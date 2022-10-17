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Oportunidades

Sines abrem 3.194 vagas de emprego e estágio no ES

Destaques ficam por conta dos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de fabricação, pedreiro, promotor de vendas, auxiliar de logística, mecânico, entre outros

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 11:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2022 às 11:57
Carteira de trabalho, trabalhador
Chance para trabalhar com carteira assinada  Crédito: Shutterstock
As agências do Sine e do Trabalhador iniciam a semana com 3.194 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. As oportunidades são para diversas áreas profissionais e estão disponíveis nesta segunda-feira (17). Para concorrer, basta procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento.
Os destaques ficam por conta dos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de fabricação, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar de expedição, pedreiro, promotor de vendas, auxiliar de logística, mecânico, entre outros.É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 753 postos de trabalho, seguido pelo Sine do município, com 656. Há ainda oportunidades nas unidades de Vila Velha (387), Serra (576) e Vitória (366).
Trabalhadores do interior podem procurar os Sines de Anchieta (21 vagas), Aracruz (110), Linhares (110) e São Mateus (127), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (88).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
  • Vagas: 387
  • Açougueiro (5)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)
  • Ajudante de obras pcd (4)
  • Ajudante de obras (20)
  • Analista contábil (1)
  • Armador de ferragens na construção civil (10)
  • Assistente de cozinhador (2)
  • Assistente de vendas (1)
  • Atendente balconista (5)
  • Atendente de lanchonete (20)
  • Atendente de lojas (8)
  • Atendente de padaria (12)
  • Atendente hospitalar (1)
  • Auxiliar administrativo - estágio (1)
  • Auxiliar de cobrança (1)
  • Auxiliar de conservação de obras civis (4)
  • Auxiliar de cozinha (34)
  • Auxiliar de eletrotécnico (6)
  • Auxiliar de escrituração fiscal (1)
  • Auxiliar de limpeza (6)
  • Auxiliar de linha de produção (3)
  • Auxiliar de logística (15)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Auxiliar de pizzaiolo (1)
  • Auxiliar de serviço de copa (1)
  • Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
  • Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
  • Balconista de açougue (2)
  • Bombeiro hidráulico (11)
  • Caixa de loja (2)
  • Carpinteiro (16)
  • Chapeiro (2)
  • Consultor de vendas (4)
  • Copeiro (2)
  • Copeiro de restaurante (1)
  • Costureira em geral (1)
  • Cozinheiro de restaurante (2)
  • Cozinheiro geral (7)
  • Eletricista (1)
  • Embalador, a mão (3)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
  • Encarregado de estoque (1)
  • Encarregado de obras (1)
  • Estofador de móveis (1)
  • Garçom (1)
  • Gerente de loja de supermercado (1)
  • Jardineiro (2)
  • Lavador de artefatos de tapeçaria (1)
  • Líder de recepção (1)
  • Manicure (8)
  • Marceneiro (1)
  • Marteleiro (1)
  • Mecânico de equipamentos industriais (1)
  • Mecânico de manutenção de automóveis (1)
  • Mecânico eletricista de automóveis (1)
  • Motorista de caminhão (8)
  • Motorista entregador (1)
  • Nutricionista (10)
  • Operador de caixa (3)
  • Operador de caldeira (2)
  • Padeiro (3)
  • Pedreiro (34)
  • Pizzaiolo (1)
  • Recepcionista atendente (2)
  • Repositor em supermercado (2)
  • Repositor de mercadorias (11)
  • Soldador (1)
  • Subgerente de loja - operações comerciais (2)
  • Técnico eletrônico (4)
  • Vendedor interno (50)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
  • Vagas: 753
  • Açougueiro (12)
  • Ajudante (20)
  • Ajudante de caminhão (10)
  • Ajudante de caminhão e armazém (10)
  • Ajudante de carga e descarga (6)
  • Ajudante de depósito (5)
  • Ajudante de mecânico (1)
  • Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
  • Ajudante de padeiro (17)
  • Ajudante de pátio (5)
  • Ajudante de pedreiro (3)
  • Ajudante geral (1)
  • Alinhador (1)
  • Amarrador (5)
  • Analista de marketing (1)
  • Artífice (1)
  • Assistente de rh/dp (1)
  • Assistente de vendas (2)
  • Assistente financeiro (1)
  • Atendente (3)
  • Atendente de estacionamento (5)
  • Atendente de loja (2)
  • Auxiliar administrativo (8)
  • Auxiliar de carga e descarga (50)
  • Auxiliar de cozinha (6)
  • Auxiliar de depósito (1)
  • Auxiliar de eletricista (1)
  • Auxiliar de fabricação temporário (50)
  • Auxiliar de lavanderia (5)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de logística (30)
  • Auxiliar de manutenção - predial (1)
  • Auxiliar de marketing (1)
  • Auxiliar de mecânico automotivo (1)
  • Auxiliar de panificação junior (1)
  • Auxiliar de produção - confeitaria (1)
  • Auxiliar de recepção (1)
  • Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
  • Auxiliar de serviços gerais (23)
  • Auxiliar de setor fiscal (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Babá (1)
  • Balconista de açougue (1)
  • Balconista forneira (1)
  • Bordadeira (1)
  • Borracheiro (2)
  • Camareira (10)
  • Churrasqueiro (3)
  • Confeiteira (1)
  • Costureira (2)
  • Costureiro industrial pesado - couro (1)
  • Cozinheira (2)
  • Doméstica (2)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Eletricista industrial (1)
  • Eletricista predial e montador (2)
  • Eletricista veicular (1)
  • Embalador (5)
  • Empacotador (5)
  • Empregada doméstica (2)
  • Encarregado geral (1)
  • Estágio nível superior (2)
  • Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)
  • Estágio técnico em mecânica (1)
  • Estoquista (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Fresador (1)
  • Gerente de loja (1)
  • Lanterneiro (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Maçariqueiro (5)
  • Marteleteiro (4)
  • Mecânico - conserto em carreta (1)
  • Mecânico (7)
  • Mecânico automotivo (2)
  • Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
  • Mecânico de suspensão e freio (2)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecânico montador (2)
  • Monitoramento (5)
  • Montador de carreta (1)
  • Motorista (9)
  • Motorista carreteiro (10)
  • Motorista carreteiro cnh E (20)
  • Motorista cnh AB (3)
  • Motorista cnh AD (2)
  • Motorista cnh D (1)
  • Motorista cnh E (4)
  • Motorista entregador cnh D (2)
  • Motorista parqueador cnh B (4)
  • Oficial pleno (2)
  • Operador de carga e descarga (15)
  • Operador de empilhadeira (10)
  • Operador de logística (10)
  • Operador de máquinas (4)
  • Operador de rolo compactador (1)
  • Operador de telemarketing (10)
  • Operador de transpaleteira (4)
  • Operador logístico (5)
  • Operadora de caixa (2)
  • Pedreiro (38)
  • Pintor de carreta (1)
  • Preparador de veículos (1)
  • Promotor de vendas (3)
  • Recepcionista (5)
  • Recuperador de crédito (1)
  • Repositor - vespertino (2)
  • Repositor de flv (5)
  • Repositor de mercearia (5)
  • Secretária executiva (1)
  • Serralheiro completo (2)
  • Servente (3)
  • Soldador (3)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Técnico de meio ambiente (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (3)
  • Técnico em laboratório (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (3)
  • Técnico mecânico (2)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Trabalhador rural (1)
  • Tradutor e intérprete de libras (2)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor interno - vendas de carretas (5)
  • Vendedor prospector (2)
  • Vistoriador (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Ajudante de caminhão (2)
  • Armador (15)
  • Assistente de rh (1)
  • Assistente de departamento de pessoal (1)
  • Assistente social (1)
  • Auxiliar administrativo (32)
  • Auxiliar de escritório (5)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de obras (5)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar operacional (8)
  • Carpinteiro (15)
  • Conferente (1)
  • Eletricista (2)
  • Empacotador (5)
  • Encarregado de obras (3)
  • Enfermeiro (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Gari (1)
  • Motorista cegonheiro (3)
  • Operador de telemarketing (10)
  • Pedreiro (15)
  • Repositor de flv (5)
  • Repositor de mercearia (5)
  • Secretária de clínica (1)
  • Técnico em edificações (2)
  • Técnico de enfermagem (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 576
  • Açougueiro (12)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)
  • Ajudante de carga e descarga (30)
  • Ajudante de cozinha - meio oficial (10)
  • Ajudante de eletricista (2)
  • Ajudante de motorista (6)
  • Ajudante de obras (5)
  • Alinhador de direção (5)
  • Analista de marketing (2)
  • Armador de ferros (4)
  • Arrematadeira (6)
  • Artífice (2)
  • Artífice de manutenção (2)
  • Assistente administrativo pcd (1)
  • Assistente de comércio (2)
  • Atendente de farmácia (2)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cozinha (31)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de limpeza (5)
  • Auxiliar de linha produção (25)
  • Auxiliar de logística (4)
  • Auxiliar de logística pcd (6)
  • Auxiliar de mecânico de autos (3)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Auxiliar de pintor de automóveis (2)
  • Auxiliar técnico de mecânica (2)
  • Borracheiro (1)
  • Caldeireiro pcd (2)
  • Confeiteiro (2)
  • Consultor de vendas (7)
  • Corretor de imóveis (7)
  • Cortador de roupas (5)
  • Desenhista de páginas da internet - web designer (3)
  • Designer gráfico (2)
  • Eletricista automotivo (2)
  • Eletricista b (20)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (5)
  • Eletricista (20)
  • Encanador pcd (2)
  • Engenheiro de automação (1)
  • Engenheiro mecânico (1)
  • Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)
  • Esteticista (1)
  • Estoquista (1)
  • Garçom (34)
  • Inspetor de terraplenagem (1)
  • Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)
  • Instalador de som e acessórios de veículos (5)
  • Laboratorista(solos e pavimentos (2)
  • Lavador de veículos (2)
  • Manicure/pedicure (3)
  • Manobrista (3)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico (34)
  • Mecânico pcd (2)
  • Mecânico de automóvel (6)
  • Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (15)
  • Mecânico de refrigeração (3)
  • Mecânico de veículos (2)
  • Mecânico eletricista de automóveis (1)
  • Motofretista (4)
  • Motorista de caminhão (3)
  • Motorista de ônibus urbano (3)
  • Oficial carpinteiro (1)
  • Operador de máquinas fixas, em geral (1)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (5)
  • Prensista de borracha (1)
  • Promotor de vendas (24)
  • Recenseador (70)
  • Recepcionista (30)
  • Repositor de mercadorias (5)
  • Representante comercial autônomo (1)
  • Representante comercial (1)
  • Retificador, em geral (1)
  • Serralheiro (3)
  • Soldador pcd (2)
  • Soldador (1)
  • Técnico em instrumentação (3)
  • Técnico em manutenção (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (2)
  • Técnico mecânico(3)
  • Tratorista operador de roçadeira (2)
  • Vendedor - no comércio de mercadorias (5)
  • Vendedor de serviços (20)
  • Vendedor interno (4)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
  • Vagas: 366
  • Açougueiro (6)
  • Agente funerário (1)
  • Ajudante, auxiliar de lanchonete (2)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd  (2)
  • Ajudante de obras (2)
  • Ajudante de serralheiro (2)
  • Alinhador de pneus (1)
  • Analista de contabilidade (1)
  • Analista de planejamento financeiro (1)
  • Assistente de vendas (8)
  • Atendente balconista (2)
  • Atendente de cafeteria (2)
  • Atendente de farmácia - balconista pcd (20)
  • Atendente de farmácia - balconista (1)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (6)
  • Auxiliar de cobrança (3)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Auxiliar de linha de produção (7)
  • Auxiliar de pizzaiolo (2)
  • Auxiliar nos serviços de alimentação (1)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Borracheiro (1)
  • Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)
  • Carpinteiro (13)
  • Chapista de lanchonete (2)
  • Confeiteiro (2)
  • Consultor de vendas (2)
  • Copeiro (2)
  • Costureira em geral (1)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Cozinheiro geral (2)
  • Embalador, a mão pcd (15)
  • Embalador, a mão (10)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (3)
  • Estofador de móveis (1)
  • Forneiro de padaria (1)
  • Garçom (2)
  • Lavador de carros (2)
  • Lustrador de madeira (1)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Montador de móveis de madeira (1)
  • Motofretista (6)
  • Motorista carreteiro (1)
  • Motorista entregador (36)
  • Operador de caixa (6)
  • Operador de caixa pcd (5)
  • Operador de sonda rotativa (1)
  • Operador de vendas - lojas pcd (5)
  • Orientador de tráfego para estacionamento (2)
  • Pedreiro (33)
  • Porteiro pcd (2)
  • Promotor de vendas (1)
  • Recenseador (116)
  • Repositor de mercadorias pcd (5)
  • Repositor de mercadorias (3)
  • Representante comercial autônomo (1)
  • Serralheiro (3)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
  • Vagas: 656
  • Açougueiro (4)
  • Ajudante de carga e descarga (2)
  • Ajudante de padeiro (8)
  • Ajudante de obras (5)
  • Analista fiscal (1)
  • Auxiliar de expedição (300)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de marceneiro (2)
  • Auxiliar de logística (131)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Gari pcd (4)
  • Instalador de linhas de comunicação de dados (1)
  • Mecânico de máquinas (1)
  • Merendeiro pcd (2)
  • Motorista carreteiro (1)
  • Operador de caixa (5)
  • Operador de máquinas (40)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (41)
  • Pedreiro de acabamento (1)
  • Promotor de vendas (40)
  • Recuperador de crédito (42)
  • Repositor em supermercados (15)
  • Repositor de mercadorias (2)
  • Supervisor comercial (1)
  • Técnico de rede (1)
  • Técnico em segurança (1)
  • Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 21
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Assistente departamento pessoal (1)
  • Assistente de vendas (1)
  • Atendente entregador (4)
  • Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
  • Auxiliar de operação máquinas sublimação e trasfer laser (1)
  • Consultor de vendas (5)
  • Eletricista manutenção pcd (1)
  • Motoboy (1)
  • Pedreiro de acabamento (2)
  • Recepcionista noturno (1)
  • Soldador eletrodo pcd (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 110
  • Ajudante de ar split (1)
  • Ajudante de obras (10)
  • Almoxarife (1)
  • Analista de desenvolvimento de gente (1)
  • Armador (2)
  • Artífice (1)
  • Assistente de produção-construção civil (1)
  • Atendente balconista (3)
  • Atendente de lojas (1)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Auxiliar de serviços gerais/auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Auxiliar marinheiro de convés (1)
  • Auxiliar operacional (1)
  • Caldeireiro (2)
  • Carpinteiro (2)
  • Cozinheira (1)
  • Eletricista (1)
  • Empregado de serviços gerais (1)
  • Encarregado terraplanagem (1)
  • Frentista (2)
  • Garçom (2)
  • Líder de tubulação (1)
  • Mecânico máquinas pesadas (2)
  • Mecânico automotivo (1)
  • Mecânico (10)
  • Meio oficial mecânico automotivo (1)
  • Montador de bicicletas (1)
  • Motorista categoria D (1)
  • Oficial pleno (6)
  • Operador de equipamento – guindaste de esteira e treliçado (1)
  • Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
  • Operador de equipamento - caçamba (6)
  • Pedreiro (15)
  • Servente de limpeza (1)
  • Soldador (2)
  • Supervisor escalador (1)
  • Técnico de planejamento (1)
  • Vendedor porta a porta (20)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
  • Vagas: 88
  • Ajudante de caminhão (2)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de churrasqueiro (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Açougueiro aprendiz (2)
  • Auxiliar de vidraceiro (1)
  • Banhista de pets (1)
  • Chapeiro (1)
  • Costureira de máquina reta (1)
  • Copeira (1)
  • Cozinheira (4)
  • Costureira (15)
  • Consultor de clientes (3)
  • Eletromecânica (1)
  • Entregador CNH A (1)
  • Faxineiro administrativo (1)
  • Garçom (4)
  • GErente (1)
  • Gerente trainee (1)
  • Lombador (5)
  • Motorista CNH B (1)
  • Monitor de xadrez (1)
  • Montador de móveis (2)
  • Mecãnico grande porte (1)
  • Mecânico/eletricista (1)
  • Mecânico torneiro (1)
  • Nutricionista (3)
  • Oleiro (1)
  • Operador de caixa (4)
  • Pedreiro oficial (2)
  • Recepcionista (1)
  • Repositor de mercadoria pcd (2)
  • Soldador mecânico (1)
  • Saladeira (1)
  • Soldador MIG (1)
  • Serralheiro de esquadria (1)
  • Trabalhador volante de agricultura: cercamento (10)
  • Vendedor (1)
  • Vendedora (2)
  • Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 110
  • Ajudante de aterro (3)
  • Ajudante de estruturas (8)
  • Ajudante de pedreiro (2)
  • Ajudante de produção (5)
  • Analista de infraestrutura (1)
  • Artífice (2)
  • Assistente social (1)
  • Atendente (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de carga e descarga (1)
  • Auxiliar de jardinagem (3)
  • Auxiliar de linha de produção (5)
  • Auxiliar de manutenção (6)
  • Auxiliar de obras (3)
  • Auxiliar de produção (11)
  • Auxiliar departamento pessoal (2)
  • Auxiliar serviços gerais (1)
  • Auxiliar serviços na capotaria (2)
  • Auxiliar sushiman (2)
  • Balconista de farmácia (2)
  • Comprador (1)
  • Conferente (1)
  • Costureira (2)
  • Cozinheiro de cafeteria (2)
  • Encarregado geral (1)
  • Estagiária administração (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Instalador de acessório (1)
  • Instrutor em informática (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Marketing de empresa (1)
  • Mecânico de motos (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Moleiro (1)
  • Montador de estruturas (8)
  • Operador de caixa (1)
  • Pedreiro oficial (1)
  • Preparador de veículos (1)
  • Recepcionista atendente (1)
  • Soldador (1)
  • Soldador automotivo (2)
  • Téc. agri./eng. agron. ou ambiental (1)
  • Técnico de manutenção elétrica (1)
  • Técnico em informática (1)
  • Técnico segurança trabalho (2)
  • Topógrafo (1)
  • Torneiro mecânico (3)
  • Trabalhador rural (3)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor interno (5)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 127
  • Acabador de pedras (1)
  • Atendente de loja pcd (1)
  • Assistente operacional pcd (1)
  • Ajudante de manutenção predial (1)
  • Ajudante de pizzaiolo - forneiro (2)
  • Ajudante de montagem de móveis (1)
  • Ajudante de carga e descarga (1)
  • Ajudante de almoxarifado pcd (1)
  • Analista de vendas (1)
  • Assistente de meio ambiente pcd (1)
  • Assessor comercial (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Atendente de bar (1)
  • Atendente de balcão (2)
  • Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar administrativo pcd (1)
  • Auxiliar de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de eletricista (1)
  • Auxiliar de açougue (1)
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Ajudante de obras (2)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de conservação de obras (2)
  • Ajudante de obras (16)
  • Atendente de setor hortifrutigranjeiros (1)
  • Atendente de setor de frios (1)
  • Barman (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Costureira (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Chapeiro (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Copeira (1)
  • Dentista (1)
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