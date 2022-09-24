Comércio abre mais de 1.100 vagas de emprego no ES

Quem quer aproveitar o final do ano para conseguir uma vaga temporária no comércio já pode preparar o currículo. Shoppings da Grande Vitória e outras lojas espalhadas pelo Espírito Santo começam a contratar para as vendas da Black Friday e Natal. Há postos temporários e efetivos.
Os postos são para cargos como vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.
O maior volume de vagas está disponível nos shoppings. No Shopping Vitória, a previsão é de que sejam geradas 400 vagas de emprego até o final do ano, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal.
Até o final do ano, os shoppings Moxuara, em Cariacica, e Mestre Álvaro, na Serra, esperam contratar cerca de 250 e 350 profissionais, respectivamente. As oportunidades são para diversas lojas e operações do empreendimento.
O Boulevard Shopping, em Vila Velha, anunciou que está com 55 vagas disponíveis para funções como vendedor, caixa, auxiliar de loja e estoquista.
No Shopping Jardins, em Vitória, as lojas Los Neto e Vitrage, além da Botoclinic, reúnem quatro vagas.
A rede varejista Casa&Vídeo anunciou a abertura de 50 vagas no Espírito Santo para oportunidades temporárias para o fim de ano, visando auxílio operacional para datas como Black Friday e Natal. Todas com possibilidade de efetivação.
Há ainda chances na Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, Sipolatti, Ri Happy e C&A.
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO NO COMÉRCIO
SHOPPING MOXUARA
- Vagas: Devem ser abertas cerca de 250 postos até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
- Vagas: Devem ser abertas cerca de 350 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
BOULEVARD SHOPPING
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
- Vagas: 55
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Auxiliar de loja
- Captador
- Expeditor
- Crediarista
- Auxiliar dos produtos financeiros
- Auxiliar de estoque
- Manicure
- Assessor de vendas
- Auxiliar de vendas
- Assistente de loja
- Atendente intermitente
- Saladeiro
- Pizzaiolo
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheiro
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os candidatos podem estragar o currículo diretamente nas lojas.
- Vagas: a previsão é de 400 vagas de emprego, incluindo novas operações e contratações temporárias de Natal.
- Vendedor
- Caixa
- Estoquista
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de cozinha, entre outros.
SHOPPING JARDINS
Como se candidatar: os interessados nas vagas podem deixar currículo nas lojas, localizadas no Shopping Jardins, rua Carlos Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
- Vagas: 4
- Vendedor
- Recepcionista
CASA&VIDEO
- Vagas: 50
- Operador de loja
LEROY MERLIN
- Vagas: para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Gerente de cadeia de suprimentos
- Operador de loja
C&C
- Vagas: para Serra
- Assistente SAC
- Atendente de loja
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar operacional
- Conferente
- Fiscal de caixa
- Gerente de vendas
- Vendedor
- Vendedor externo
MADEIRA MADEIRA
- Vagas: para Vitória
- Assistente de atendimento
- Pessoa consultora de vendas
SIPOLATTI
- Vagas:
- Ajudante de carga e descarga (Linhares, Viana, Colatina e São Mateus)
- Analista contábil (Cariacica)
- Aprendiz administrativo (Cariacica)
- Armazenista - Centro de Distribuição em Viana
- Assistente administrativo (Viana)
- Assistente financeiro
- Auxiliar de crediário (Baixo Guandu, Cariacica, Serra, Marechal Floriano, Vitória, São Mateus, Cariacica, Serra, Vila Velha e, Teixeira de Freitas)
- Comprador de eletrônicos (Cariacica)
- Comprador de informática (Cariacica)
- Comprador de telefonia (Cariacica)
- Conferente (Teixeira de Freitas/BA)
- Coordenador de armazém (Teixeira de Freitas/BA)
- Coordenador de manutenção (Cariacica)
- Expedidor (Serra, Cariacica, Marechal Floriano, Porto Seguro/BA, Cachoeiro de Itapemirim e Santa Maria Jetibá)
- Gerente de armazém (Viana)
- Gerente de vendas (Cariacica)
- Gestor de categoria (Cariacica)
- Montador de móveis (Barra de São Francisco, Colatina, Viana e Marechal Floriano)
- Vendedor (Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Eunapolis/BA, Guarapari, Itamaraju/BA, Linhares, Nova Venécia, Porto Seguro/BA, Santa Maria Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Teixeira de Freitas/BA e Vitória da Conquista/BA)
RI HAPPY
- Vagas:
- Operador de vendas (Serra)
- Auxiliar de loja (Vila Velha)
- Operador de vendas (Vila Velha)
C&A
- Vagas:
- Operador de caixa (Vitória e Vila Velha)
- Vendedor de telefonia (Serra)
- Consultor de produtos e serviços financeiro (Serra)
- Fiscal de Loja (Vitória e Serra)
- Operador de vendas (Serra)