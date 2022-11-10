Grupo Carone abre mais de 290 vagas de emprego no ES

Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das dez lojas da rede na Grande Vitória

O Grupo Carone, dono das marcas Carone e Sempre Tem, está com 291 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Do total de oportunidades, 46 são destinadas à nova unidade do atacarejo, em Jacaraípe. As demais serão preenchidas nas outras lojas.