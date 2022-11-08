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Oportunidades

Feira vai oferecer mais de 2 mil vagas de emprego em cidades do ES

Evento ocorre em Vila Velha (dia 9), Cariacica (10) e Serra (11), das 8 às 20 horas; além dos postos de trabalho, haverá orientação para entrevista e elaboração de currículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2022 às 13:01

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 13:01

Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis.
Candidatos também receberão orientações para melhorar o currículo Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance
Uma feira de emprego vai oferecer mais de 2 mil vagas em três municípios da Grande Vitória. O evento acontece entre os dias 9 e 11 de novembro, das 8 às 20 horas, em Vila Velha, Cariacica e Serra. A iniciativa é das unidades do Centro Educacional Grau Técnico do Espírito Santo em parceria com os Sines e Agência do Trabalhador dessas cidades. É bom lembrar que cada estabelecimento terá atendimento em uma data específica. Os endereços e os dias estão disponíveis abaixo.
Além das oportunidades de trabalho, os participantes da 2ª Feira de Empregabilidade, terão a chance de participar das Trilhas, espaços que vão auxiliar as pessoas que buscam emprego. Para isso, as atividades serão distribuídas por quatro salas.
No primeiro espaço, haverá um diagnóstico do perfil do candidato, ou seja, verificação da idade e quais as necessidades de desenvolvimento profissional. A segunda sala contará com orientações sobre a entrevista de emprego, enquanto que na terceira, vai auxiliar sobre a aparência para a entrevista. Por fim, o quarto espaço vai ajudar na elaboração do currículo.
As vagas de emprego serão disponibilizadas pelos Sines, com o apoio dos alunos das unidades participantes. Os estudantes farão exposição de projetos executados por eles, como é o caso de robô criado por um aluno do curso de Eletrônica.
A diretora da unidade de Vila Velha, Isabella Lira, ressalta a importância da Feira para a comunidade e alunos. Segundo ela, a parceria com as empresas que vão oferecer vagas de emprego e a orientação do público vão ajudar, e muito, quem precisa de uma colocação profissional.
“O objetivo do projeto é dar oportunidade ao aluno para colocar em prática o que aprenderam ao longo do curso”, destacou Isabella Lira.
Já o gerente municipal de Geração Emprego e Renda de Cariacica, Joe Jerffson Almeida, comenta da importância do evento para os alunos e comunidade e reforça ainda a parceria do Grau Técnico com a Agência do Trabalhador do município.
“Estaremos presentes na Feira de Empregabilidade e estamos sempre dispostos a contribuir para que as pessoas já saiam do evento com o direcionamento ao emprego”, ressalta Almeida.

Serviço

Horário da feira: das 8h às 20 horas.
Dia 9/11: na unidade de Vila Velha, que funciona na Av. Jerônimo Monteiro, 720, Glória.
Dia 10/11: na unidade de Cariacica, que funciona na Av. Mário Gurgel, 5, Vila Capixaba.
Dia 11/11: na unidade da Serra, que fica na Rodovia Norte Sul, 700, Santa Luzia.

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