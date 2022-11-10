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Oportunidades

Grupo Carone abre mais de 290 vagas de emprego no ES

Há postos de trabalho para açougueiro, repositor de mercadorias, pizzaiolo, cozinheiro, embalador, entre outrso; veja como participar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2022 às 14:50

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 14:50

Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das dez lojas da rede na Grande Vitória
Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das dez lojas da rede na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Carone
O Grupo Carone, dono das marcas Carone e Sempre Tem, está com 291 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Do total de oportunidades, 46 são destinadas à nova unidade do atacarejo, em Jacaraípe. As demais serão preenchidas nas outras lojas.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.carone.com.br, na aba Trabalhe Conosco.  Quem preferir também pode mandar o currículo para o e-mail [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto, ou entregar o documento em uma das lojas.

Confira as oportunidades

Sempre Tem de Jacaraípe

Vagas: 46

Açougueiro (20)

Auxiliar encarregado açougue

Auxiliar encarregado frente de loja (1)

Auxiliar encarregado mercearia (1)

Auxiliar encarregado padaria (1)

Auxiliar encarregado perecíveis (1)

Auxiliar encarregado recebimento de mercadorias (1)

Auxiliar encarregado de segurança patrimonial (1)

Confeiteiro (4)

Encarregado de açougue (1)

Encarregado frente de loja (1)

Encarregado mercearia (1)

Encarregado recebimento mercadorias (1)

Encarregado segurança patrimonial (1)

Fiscal caixa (6)

Padeiro (4)

Vagas Sempre Tem e Supermercados Carone - Grande Vitória

Vagas: 245

Açougueiro (23)

Ajudante recebimento de mercadorias (10)

Analista de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (2)

Analista técnico informação (1)

Auxiliar de açougueiro (5)

Auxiliar logística expedição (4)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de padaria confeitaria câmara (10)

Auxiliar padaria confeitaria (8)

Auxiliar pizzaiolo (1)

Auxiliar de padaria produção de pães (2)

Balconista padaria câmara (10)

Balconista perecíveis (18)

Confeiteiro (3)

Conferente de expedição (1)

Cozinheiro (4)

Embalador (38)

Fiscal controle patrimonial (13)

Forneiro (2)

Operador atacarejo frente de loja (12)

Operador atacarejo mercearia (8)

Operador atacarejo padaria (2)

Operador atacarejo perecíveis (4)

Operador atacarejo recebimento de mercadorias (2)

Operador de empilhadeira recebimento de mercadorias (4)

Padeiro (4)

Pizzaiolo (2)

Recepção atendimento (1)

Recepção volumes (3)

Repositor bazar (8)

Repositor mercearia (19)

Repositor perecíveis câmara (11)

Repositor vinhos (2)

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