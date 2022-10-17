Sines abrem 3.194 vagas de emprego e estágio no ES

Os destaques ficam por conta dos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de fabricação, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar de expedição, pedreiro, promotor de vendas, auxiliar de logística, mecânico, entre outros.É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 753 postos de trabalho, seguido pelo Sine do município, com 656. Há ainda oportunidades nas unidades de Vila Velha (387), Serra (576) e Vitória (366).
Trabalhadores do interior podem procurar os Sines de Anchieta (21 vagas), Aracruz (110), Linhares (110) e São Mateus (127), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (88).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 387
- Açougueiro (5)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)
- Ajudante de obras pcd (4)
- Ajudante de obras (20)
- Analista contábil (1)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Assistente de cozinhador (2)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente balconista (5)
- Atendente de lanchonete (20)
- Atendente de lojas (8)
- Atendente de padaria (12)
- Atendente hospitalar (1)
- Auxiliar administrativo - estágio (1)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de conservação de obras civis (4)
- Auxiliar de cozinha (34)
- Auxiliar de eletrotécnico (6)
- Auxiliar de escrituração fiscal (1)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de linha de produção (3)
- Auxiliar de logística (15)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Auxiliar de serviço de copa (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
- Balconista de açougue (2)
- Bombeiro hidráulico (11)
- Caixa de loja (2)
- Carpinteiro (16)
- Chapeiro (2)
- Consultor de vendas (4)
- Copeiro (2)
- Copeiro de restaurante (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Cozinheiro geral (7)
- Eletricista (1)
- Embalador, a mão (3)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Encarregado de estoque (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estofador de móveis (1)
- Garçom (1)
- Gerente de loja de supermercado (1)
- Jardineiro (2)
- Lavador de artefatos de tapeçaria (1)
- Líder de recepção (1)
- Manicure (8)
- Marceneiro (1)
- Marteleiro (1)
- Mecânico de equipamentos industriais (1)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (8)
- Motorista entregador (1)
- Nutricionista (10)
- Operador de caixa (3)
- Operador de caldeira (2)
- Padeiro (3)
- Pedreiro (34)
- Pizzaiolo (1)
- Recepcionista atendente (2)
- Repositor em supermercado (2)
- Repositor de mercadorias (11)
- Soldador (1)
- Subgerente de loja - operações comerciais (2)
- Técnico eletrônico (4)
- Vendedor interno (50)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 753
- Açougueiro (12)
- Ajudante (20)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de depósito (5)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
- Ajudante de padeiro (17)
- Ajudante de pátio (5)
- Ajudante de pedreiro (3)
- Ajudante geral (1)
- Alinhador (1)
- Amarrador (5)
- Analista de marketing (1)
- Artífice (1)
- Assistente de rh/dp (1)
- Assistente de vendas (2)
- Assistente financeiro (1)
- Atendente (3)
- Atendente de estacionamento (5)
- Atendente de loja (2)
- Auxiliar administrativo (8)
- Auxiliar de carga e descarga (50)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de fabricação temporário (50)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (30)
- Auxiliar de manutenção - predial (1)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de panificação junior (1)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de recepção (1)
- Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
- Auxiliar de serviços gerais (23)
- Auxiliar de setor fiscal (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Babá (1)
- Balconista de açougue (1)
- Balconista forneira (1)
- Bordadeira (1)
- Borracheiro (2)
- Camareira (10)
- Churrasqueiro (3)
- Confeiteira (1)
- Costureira (2)
- Costureiro industrial pesado - couro (1)
- Cozinheira (2)
- Doméstica (2)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista predial e montador (2)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (5)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado geral (1)
- Estágio nível superior (2)
- Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)
- Estágio técnico em mecânica (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Fresador (1)
- Gerente de loja (1)
- Lanterneiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Maçariqueiro (5)
- Marteleteiro (4)
- Mecânico - conserto em carreta (1)
- Mecânico (7)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
- Mecânico de suspensão e freio (2)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Monitoramento (5)
- Montador de carreta (1)
- Motorista (9)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh D (1)
- Motorista cnh E (4)
- Motorista entregador cnh D (2)
- Motorista parqueador cnh B (4)
- Oficial pleno (2)
- Operador de carga e descarga (15)
- Operador de empilhadeira (10)
- Operador de logística (10)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de rolo compactador (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador de transpaleteira (4)
- Operador logístico (5)
- Operadora de caixa (2)
- Pedreiro (38)
- Pintor de carreta (1)
- Preparador de veículos (1)
- Promotor de vendas (3)
- Recepcionista (5)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor - vespertino (2)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária executiva (1)
- Serralheiro completo (2)
- Servente (3)
- Soldador (3)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de meio ambiente (1)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Técnico mecânico (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno - vendas de carretas (5)
- Vendedor prospector (2)
- Vistoriador (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de caminhão (2)
- Armador (15)
- Assistente de rh (1)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Assistente social (1)
- Auxiliar administrativo (32)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar operacional (8)
- Carpinteiro (15)
- Conferente (1)
- Eletricista (2)
- Empacotador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Enfermeiro (1)
- Farmacêutico (1)
- Gari (1)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (15)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária de clínica (1)
- Técnico em edificações (2)
- Técnico de enfermagem (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 576
- Açougueiro (12)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)
- Ajudante de carga e descarga (30)
- Ajudante de cozinha - meio oficial (10)
- Ajudante de eletricista (2)
- Ajudante de motorista (6)
- Ajudante de obras (5)
- Alinhador de direção (5)
- Analista de marketing (2)
- Armador de ferros (4)
- Arrematadeira (6)
- Artífice (2)
- Artífice de manutenção (2)
- Assistente administrativo pcd (1)
- Assistente de comércio (2)
- Atendente de farmácia (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (31)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de linha produção (25)
- Auxiliar de logística (4)
- Auxiliar de logística pcd (6)
- Auxiliar de mecânico de autos (3)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Auxiliar técnico de mecânica (2)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro pcd (2)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (7)
- Corretor de imóveis (7)
- Cortador de roupas (5)
- Desenhista de páginas da internet - web designer (3)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista b (20)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (5)
- Eletricista (20)
- Encanador pcd (2)
- Engenheiro de automação (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)
- Esteticista (1)
- Estoquista (1)
- Garçom (34)
- Inspetor de terraplenagem (1)
- Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)
- Instalador de som e acessórios de veículos (5)
- Laboratorista(solos e pavimentos (2)
- Lavador de veículos (2)
- Manicure/pedicure (3)
- Manobrista (3)
- Marceneiro (1)
- Mecânico (34)
- Mecânico pcd (2)
- Mecânico de automóvel (6)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (15)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Mecânico de veículos (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Motofretista (4)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista de ônibus urbano (3)
- Oficial carpinteiro (1)
- Operador de máquinas fixas, em geral (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (5)
- Prensista de borracha (1)
- Promotor de vendas (24)
- Recenseador (70)
- Recepcionista (30)
- Repositor de mercadorias (5)
- Representante comercial autônomo (1)
- Representante comercial (1)
- Retificador, em geral (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador pcd (2)
- Soldador (1)
- Técnico em instrumentação (3)
- Técnico em manutenção (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico mecânico(3)
- Tratorista operador de roçadeira (2)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (5)
- Vendedor de serviços (20)
- Vendedor interno (4)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 366
- Açougueiro (6)
- Agente funerário (1)
- Ajudante, auxiliar de lanchonete (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)
- Ajudante de obras (2)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Alinhador de pneus (1)
- Analista de contabilidade (1)
- Analista de planejamento financeiro (1)
- Assistente de vendas (8)
- Atendente balconista (2)
- Atendente de cafeteria (2)
- Atendente de farmácia - balconista pcd (20)
- Atendente de farmácia - balconista (1)
- Atendente do setor de frios e laticínios (6)
- Auxiliar de cobrança (3)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de linha de produção (7)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (1)
- Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)
- Carpinteiro (13)
- Chapista de lanchonete (2)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (2)
- Copeiro (2)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Embalador, a mão pcd (15)
- Embalador, a mão (10)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (3)
- Estofador de móveis (1)
- Forneiro de padaria (1)
- Garçom (2)
- Lavador de carros (2)
- Lustrador de madeira (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motofretista (6)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista entregador (36)
- Operador de caixa (6)
- Operador de caixa pcd (5)
- Operador de sonda rotativa (1)
- Operador de vendas - lojas pcd (5)
- Orientador de tráfego para estacionamento (2)
- Pedreiro (33)
- Porteiro pcd (2)
- Promotor de vendas (1)
- Recenseador (116)
- Repositor de mercadorias pcd (5)
- Repositor de mercadorias (3)
- Representante comercial autônomo (1)
- Serralheiro (3)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 656
- Açougueiro (4)
- Ajudante de carga e descarga (2)
- Ajudante de padeiro (8)
- Ajudante de obras (5)
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar de expedição (300)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de logística (131)
- Cozinheiro geral (1)
- Gari pcd (4)
- Instalador de linhas de comunicação de dados (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Merendeiro pcd (2)
- Motorista carreteiro (1)
- Operador de caixa (5)
- Operador de máquinas (40)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (41)
- Pedreiro de acabamento (1)
- Promotor de vendas (40)
- Recuperador de crédito (42)
- Repositor em supermercados (15)
- Repositor de mercadorias (2)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de rede (1)
- Técnico em segurança (1)
- Vendedor porta a porta (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 21
- Ajudante de padeiro (1)
- Assistente departamento pessoal (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente entregador (4)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de operação máquinas sublimação e trasfer laser (1)
- Consultor de vendas (5)
- Eletricista manutenção pcd (1)
- Motoboy (1)
- Pedreiro de acabamento (2)
- Recepcionista noturno (1)
- Soldador eletrodo pcd (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 110
- Ajudante de ar split (1)
- Ajudante de obras (10)
- Almoxarife (1)
- Analista de desenvolvimento de gente (1)
- Armador (2)
- Artífice (1)
- Assistente de produção-construção civil (1)
- Atendente balconista (3)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de serviços gerais/auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar marinheiro de convés (1)
- Auxiliar operacional (1)
- Caldeireiro (2)
- Carpinteiro (2)
- Cozinheira (1)
- Eletricista (1)
- Empregado de serviços gerais (1)
- Encarregado terraplanagem (1)
- Frentista (2)
- Garçom (2)
- Líder de tubulação (1)
- Mecânico máquinas pesadas (2)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico (10)
- Meio oficial mecânico automotivo (1)
- Montador de bicicletas (1)
- Motorista categoria D (1)
- Oficial pleno (6)
- Operador de equipamento – guindaste de esteira e treliçado (1)
- Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
- Operador de equipamento - caçamba (6)
- Pedreiro (15)
- Servente de limpeza (1)
- Soldador (2)
- Supervisor escalador (1)
- Técnico de planejamento (1)
- Vendedor porta a porta (20)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 88
- Ajudante de caminhão (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Açougueiro aprendiz (2)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Banhista de pets (1)
- Chapeiro (1)
- Costureira de máquina reta (1)
- Copeira (1)
- Cozinheira (4)
- Costureira (15)
- Consultor de clientes (3)
- Eletromecânica (1)
- Entregador CNH A (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Garçom (4)
- GErente (1)
- Gerente trainee (1)
- Lombador (5)
- Motorista CNH B (1)
- Monitor de xadrez (1)
- Montador de móveis (2)
- Mecãnico grande porte (1)
- Mecânico/eletricista (1)
- Mecânico torneiro (1)
- Nutricionista (3)
- Oleiro (1)
- Operador de caixa (4)
- Pedreiro oficial (2)
- Recepcionista (1)
- Repositor de mercadoria pcd (2)
- Soldador mecânico (1)
- Saladeira (1)
- Soldador MIG (1)
- Serralheiro de esquadria (1)
- Trabalhador volante de agricultura: cercamento (10)
- Vendedor (1)
- Vendedora (2)
- Vidraceiro (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 110
- Ajudante de aterro (3)
- Ajudante de estruturas (8)
- Ajudante de pedreiro (2)
- Ajudante de produção (5)
- Analista de infraestrutura (1)
- Artífice (2)
- Assistente social (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de carga e descarga (1)
- Auxiliar de jardinagem (3)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de manutenção (6)
- Auxiliar de obras (3)
- Auxiliar de produção (11)
- Auxiliar departamento pessoal (2)
- Auxiliar serviços gerais (1)
- Auxiliar serviços na capotaria (2)
- Auxiliar sushiman (2)
- Balconista de farmácia (2)
- Comprador (1)
- Conferente (1)
- Costureira (2)
- Cozinheiro de cafeteria (2)
- Encarregado geral (1)
- Estagiária administração (1)
- Farmacêutico (1)
- Instalador de acessório (1)
- Instrutor em informática (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marketing de empresa (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Moleiro (1)
- Montador de estruturas (8)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro oficial (1)
- Preparador de veículos (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Soldador (1)
- Soldador automotivo (2)
- Téc. agri./eng. agron. ou ambiental (1)
- Técnico de manutenção elétrica (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Topógrafo (1)
- Torneiro mecânico (3)
- Trabalhador rural (3)
- Vendedor (1)
- Vendedor interno (5)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 127
- Acabador de pedras (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Assistente operacional pcd (1)
- Ajudante de manutenção predial (1)
- Ajudante de pizzaiolo - forneiro (2)
- Ajudante de montagem de móveis (1)
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Ajudante de almoxarifado pcd (1)
- Analista de vendas (1)
- Assistente de meio ambiente pcd (1)
- Assessor comercial (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Atendente de bar (1)
- Atendente de balcão (2)
- Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (2)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de conservação de obras (2)
- Ajudante de obras (16)
- Atendente de setor hortifrutigranjeiros (1)
- Atendente de setor de frios (1)
- Barman (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Chapeiro (1)
- Cozinheiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheiro (1)
- Copeira (1)
- Dentista (1)
- Estágio - área administrativa (1)
- Empregada doméstica (1)
- Empacotador (1)
- Estoquista (1)
- Garçom (4)
- Laboratorista (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Motorista (4)
- Montador de móveis (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de máquina (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de caixa (2)
- Projetista de móveis (1)
- Pedreiro (12)
- Pizzaiolo (1)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Representante comercial (1)
- Soldador (1)
- Sushiman (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em instalação (2)
- Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Torneiro (2)
- Tosador de animais (1)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor pracista (1)
- Vendedor externo (4)
- Zelador (1)