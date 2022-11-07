Sines do ES abrem quase 2.500 vagas de emprego e estágio

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 105

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)

Analista ambiental (1)

Armador de ferragens na construção civil (14)

Assistente de cozinhador (1)

Assistente de engenharia mecânica (2)

Assistente de mídias sociais (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de manutenção e logística (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de loja (5)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (14)

Classificador de chapas e minérios (3)

Costureira de reparação de roupas (1)

Encarregado de obras (7)

Faturista (1)

Instalador de cortinas (1)

Instrumentador cirúrgico (2)

Mecânico industriais (1)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista habilitação B (1)

Operador de ponte rolante (1)

Pedreiro (17)

Polidor de mármore (1)

Promotor de vendas (1)

Protético dentário (1)

Rasteleiro de asfalto (1)

Técnico de panificação (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Vendedor porta a porta (6)