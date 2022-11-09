Dona do Extrabom abre 345 vagas de emprego no ES

Vagas de emprego no Extrabom Crédito: Divulgação

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com 345 vagas de emprego e estágio abertas para atuações nos supermercados que ficam na Grande Vitória. As contratações são imediatas.

Para participar da seleção, o candidato precisa ser maior de 18 anos, sendo desejável ter o Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar nos finais de semana, incluindo feriados. Já a oportunidade de estágio exige que o candidato tenha 16 anos e esteja cursando o ensino médio.

Não é necessário ter experiência na função para boa parte dos postos de trabalho.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com , acessando o menu Trabalhe conosco.