Sines do ES abrem quase 2.500 vagas de emprego e estágio

CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 259
Açougueiro (5)
Ajudante de obras (10)
Analista de marketing (1)
Armador de ferragens na construção civil (15)
Assistente de vendas (1)
Atendente de lojas (1)
Atendente de mesa (3)
Atendente de padaria (12)
Atendente de telemarketing (20)
Atendente do setor de frios e laticínios (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de costura pcd (2)
Auxiliar de cozinha (2)
Auxiliar de limpeza (5)
Auxiliar de linha de produção (1)
Auxiliar de logística (3)
Auxiliar de padeiro (1)
Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
Bombeiro hidráulico (10)
Carpinteiro (15)
Chapeiro (1)
Churrasqueiro (2)
Consultor de vendas (4)
Copeiro de restaurante (1)
Cozinheiro geral (2)
Eletricista de manutenção em geral (1)
Eletrotécnico - estágio (1)
Encarregado de padaria (1)
Esteticista (1)
Estoquista (1)
Garçom (1)
Manicure (20)
Marceneiro (1)
Mecânico de manutenção de automóveis (1)
Motorista de caminhão (3)
Operador de caixa (22)
Pedreiro (30)
Pedreiro de acabamento (10)
Pintor de obras (10)
Repositor - em supermercados (2)
Repositor de mercadorias (8)
Técnico de edificações (10)
Técnico de edificações - estágio (1)
Técnico de rede telecomunicações (2)
Vendedor de comércio varejista (1)
Vendedor interno (7)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 803
Açougueiro (3)
Ajudante (17)
Ajudante de caminhão (10)
Ajudante de caminhão e armazém (10)
Ajudante de carga e descarga (7)
Ajudante de distribuição (2)
Ajudante de mecânico (1)
Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
Ajudante de motorista (1)
Ajudante de padeiro (12)
Ajudante de pátio (5)
Ajudante de serralheiro (1)
Ajudante geral (1)
Alinhador (1)
Almoxarife (1)
Amarrador (5)
Analista de marketing (1)
Aplicador de adesivo (1)
Apontador de obras (1)
Armador (8)
Artífice (1)
Assistente de rh/dp (1)
Assistente de vendas (3)
Assistente financeiro (1)
Auxiliar administrativo (11)
Auxiliar administrativo de produção (1)
Auxiliar de câmara fria (2)
Auxiliar de carga e descarga (70)
Auxiliar de cozinha (3)
Auxiliar de eletricista (1)
Auxiliar de escritório - financeiro (2)
Auxiliar de escritório (1)
Auxiliar de fabricação temporário (50)
Auxiliar de greidista (1)
Auxiliar de higienização (1)
Auxiliar de lavanderia (5)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de logística (31)
Auxiliar de loja (1)
Auxiliar de manutenção - predial (1)
Auxiliar de mecânico automotivo (1)
Auxiliar de obras (12)
Auxiliar de produção (3)
Auxiliar de recepção (1)
Auxiliar de rh (1)
Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
Auxiliar de serviços gerais (18)
Auxiliar de setor fiscal (1)
Auxiliar de vendas (1)
Auxiliar escritório (1)
Auxiliar técnico (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (1)
Balconista forneira (1)
Borracheiro (2)
Camareira (10)
Carpinteiro (9)
Churrasqueiro (3)
Confeiteira (o) (2)
Consultor de vendas (60)
Costureira (2)
Costureiro industrial pesado - couro (1)
Culinarista chefe (1)
Diarista e doméstica (20)
Doméstica (2)
Eletricista automotivo (1)
Eletricista de manutenção (1)
Eletricista industrial (1)
Eletricista predial e montador (2)
Eletricista veicular (1)
Embalador (7)
Empregada doméstica (2)
Encarregado de obras (1)
Encarregado geral (1)
Estágio administrativo ou logística (1)
Estágio em ciências contábeis ou administração (1)
Estágio nível superior (2)
Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)
Estágio técnico em mecânica (1)
Estoquista (2)
Fresador (1)
Gerente de loja (1)
Greidista (1)
Lanterneiro (1)
Lavador de veículos (1)
Maçariqueiro (5)
Marceneiro (4)
Mecânico - conserto em carreta (1)
Mecânico (7)
Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)
Mecânico automotivo (2)
Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
Mecânico de suspensão e freio (2)
Mecânico diesel (1)
Mecânico montador (4)
Mestre de obras (3)
Motorista (11)
Motorista carreteiro (11)
Motorista carreteiro cnh E (20)
Motorista cnh AD (3)
Motorista cnh AE (2)
Motorista cnh D (1)
Motorista cnh D (2)
Motorista cnh E (2)
Motorista de caminhão (2)
Motorista de viagem cnh D (2)
Motorista parqueador cnh B (4)
Oficial armador (2)
Oficial carpinteiro (4)
Oficial pleno pedreiro (4)
Oficial polivalente pedreiro (2)
Operador de carga e descarga (15)
Operador de empilhadeira (9)
Operador de equipamentos pesados (1)
Operador de logística (10)
Operador de máquinas (4)
Operador de rolo compactador (1)
Operador de telemarketing (10)
Operador de transpaleteira (4)
Operador logístico (5)
Pedreiro (44)
Pedreiro polivalente (2)
Pintor (1)
Preparador de veículos (1)
Promotor de vendas (3)
Recepcionista (5)
Recuperador de crédito (1)
Repositor - vespertino (2)
Serralheiro (1)
Serralheiro completo (2)
Servente (3)
Soldador (2)
Supervisor de fábrica (1)
Supervisor de logística (3)
Supervisor de obras (1)
Técnico de segurança do trabalho (3)
Técnico em edificações (1)
Técnico em segurança do trabalho (3)
Técnico mecânico (2)
Trabalhador rural (1)
Tradutor e intérprete de libras (2)
Vendedor (2)
Vendedor de consórcio (5)
Vendedor de pneus (1)
Vendedor externo (3)
Vendedor prospector (2)
Vagas para pessoas com deficiência:
Ajudante de caminhão (2)
Assistente de departamento de pessoal (1)
Assistente de recebimento fiscal (1)
Auxiliar administrativo (22)
Auxiliar de produção (4)
Auxiliar de saúde bucal (4)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Auxiliar operacional (8)
Empacotador (5)
Farmacêutico (4)
Gari (1)
Motorista cegonheiro (3)
Operador de telemarketing (10)
Repositor de flv (5)
Repositor de mercearia (5)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 220
Açougueiro (2)
Açougueiro desossador (2)
Ajudante de açougue (1)
Ajudante de carga e descarga - auxiliar de envelopamento (2)
Ajudante de cozinha (1)
Ajudante de serralheiro (1)
Analista de marketing (1)
Assistente comercial (1)
Assistente de negócios de seguros (2)
Atendente de farmácia - balconista (1)
Atendente de loja (4)
Auxiliar administrativo (3)
Auxiliar de arquitetura - assistente técnico de projetos (1)
Auxiliar de estoque pcd (3)
Auxiliar de estoque (1)
Auxiliar de limpeza pcd (4)
Auxiliar de logística pcd (5)
Auxiliar de manutenção (1)
Auxiliar de mecânico de autos (2)
Auxiliar de mecânico diesel (2)
Auxiliar mecânico (1)
Babá (1)
Balanceiro (1)
Balconista de açougue (2)
Balconista/ atendente (2)
Balconista (1)
Borracheiro (3)
Caldeireiro de fabricação (5)
Carpinteiro (18)
Consultor de vendas (2)
Corretor de imóveis (15)
Cozinheiro geral (8)
Cozinheiro (2)
Dedetizador (3)
Eletricista auxiliar (2)
Eletricista industrial (10)
Estoquista (1)
Jatista industrial (2)
Manobrista pcd (3)
Mecânico (3)
Mecânico de manutenção (20)
Mecânico industrial (10)
Montador (3)
Montador de veículos - linha de montagem (2)
Montador mecânico (1)
Motorista de ônibus urbano pcd (3)
Nutricionista (4)
Operador de empilhadeira (5)
Operador de fresa ponte (1)
Operador de martelete (1)
Padeiro (2)
Pedreiro de alvenaria e carpintaria (2)
Pintor de automóveis (1)
Pintor industrial (2)
Preparador de mistura abrasiva (2)
Promotor de vendas (10)
Repositor (5)
Retificador, em geral (1)
Saladeiro (8)
Serralheiro (1)
Técnico eletricista (1)
Topógrafo (1)
Torneiro mecânico (1)
Vendedor de serviços (2)
Vendedor interno (2)
Vendedor porta a porta (1)
Vendedor (3)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 399
Administrador de banco de dados pcd (1)
Administrador de pessoal (1)
Administrador em segurança da informação pcd (1)
Agente de vendas de serviços (50)
Agente de vendas de serviços pcd (1)
Ajudante de cozinha (2)
Ajudante de motorista (10)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de serralheiro (1)
Ajustador mecânico de manutenção (4)
Alinhador de pneus (1)
Analista de contabilidade (1)
Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)
Analista de desenvolvimento de software pcd (2)
Arquivista de documentos pcd (3)
Assistente de contadoria fiscal (1)
Assistente de vendas (1)
Atendente balconista (1)
Atendente de mesa (4)
Atendente de padaria (10)
Atendente de padaria (2)
Auxiliar administrativo pcd (2)
Auxiliar de compras pcd (1)
Auxiliar de limpeza (3)
Auxiliar de limpeza pcd (1)
Auxiliar de linha de produção pcd (1)
Auxiliar de logística (3)
Auxiliar de manutenção predial (7)
Auxiliar de orientação educacional (54)
Auxiliar de pintor de automóveis (2)
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
Borracheiro (1)
Carpinteiro (4)
Chapeiro (3)
Consultor de vendas (1)
Copeiro (2)
Costureira em geral (1)
Cozinheiro de restaurante (20)
Cuidador em saúde (8)
Cumim (5)
Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)
Educador social (2)
Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
Estoquista (21)
Garçom (2)
Instalador de antenas de televisão (40)
Jardineiro (1)
Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
Manicure (1)
Mecânico de suspensão (2)
Monitor de braile (4)
Montador de automóveis (1)
Motofretista (14)
Motorista carreteiro (1)
Motorista entregador (5)
Operador de caixa (3)
Pedreiro (10)
Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)
Promotor de vendas (5)
Recepcionista caixa (3)
Repositor de mercadorias (2)
Serralheiro (2)
Técnico de controle de meio ambiente (1)
Tradutor-intérprete de libras (40)
Vendedor de consórcio (8)
Vendedor interno (1)
Vendedor orçamentista (1)
Vendedor pracista (5)
Zelador (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 152
Açougueiro (4)
Ajudante de carga e descarga (10)
Analista de marketing (3)
Auxiliar de armazenamento pcd (1)
Auxiliar de mecânico diesel (1)
Caldeireiro montador (10)
Cozinheiro geral (1)
Dedetizador (1)
Gari pcd (4)
Mecânico de máquinas (1)
Montador de estruturas (2)
Oficial de manutenção pcd (1)
Padeiro (1)
Promotor de vendas (52)
Recepcionista atendente pcd (1)
Recuperador de crédito (42)
Repositor em supermercados (10)
Técnico de refrigeração (3)
Técnico em automação (1)
Técnico em segurança do trabalho (1)
Vendedor (2)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 75
Açougueiro (3)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de serralheiro (5)
Assistente de vendas (1)
Atendente (2)
Atendente de farmácia (1)
Auxiliar de cozinha (10)
Auxiliar de obras (5)
Caldeireiro montador (5)
Consultor de vendas (5)
Garçom (10)
Motoboy (1)
Oficial polivalente (2)
Operador de betoneira (1)
Operador de máquinas de terraplenagem (5)
Pedreiro de acabamento (2)
Pintor industrial (1)
Recepcionista atendente (10)
Repositor de supermercados (3)
Vendedor externo (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 44
Assistente de produção (3)
Auxiliar de limpeza (1)
Auxiliar de salgadeira (1)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Auxiliar marinheiro de convés (1)
Caldeireiro (1)
Carpinteiro (2)
Confeiteiro (1)
Coordenador de PCP (1)
Coordenador de QA/QC (1)
Empregada doméstica (1)
Engenheiro ALI /GVC catalogação (1)
Engenheiro de projeto mecânico naval (1)
Gerente de construção-topside (1)
Mecânico máquinas pesadas (2)
Mecânico automotivo (1)
Mecânico de caminhão (1)
Operador de equipamento - escavadeira (7)
Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (1)
Operador de equipamento - caminhão bomba lança (1)
Operador de equipamento caçamba (6)
Operador de equipamento caminhão betoneira (2)
Salgadeira (1)
Secretária (1)
Secretária consultório odontológico (1)
Supervisor de mergulho (1)
Técnico agrícola (1)
Torneiro mecânico (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 73
Ajudante de caminhão (2)
Auxiliar de produção (1)
Auxiliar de churrasqueiro (1)
Auxiliar de cozinha (1)
Ajudante de cozinha (1)
Auxiliar de serviços gerais (2)
Açougueiro aprendiz (1)
Banhista de pets (1)
Chapeiro (1)
Costureira de máquina reta (1)
Copeira (1)
Cozinheira (19)
Consultor de clientes (3)
Eletromecânica (1)
Entregador (1)
Faxineiro administrativo (1)
Garçom (4)
Gerente trainee (1)
Mecânico (1)
Mecânico / eletricista (1)
Mecânico torneiro (1)
Montador de móveis (1)
Nutricionista (3)
Oleiro (1)
Operador de caixa (2)
Pedreiro oficial (2)
Recepcionista (1)
Repositor de mercadorias pcd (2)
Soldador mecânico (1)
Saladeira (1)
Serralheiro de esquadria (1)
Trabalhador volante da agricultura (10)
Vendedor administrativo (1)
Vendedor (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 105
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)
Analista ambiental (1)
Armador de ferragens na construção civil (14)
Assistente de cozinhador (1)
Assistente de engenharia mecânica (2)
Assistente de mídias sociais (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de manutenção e logística (1)
Auxiliar de pizzaiolo (1)
Auxiliar financeiro (1)
Auxiliar de loja (5)
Bombeiro hidráulico (3)
Carpinteiro (14)
Classificador de chapas e minérios (3)
Costureira de reparação de roupas (1)
Encarregado de obras (7)
Faturista (1)
Instalador de cortinas (1)
Instrumentador cirúrgico (2)
Mecânico industriais (1)
Mecânico a diesel (1)
Mecânico de refrigeração (1)
Motorista habilitação B (1)
Operador de ponte rolante (1)
Pedreiro (17)
Polidor de mármore (1)
Promotor de vendas (1)
Protético dentário (1)
Rasteleiro de asfalto (1)
Técnico de panificação (1)
Técnico em segurança do trabalho (4)
Vendedor porta a porta (6)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 43
Ajudante de carga e descarga (1)
Atendente de lanchonete (6)
Armador de ferragens (1)
Auxiliar de borracharia (2)
Auxiliar de cozinha (1)
Auxiliar técnico eletrônico (2)
Caixa (1)
Cozinheiro de restaurante (1)
Estoquista (1)
Empregada doméstica (2)
Eletricista (1)
Fiscal de loja (1)
Gerente de loja (1)
Motorista de caminhão (2)
Motorista de carga e descarga cnh a/d (1)
Movimentador de mercadoria (10)
Pedreiro (1)
Porteiro (1)
Recepcionista de hotel (1)
Representante comercial (1)
Secretaria de consultório (1)
Subgerente (1)
Subgerente treinee (1)
Técnica em enfermagem (1)
Técnico em segurança do trabalho (1)
Vendedor de loja de roupas (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 211
Ajudante de cozinha (2)
Analista de pcp (2)
Analista de suporte (3)
Assistente administrativo (1)
Assistente de vendas (4)
Atendente de cafeteria (1)
Atendente de balcão (1)
Auxiliar mecânico de automóveis (1)
Auxiliar de cozinha (1)
Auxiliar de depósito (15)
Auxiliar de expedição (1)
Auxiliar de jardinagem (1)
Auxiliar de obras (5)
Auxiliar de produção (15)
Auxiliar serviços na capotaria (2)
Auxiliar sushiman (2)
Balconista (1)
Balconista de farmácia (2)
Condutor socorrista (12)
Consultor de vendas (2)
Costureira (1)
Cozinheiro (3)
Eletricista (1)
Encarregado de obras (2)
Encarregado geral (1)
Enfermeiro (5)
Estagiária administração (1)
Farmacêutico (1)
Garçom (5)
Instrutor em informática (2)
Lavador de veículos (2)
Líder de produção (3)
Mecânico de refrigeração (1)
Mecânico de veículos (4)
Mecânico pesado (1)
Mestre de obra (2)
Oficial (2)
Oficial pedreiro (3)
Oficial pleno (2)
Oficial polivalente (2)
Operador de caixa (5)
Operador de escavadeira (1)
Operador de máquinas (4)
Operador de patrol (1)
Operador de prensa papelão (1)
Operador de retroescavadeira (1)
Operador retroescavadeira (1)
Repr.tec/prod.agric/tecn.agri./estud.agro. (1)
Representante comercial (2)
Téc. agri./eng. agron./ou ambiental (1)
Técn. em segurança do trabalho (4)
Técnico agrícola (2)
Técnico em mecânica (1)
Técnico enfermagem (8)
Topógrafo (1)
Trabalhador rural pcd (4)
Tratorista (1)
Vendedor prod. agric/tecn. agri./ estud. agro. (4)
Vendedor interno (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
Vagas: 114
Acabador de pedras (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Atendente de loja pcd (1)
Atendente de loja (1)
Assistente operacional pcd (1)
Ajudante de padeiro (1)
Ajudante de pizzaiolo (2)
Ajudante de montagem de móveis (1)
Ajudante de almoxarifado pcd (1)
Analista de vendas (1)
Assistente de meio ambiente pcd (1)
Assessor comercial (1)
Atendente de bar (1)
Atendente de balcão (2)
Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
Auxiliar de eletricista (2)
Auxiliar administrativo pcd (1)
Auxiliar de departamento pessoal (1)
Auxiliar de eletricista (1)
Auxiliar de açougue (1)
Ajudante de motorista (7)
Atendente de setor hortifrutigranjeiros (1)
Atendente de setor de frios (1)
Barman (1)
Caldeireiro (10)
Confeiteiro (1)
Costureira (1)
Cozinheiro (1)
Chapeiro (1)
Coletor de lixo pcd (1)
Consultor de vendas (1)
Cozinheiro (1)
Dentista (1)
Estágio - área administrativa (1)
Empregada doméstica (2)
Empacotador (1)
Gari pcd (1)
Garçom (2)
Gerente de restaurante (1)
Lombador (2)
Marceneiro (1)
Mecânico alinhador (1)
Mecânico de ar condicionado (1)
Mecânico industrial (1)
Montador de móveis (1)
Motorista (8)
Motorista de caminhão pcd (1)
Operador de máquina (1)
Operador de motoniveladora (2)
Operador de retroescavadeira (1)
Operador de caixa (1)
Projetista de móveis (1)
Pizzaiolo (1)
Promotor de vendas júnior (1)
Porteiro pcd (1)
Representante de vendas (1)
Representante comercial (1)
Soldador (1)
Sushiman (1)
Técnico de correção preventiva (1)
Técnico de edificações (1)
Técnico em refrigeração (1)
Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
Trabalhador florestal (2)
Torneiro (2)
Tosador de animais (1)
Vendedor (1)
Vendedor interno (7)
Vendedor pracista (1)
Vendedor externo (4)
Zelador (1)