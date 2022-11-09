Dona do Extrabom abre 345 vagas de emprego no ES

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com 345 vagas de emprego e estágio abertas para atuações nos supermercados que ficam na Grande Vitória. As contratações são imediatas.
Para participar da seleção, o candidato precisa ser maior de 18 anos, sendo desejável ter o Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar nos finais de semana, incluindo feriados. Já a oportunidade de estágio exige que o candidato tenha 16 anos e esteja cursando o ensino médio.
Não é necessário ter experiência na função para boa parte dos postos de trabalho.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com, acessando o menu Trabalhe conosco.
Confira as vagas
Açougueiro
Auxiliar de padaria
Auxiliar de serviços gerais
Cozinheira
Embalador
Operador de logística
Operador de frios
Operador de caixa
Padeiro trainee
Repositor
Fiscal de lojas
Estagiário de nível médio.