Sines abrem 3.194 vagas de emprego e estágio no ES

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Shutterstock

As agências do Sine e do Trabalhador iniciam a semana com 3.194 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. As oportunidades são para diversas áreas profissionais e estão disponíveis nesta segunda-feira (17). Para concorrer, basta procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento.

Os destaques ficam por conta dos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de fabricação, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar de expedição, pedreiro, promotor de vendas, auxiliar de logística, mecânico, entre outros.É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 753 postos de trabalho, seguido pelo Sine do município, com 656. Há ainda oportunidades nas unidades de Vila Velha (387), Serra (576) e Vitória (366).

Trabalhadores do interior podem procurar os Sines de Anchieta (21 vagas), Aracruz (110), Linhares (110) e São Mateus (127), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (88).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 387

387 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)

Ajudante de obras pcd (4)

Ajudante de obras (20)

Analista contábil (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Assistente de cozinhador (2)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (5)

Atendente de lanchonete (20)

Atendente de lojas (8)

Atendente de padaria (12)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (4)

Auxiliar de cozinha (34)

Auxiliar de eletrotécnico (6)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviço de copa (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (4)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (11)

Caixa de loja (2)

Carpinteiro (16)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (4)

Copeiro (2)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (7)

Eletricista (1)

Embalador, a mão (3)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de estoque (1)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Garçom (1)

Gerente de loja de supermercado (1)

Jardineiro (2)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Líder de recepção (1)

Manicure (8)

Marceneiro (1)

Marteleiro (1)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (8)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (10)

Operador de caixa (3)

Operador de caldeira (2)

Padeiro (3)

Pedreiro (34)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (2)

Repositor em supermercado (2)

Repositor de mercadorias (11)

Soldador (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (2)

Técnico eletrônico (4)

Vendedor interno (50)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 753

753 Açougueiro (12)

Ajudante (20)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)

Ajudante de padeiro (17)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante de pedreiro (3)

Ajudante geral (1)

Alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de marketing (1)

Artífice (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente financeiro (1)

Atendente (3)

Atendente de estacionamento (5)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de carga e descarga (50)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de panificação junior (1)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (23)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Balconista forneira (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (2)

Camareira (10)

Churrasqueiro (3)

Confeiteira (1)

Costureira (2)

Costureiro industrial pesado - couro (1)

Cozinheira (2)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial e montador (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (5)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encarregado geral (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)

Estágio técnico em mecânica (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (5)

Marteleteiro (4)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (7)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Motorista (9)

Motorista carreteiro (10)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh D (1)

Motorista cnh E (4)

Motorista entregador cnh D (2)

Motorista parqueador cnh B (4)

Oficial pleno (2)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (4)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operador logístico (5)

Operadora de caixa (2)

Pedreiro (38)

Pintor de carreta (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (5)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - vespertino (2)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Serralheiro completo (2)

Servente (3)

Soldador (3)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico mecânico (2)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor interno - vendas de carretas (5)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Armador (15)

Assistente de rh (1)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo (32)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (8)

Carpinteiro (15)

Conferente (1)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Gari (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária de clínica (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico de enfermagem (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 576

576 Açougueiro (12)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Ajudante de carga e descarga (30)

Ajudante de cozinha - meio oficial (10)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de obras (5)

Alinhador de direção (5)

Analista de marketing (2)

Armador de ferros (4)

Arrematadeira (6)

Artífice (2)

Artífice de manutenção (2)

Assistente administrativo pcd (1)

Assistente de comércio (2)

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (31)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha produção (25)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Borracheiro (1)

Caldeireiro pcd (2)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (7)

Corretor de imóveis (7)

Cortador de roupas (5)

Desenhista de páginas da internet - web designer (3)

Designer gráfico (2)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista b (20)

Eletricista de instalações de veículos automotores (5)

Eletricista (20)

Encanador pcd (2)

Engenheiro de automação (1)

Engenheiro mecânico (1)

Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)

Esteticista (1)

Estoquista (1)

Garçom (34)

Inspetor de terraplenagem (1)

Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (5)

Laboratorista(solos e pavimentos (2)

Lavador de veículos (2)

Manicure/pedicure (3)

Manobrista (3)

Marceneiro (1)

Mecânico (34)

Mecânico pcd (2)

Mecânico de automóvel (6)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (15)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (3)

Motorista de ônibus urbano (3)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (5)

Prensista de borracha (1)

Promotor de vendas (24)

Recenseador (70)

Recepcionista (30)

Repositor de mercadorias (5)

Representante comercial autônomo (1)

Representante comercial (1)

Retificador, em geral (1)

Serralheiro (3)

Soldador pcd (2)

Soldador (1)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em manutenção (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico(3)

Tratorista operador de roçadeira (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (5)

Vendedor de serviços (20)

Vendedor interno (4)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 366

366 Açougueiro (6)

Agente funerário (1)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de obras (2)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de pneus (1)

Analista de contabilidade (1)

Analista de planejamento financeiro (1)

Assistente de vendas (8)

Atendente balconista (2)

Atendente de cafeteria (2)

Atendente de farmácia - balconista pcd (20)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (6)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de linha de produção (7)

Auxiliar de pizzaiolo (2)

Auxiliar nos serviços de alimentação (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Carpinteiro (13)

Chapista de lanchonete (2)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (2)

Copeiro (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Embalador, a mão pcd (15)

Embalador, a mão (10)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Estofador de móveis (1)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (2)

Lavador de carros (2)

Lustrador de madeira (1)

Mecânico de suspensão (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (6)

Motorista carreteiro (1)

Motorista entregador (36)

Operador de caixa (6)

Operador de caixa pcd (5)

Operador de sonda rotativa (1)

Operador de vendas - lojas pcd (5)

Orientador de tráfego para estacionamento (2)

Pedreiro (33)

Porteiro pcd (2)

Promotor de vendas (1)

Recenseador (116)

Repositor de mercadorias pcd (5)

Repositor de mercadorias (3)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (3)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 656

656 Açougueiro (4)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de padeiro (8)

Ajudante de obras (5)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de expedição (300)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de logística (131)

Cozinheiro geral (1)

Gari pcd (4)

Instalador de linhas de comunicação de dados (1)

Mecânico de máquinas (1)

Merendeiro pcd (2)

Motorista carreteiro (1)

Operador de caixa (5)

Operador de máquinas (40)

Padeiro (2)

Pedreiro (41)

Pedreiro de acabamento (1)

Promotor de vendas (40)

Recuperador de crédito (42)

Repositor em supermercados (15)

Repositor de mercadorias (2)

Supervisor comercial (1)

Técnico de rede (1)

Técnico em segurança (1)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 21

21 Ajudante de padeiro (1)

Assistente departamento pessoal (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente entregador (4)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de operação máquinas sublimação e trasfer laser (1)

Consultor de vendas (5)

Eletricista manutenção pcd (1)

Motoboy (1)

Pedreiro de acabamento (2)

Recepcionista noturno (1)

Soldador eletrodo pcd (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 110

110 Ajudante de ar split (1)

Ajudante de obras (10)

Almoxarife (1)

Analista de desenvolvimento de gente (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente de produção-construção civil (1)

Atendente balconista (3)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de serviços gerais/auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar marinheiro de convés (1)

Auxiliar operacional (1)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro (2)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Encarregado terraplanagem (1)

Frentista (2)

Garçom (2)

Líder de tubulação (1)

Mecânico máquinas pesadas (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico (10)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Montador de bicicletas (1)

Motorista categoria D (1)

Oficial pleno (6)

Operador de equipamento – guindaste de esteira e treliçado (1)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)

Operador de equipamento - caçamba (6)

Pedreiro (15)

Servente de limpeza (1)

Soldador (2)

Supervisor escalador (1)

Técnico de planejamento (1)

Vendedor porta a porta (20)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 88

88 Ajudante de caminhão (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Açougueiro aprendiz (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Banhista de pets (1)

Chapeiro (1)

Costureira de máquina reta (1)

Copeira (1)

Cozinheira (4)

Costureira (15)

Consultor de clientes (3)

Eletromecânica (1)

Entregador CNH A (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (4)

GErente (1)

Gerente trainee (1)

Lombador (5)

Motorista CNH B (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (2)

Mecãnico grande porte (1)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico torneiro (1)

Nutricionista (3)

Oleiro (1)

Operador de caixa (4)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadoria pcd (2)

Soldador mecânico (1)

Saladeira (1)

Soldador MIG (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Trabalhador volante de agricultura: cercamento (10)

Vendedor (1)

Vendedora (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 110

110 Ajudante de aterro (3)

Ajudante de estruturas (8)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de produção (5)

Analista de infraestrutura (1)

Artífice (2)

Assistente social (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de carga e descarga (1)

Auxiliar de jardinagem (3)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de manutenção (6)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (11)

Auxiliar departamento pessoal (2)

Auxiliar serviços gerais (1)

Auxiliar serviços na capotaria (2)

Auxiliar sushiman (2)

Balconista de farmácia (2)

Comprador (1)

Conferente (1)

Costureira (2)

Cozinheiro de cafeteria (2)

Encarregado geral (1)

Estagiária administração (1)

Farmacêutico (1)

Instalador de acessório (1)

Instrutor em informática (1)

Lavador de veículos (1)

Marketing de empresa (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Moleiro (1)

Montador de estruturas (8)

Operador de caixa (1)

Pedreiro oficial (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista atendente (1)

Soldador (1)

Soldador automotivo (2)

Téc. agri./eng. agron. ou ambiental (1)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico em informática (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (3)

Trabalhador rural (3)

Vendedor (1)

Vendedor interno (5)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.