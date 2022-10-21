Black Friday, Copa e Natal vão criar 2.500 vagas de emprego no ES

A medida em que se aproximam datas como Black Friday, Natal e a Copa do Mundo, estabelecimentos como lojas, bares e restaurantes já se preparam para reforçar suas equipes e atender a alta demanda da clientela. No Espírito Santo, há postos de trabalho disponíveis para profissionais temporários e efetivos.
São mais 2.500 vagas de emprego para quem tem apenas o ensino médio. Há oportunidades para vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.
Os shoppings da Grande Vitória concentram a maior oferta de vagas. O Shopping Vila Velha tem uma demanda de contratação de cerca de 1.200 funcionários nos últimos meses do ano. Segundo o centro de compras, no momento já há 60 oportunidades abertas.
No Shopping Vitória, a previsão é de que sejam geradas 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal. Até o final do ano, os shoppings Moxuara e Mestre Álvaro vão contratar cerca de 250 e 350 profissionais, respectivamente. Já o Boulevard Shopping tem cerca de 80 vagas em lojas e restaurantes.
A previsão é de que sejam contratados 150 profissionais no polo de confecções da Glória, segundo a presidente da Uniglória, Glenda Amaral. Além das vagas de emprego, ela ressalta que há oportunidades para estagiários de administração, logística e marketing.
“As lojas têm disponíveis vagas para colaboradores fixos e temporários. Para concorrer, o candidato precisa ter o nível médio, noções de informática e proatividade. Não é preciso ter experiência”, destaca Glenda.
A Associação Comercial da Praia do Canto deve abrir 120 postos de trabalho, conforme informações do presidente da entidade, César Saade. As contratações já começaram. Há ainda chances na Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, Sipolatti e C&A.
Oportunidades ainda no Atacado São Paulo, que está de olho também nas vendas de volta às aulas. A seleção começa em novembro.
BARES E RESTAURANTES
Outro setor que deve aumentar o número de trabalhadores nos próximos dias é o de bares e restaurantes. De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a estimativa é de haja um aumento de 20% no número atual de empregos.
Segundo ele, a previsão é de que os estabelecimentos recebam até 30% a mais de clientes durante as semanas da Copa do Mundo. Só para se ter uma ideia, o Bar e Restaurante Caranguejo do Assis está com 20 vagas abertas para quem tem disponibilidade para trabalho noturno, aos fins de semana e feriados.
CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS
Bar e Restaurante Caranguejo do Assis
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected].
- Vagas: 20
- Cumim (5)
- Copeiro (3)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Cozinheiro (3)
- Garçons (5)
Associação Comercial da Praia do Canto
Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou entrar em contato por meio da página da associação no Instagram.
- Vagas: 120
- Vendedores
- Caixa
- Estoquista
- Entre outras.
Uniglória
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 150
- Vendedor (50)
- Caixa (20)
- Gerente (10)
- Estoquista (10)
- Auxiliar de logística (10)
- Costureira (10)
- Auxiliar de produção (10)
- Estagiários de cursos técnicos ou cursos superior de administração, logística, marketing
Shopping Moxuara
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: devem ser abertas cerca de 250 postos até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
Shopping Mestre Álvaro
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no endereço eletrônico.
- Vagas: devem ser abertas cerca de 350 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
Boulevard Shopping
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
- Vagas: 80
- Vendedor
- Caixa
- Captador
- Expeditor
- Crediarista
- Auxiliar dos produtos financeiros
- Auxiliar de estoque
- Estoquista
- Auxiliar de vendas
- Assistente de loja
- Atendente intermitente
- Saladeiro
- Pizzaiolo
- Auxilair de cozinha
- Cozinheiro
Shopping Vitória
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
- Vagas: a previsão é de 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
Shopping Vila Velha
Como se candidatar: os interessados podem entregar os currículos diretamente na loja.
- Vagas: cerca de 1.200
- Vendedor
- Auxiliar de loja
- Estoquista
- Apoio de loja
- Operador de caixa
- Garçom
- Cozinheiro
- Entre outras
Atacado São Paulo
- Vagas: 20
- Assistente de vendas
- Atendente de informática
- Operador de loja
- Comprador
Leroy Merlin
- Vagas: para Vitória
- Coordenador comercial
- Operador de loja
C&C
- Vagas: para Serra
- Assistente SAC
- Atendente de loja
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar operacional
- Conferente
- Fiscal de caixa
- Gerente de vendas
- Vendedor
- Vendedor externo
Madeira Madeira
- Vagas:
- Pessoa consultora de vendas (Vitória e região)
- Analista qualidade transportes (Viana)
Sipolatti
- Vagas:
- Ajudante de carga e descarga (Colatina, Linhares, Viana e São Gabriel da Palha)
- Analista contábil (Cariacica)
- Armazenista (Viana)
- Auxiliar de crediário (Itamaraju, Grande Vitória, Marechal Floriano e Teixeira de Freitas)
- Comprador de eletrônicos (Cariacica)
- Comprador de Informática (Cariacica)
- Comprador de telefonia (Cariacica)
- Conferente (Teixeira de Freitas/BA)
- Coordenador de armazém (Teixeira de Freitas/BA)
- Coordenador de manutenção (Cariacica)
- Expedidor (Cachoeiro Itapemirim, Cariacica, Colatina, Serra, Vila Velha, Linhares,
- Cachoeiro Itapemirim, Castelo, Marechal Floriano e Porto Seguro)
- Gerente de vendas (Grande Vitória)
- Gestor de categoria (Cariacica)
- Montador de móveis (Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cariacica, Viana, Colatina, Viana, Itabuna, Linhares, Porto Seguro, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória da Conquista)
- Vendedor (Eunápolis, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Colatina, Cariacica, Itamaraju, Serra, Linhares, Barra de São Francisco, Cachoeiro Itapemirim, Vila Velha, Anchieta, Castelo, Vitória, Guarapari, Linhares, Santa Maria Jetibá e
- São Gabriel da Palha)
C&A
- Vagas:
- Fiscal de loja (Serra e Vitória)
- Vedendor de telefonia (Serra)