)
Marceneiro (1)
Mecânico alinhador (1)
Mecânico de ar (1)
Mecânico industrial (1)
Montador de móveis (1)
Motorista (7)
Motorista de guindauto (1)
Motorista de caminhão (1)
Operador de máquina (1)
Operador de motoniveladora (2)
Operador de retroescavadeira (1)
Operador de caixa (1)
Porteiro (1)
Projetista de móveis (1)
Pizzaiolo (1)
Promotor de vendas (1)
Porteiro pcd (1)
Polidor (1)
Recepcionista (4)
Representante de vendas (1)
Representante comercial (1)
Soldador (1)
Supervisor de andar (1)
Sushiman (1)
Técnico de correção preventiva (1)
Técnico em refrigeração (1)
Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
Trabalhador florestal (2)
Torneiro mecânico (1)
Torneiro (1)
Tosador de animais (1)
Vendedor (1)
Vendedor interno (7)
Vendedor pracista (1)
Vendedor externo (2)
Vigilante (2)
Zelador (1)