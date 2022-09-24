Temporárias e efetivas

Comércio abre mais de 1.100 vagas de emprego no ES

Shoppings da Grande Vitória e outras lojas estão com oportunidades abertas para reforçar as vendas de Natal e Black Friday; confira como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2022 às 20:52

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 20:52

Quem quer aproveitar o final do ano para conseguir uma vaga temporária no comércio já pode preparar o currículo. Shoppings da Grande Vitória e outras lojas espalhadas pelo Espírito Santo começam a contratar para as vendas da Black Friday e Natal. Há postos temporários e efetivos.
Os postos são para cargos como vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras. 
O maior volume de vagas está disponível nos shoppings. No Shopping Vitória, a previsão é de que sejam geradas 400 vagas de emprego até o final do ano, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal.
Mall Shopping Vitória
Shopping Vitória terá 400 vagas entre novas operações e contratações de Natal Crédito: Divulgação
Até o final do ano, os shoppings Moxuara, em Cariacica, e Mestre Álvaro, na Serra, esperam contratar cerca de 250 e 350 profissionais, respectivamente. As oportunidades são para diversas lojas e operações do empreendimento.
O Boulevard Shopping, em Vila Velha, anunciou que está com 55 vagas disponíveis para funções como vendedor, caixa, auxiliar de loja e estoquista.
No Shopping Jardins, em Vitória, as lojas Los Neto e Vitrage, além da Botoclinic, reúnem quatro vagas.
A rede varejista Casa&Vídeo anunciou a abertura de 50 vagas no Espírito Santo para oportunidades temporárias para o fim de ano, visando auxílio operacional para datas como Black Friday e Natal. Todas com possibilidade de efetivação.
Há ainda chances na Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, Sipolatti, Ri Happy e C&A.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO NO COMÉRCIO

SHOPPING MOXUARA
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: Devem ser abertas cerca de 250 postos até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. 
  • Vendedor
  • Caixa
  • Estoquista
  • Atendente
  • Auxiliar de cozinha, entre outros. 
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: Devem ser abertas cerca de 350 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. 
  • Vendedor
  • Caixa
  • Estoquista
  • Atendente
  • Garçom
  • Auxiliar de cozinha, entre outros. 
BOULEVARD SHOPPING
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
  • Vagas: 55
  • Vendedor
  • Caixa
  • Estoquista
  • Auxiliar de loja
  • Captador
  • Expeditor
  • Crediarista
  • Auxiliar dos produtos financeiros
  • Auxiliar de estoque
  • Manicure
  • Assessor de vendas
  • Auxiliar de vendas
  • Assistente de loja
  • Atendente intermitente
  • Saladeiro
  • Pizzaiolo
  • Auxiliar de cozinha
  • Cozinheiro
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
  • Vagas: a previsão é de 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal. 
  • Vendedor
  • Caixa
  • Estoquista
  • Atendente
  • Garçom
  • Auxiliar de cozinha, entre outros. 
SHOPPING JARDINS
Como se candidatar: os interessados nas vagas podem deixar currículo nas lojas, localizadas no Shopping Jardins, rua Carlos Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
  • Vagas: 4
  • Vendedor 
  • Recepcionista
CASA&VIDEO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja
  • Vagas: 50
  • Operador de loja
LEROY MERLIN
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja.
  • Vagas: para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Gerente de cadeia de suprimentos
  • Operador de loja
C&C
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja. 
  • Vagas: para Serra
  • Assistente SAC 
  • Atendente de loja
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar operacional 
  • Conferente
  • Fiscal de caixa 
  • Gerente de vendas 
  • Vendedor 
  • Vendedor externo 
MADEIRA MADEIRA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja. 
  • Vagas: para Vitória
  • Assistente de atendimento 
  • Pessoa consultora de vendas 
SIPOLATTI
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja. 
  • Vagas: 
  • Ajudante de carga e descarga (Linhares, Viana, Colatina e São Mateus)
  • Analista contábil (Cariacica)
  • Aprendiz administrativo (Cariacica)
  • Armazenista - Centro de Distribuição em Viana
  • Assistente administrativo (Viana)
  • Assistente financeiro 
  • Auxiliar de crediário (Baixo Guandu, Cariacica, Serra, Marechal Floriano, Vitória, São Mateus, Cariacica, Serra, Vila Velha e, Teixeira de Freitas)
  • Comprador de eletrônicos (Cariacica)
  • Comprador de informática (Cariacica)
  • Comprador de telefonia (Cariacica)
  • Conferente (Teixeira de Freitas/BA)
  • Coordenador de armazém (Teixeira de Freitas/BA)
  • Coordenador de manutenção (Cariacica)
  • Expedidor (Serra, Cariacica, Marechal Floriano, Porto Seguro/BA, Cachoeiro de Itapemirim e Santa Maria Jetibá)
  • Gerente de armazém (Viana)
  • Gerente de vendas (Cariacica)
  • Gestor de categoria (Cariacica)
  • Montador de móveis (Barra de São Francisco, Colatina, Viana e Marechal Floriano)
  • Vendedor (Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Eunapolis/BA, Guarapari, Itamaraju/BA,  Linhares,  Nova Venécia, Porto Seguro/BA, Santa Maria Jetibá, São Mateus,  Serra, Vila Velha,  Vitória, Teixeira de Freitas/BA e Vitória da Conquista/BA) 
RI HAPPY
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja.
  • Vagas:
  • Operador de vendas (Serra) 
  • Auxiliar de loja (Vila Velha)
  • Operador de vendas (Vila Velha)
C&A
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja. 
  • Vagas:
  • Operador de caixa (Vitória e Vila Velha)
  • Vendedor de telefonia (Serra)
  • Consultor de produtos e serviços financeiro (Serra)
  • Fiscal de Loja (Vitória e Serra)
  • Operador de vendas (Serra)

