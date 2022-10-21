Black Friday, Copa e Natal vão criar 2.500 vagas de emprego no ES

Shopping Vitória vai abrir mais de 400 vagas de emprego Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

A medida em que se aproximam datas como Black Friday, Natal e a Copa do Mundo, estabelecimentos como lojas, bares e restaurantes já se preparam para reforçar suas equipes e atender a alta demanda da clientela. No Espírito Santo, há postos de trabalho disponíveis para profissionais temporários e efetivos.

São mais 2.500 vagas de emprego para quem tem apenas o ensino médio. Há oportunidades para vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.

Os shoppings da Grande Vitória concentram a maior oferta de vagas. O Shopping Vila Velha tem uma demanda de contratação de cerca de 1.200 funcionários nos últimos meses do ano. Segundo o centro de compras, no momento já há 60 oportunidades abertas.

No Shopping Vitória, a previsão é de que sejam geradas 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal. Até o final do ano, os shoppings Moxuara e Mestre Álvaro vão contratar cerca de 250 e 350 profissionais, respectivamente. Já o Boulevard Shopping tem cerca de 80 vagas em lojas e restaurantes.

A previsão é de que sejam contratados 150 profissionais no polo de confecções da Glória, segundo a presidente da Uniglória, Glenda Amaral. Além das vagas de emprego, ela ressalta que há oportunidades para estagiários de administração, logística e marketing.

“As lojas têm disponíveis vagas para colaboradores fixos e temporários. Para concorrer, o candidato precisa ter o nível médio, noções de informática e proatividade. Não é preciso ter experiência”, destaca Glenda.

A Associação Comercial da Praia do Canto deve abrir 120 postos de trabalho, conforme informações do presidente da entidade, César Saade. As contratações já começaram. Há ainda chances na Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, Sipolatti e C&A.

Oportunidades ainda no Atacado São Paulo, que está de olho também nas vendas de volta às aulas. A seleção começa em novembro.

BARES E RESTAURANTES

Outro setor que deve aumentar o número de trabalhadores nos próximos dias é o de bares e restaurantes. De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a estimativa é de haja um aumento de 20% no número atual de empregos.

Segundo ele, a previsão é de que os estabelecimentos recebam até 30% a mais de clientes durante as semanas da Copa do Mundo. Só para se ter uma ideia, o Bar e Restaurante Caranguejo do Assis está com 20 vagas abertas para quem tem disponibilidade para trabalho noturno, aos fins de semana e feriados.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected]. os interessados devem enviar currículo para

Vagas: 20

20 Cumim (5)

Copeiro (3)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Cozinheiro (3)

Garçons (5)

Associação Comercial da Praia do Canto

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou entrar em contato por meio da página da associação no os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou entrar em contato por meio da página da associação no Instagram

Vagas: 120

120 Vendedores

Caixa

Estoquista

Entre outras.

Uniglória

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vagas: 150

150 Vendedor (50)

Caixa (20)

Gerente (10)

Estoquista (10)

Auxiliar de logística (10)

Costureira (10)

Auxiliar de produção (10)

Estagiários de cursos técnicos ou cursos superior de administração, logística, marketing

Shopping Moxuara

Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no os candidatos devem cadastrar o currículo no site

Vagas: devem ser abertas cerca de 250 postos até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.

devem ser abertas cerca de 250 postos até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Vendedor

Caixa

Estoquista

Atendente

Auxiliar de cozinha, entre outros.

Shopping Mestre Álvaro

Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o os candidatos devem cadastrar o currículo no endereço eletrônico.

Vagas: devem ser abertas cerca de 350 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.

devem ser abertas cerca de 350 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Vendedor

Caixa

Estoquista

Atendente

Garçom

Auxiliar de cozinha, entre outros.

Boulevard Shopping

Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.

Vagas: 80

80 Vendedor

Caixa

Captador

Expeditor

Crediarista

Auxiliar dos produtos financeiros

Auxiliar de estoque

Estoquista

Auxiliar de vendas

Assistente de loja

Atendente intermitente

Saladeiro

Pizzaiolo

Auxilair de cozinha

Cozinheiro

Shopping Vitória

Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.

Vagas: a previsão é de 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal.

a previsão é de 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal. Vendedor

Caixa

Estoquista

Atendente

Garçom

Auxiliar de cozinha, entre outros.

Shopping Vila Velha

Como se candidatar: os interessados podem entregar os currículos diretamente na loja.

Vagas: cerca de 1.200

cerca de 1.200 Vendedor

Auxiliar de loja

Estoquista

Apoio de loja

Operador de caixa

Garçom

Cozinheiro

Entre outras

Atacado São Paulo

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.

Vagas: 20

20 Assistente de vendas

Atendente de informática

Operador de loja

Comprador

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.

Vagas: para Vitória

para Vitória Coordenador comercial

Operador de loja

C&C

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.

Vagas: para Serra

para Serra Assistente SAC

Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Auxiliar operacional

Conferente

Fiscal de caixa

Gerente de vendas

Vendedor

Vendedor externo

Madeira Madeira

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.

Vagas:

Pessoa consultora de vendas (Vitória e região)

Analista qualidade transportes (Viana)

Sipolatti

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.

Vagas:

Ajudante de carga e descarga (Colatina, Linhares, Viana e São Gabriel da Palha)

Analista contábil (Cariacica)

Armazenista (Viana)

Auxiliar de crediário (Itamaraju, Grande Vitória, Marechal Floriano e Teixeira de Freitas)

Comprador de eletrônicos (Cariacica)

Comprador de Informática (Cariacica)

Comprador de telefonia (Cariacica)

Conferente (Teixeira de Freitas/BA)

Coordenador de armazém (Teixeira de Freitas/BA)

Coordenador de manutenção (Cariacica)

Expedidor (Cachoeiro Itapemirim, Cariacica, Colatina, Serra, Vila Velha, Linhares,

Cachoeiro Itapemirim, Castelo, Marechal Floriano e Porto Seguro)

Gerente de vendas (Grande Vitória)

Gestor de categoria (Cariacica)

Montador de móveis (Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cariacica, Viana, Colatina, Viana, Itabuna, Linhares, Porto Seguro, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória da Conquista)

Vendedor (Eunápolis, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Colatina, Cariacica, Itamaraju, Serra, Linhares, Barra de São Francisco, Cachoeiro Itapemirim, Vila Velha, Anchieta, Castelo, Vitória, Guarapari, Linhares, Santa Maria Jetibá e

São Gabriel da Palha)

C&A

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da loja.