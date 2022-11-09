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Dona do Extrabom abre 345 vagas de emprego no ES

Oportunidades são para os cargos como açougueiro, auxiliar de padaria, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, embalador; veja como concorrer
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:12

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:12

Vagas de emprego no Extrabom
Vagas de emprego no Extrabom Crédito: Divulgação
O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com 345 vagas de emprego e estágio abertas para atuações nos supermercados que ficam na Grande Vitória. As contratações são imediatas.
Para participar da seleção, o candidato precisa ser maior de 18 anos, sendo desejável ter o Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar nos finais de semana, incluindo feriados. Já a oportunidade de estágio exige que o candidato tenha 16 anos e esteja cursando o ensino médio.
Não é necessário ter experiência na função para boa parte dos postos de trabalho.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com, acessando o menu Trabalhe conosco.

Confira as vagas

Açougueiro

Auxiliar de padaria

Auxiliar de serviços gerais

Cozinheira

Embalador

Operador de logística

Operador de frios

Operador de caixa

Padeiro trainee

Repositor

Fiscal de lojas 

Estagiário de nível médio.

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