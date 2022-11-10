Grupo Carone abre mais de 290 vagas de emprego no ES

Confira as oportunidades
Sempre Tem de Jacaraípe
Vagas: 46
Açougueiro (20)
Auxiliar encarregado açougue
Auxiliar encarregado frente de loja (1)
Auxiliar encarregado mercearia (1)
Auxiliar encarregado padaria (1)
Auxiliar encarregado perecíveis (1)
Auxiliar encarregado recebimento de mercadorias (1)
Auxiliar encarregado de segurança patrimonial (1)
Confeiteiro (4)
Encarregado de açougue (1)
Encarregado frente de loja (1)
Encarregado mercearia (1)
Encarregado recebimento mercadorias (1)
Encarregado segurança patrimonial (1)
Fiscal caixa (6)
Padeiro (4)
Vagas Sempre Tem e Supermercados Carone - Grande Vitória
Vagas: 245
Açougueiro (23)
Ajudante recebimento de mercadorias (10)
Analista de qualidade (1)
Analista de recursos humanos (2)
Analista técnico informação (1)
Auxiliar de açougueiro (5)
Auxiliar logística expedição (4)
Auxiliar de cozinha (9)
Auxiliar de padaria confeitaria câmara (10)
Auxiliar padaria confeitaria (8)
Auxiliar pizzaiolo (1)
Auxiliar de padaria produção de pães (2)
Balconista padaria câmara (10)
Balconista perecíveis (18)
Confeiteiro (3)
Conferente de expedição (1)
Cozinheiro (4)
Embalador (38)
Fiscal controle patrimonial (13)
Forneiro (2)
Operador atacarejo frente de loja (12)
Operador atacarejo mercearia (8)
Operador atacarejo padaria (2)
Operador atacarejo perecíveis (4)
Operador atacarejo recebimento de mercadorias (2)
Operador de empilhadeira recebimento de mercadorias (4)
Padeiro (4)
Pizzaiolo (2)
Recepção atendimento (1)
Recepção volumes (3)
Repositor bazar (8)
Repositor mercearia (19)
Repositor perecíveis câmara (11)
Repositor vinhos (2)