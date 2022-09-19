Sines abrem 2.676 vagas de emprego e estágio no ES

Vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo começam a semana com 2.676 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são para diversas áreas profissionais e estão disponíveis a partir desta segunda-feira (19). Para concorrer, basta o candidato procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. Veja a lista mais abaixo.

Destaque para os cargos ajudante de montagem, auxiliar técnico de redes externas, consultor de vendas, pedreiro, garçom, mecânico de automóvel, cuidadora de idosas, padeiro, empacotador, operador de telemarketing, entre outros.

Na Grande Vitória, os trabalhadores podem procurar a Agência do Trabalhador (805 vagas) e Sine de Cariacica (378), além das unidades de Vila Velha (196), Serra (508) e Vitória (144).

Há ainda postos no interior do Estado. Os interessados devem ir até os Sines de Aracruz (102), Anchieta (10), Cachoeiro de Itapemirim (76) , Colatina (81), Linhares (118) e São Mateus (150). No Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu, a oferta é de 108 postos.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 196

196 Ajudante, auxiliar de bar (5)

Armador de ferros (1)

Assistente de compras (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de eletrotécnico (6)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de limpeza (42)

Auxiliar de linha de produção (4)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de serviço de copa (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (50)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes pcd (1)

Cumim (9)

Garçom (7)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caldeira (2)

Pedreiro (6)

Recepcionista atendente (1)

Saladeiro (1)

Salgadeiro (1)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Serralheiro (1)

Técnico eletrônico (4)

Trabalhador rural (1)

Vendedor interno (24)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 805

805 Açougueiro (17)

Ajudante de caminhão (15)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de padeiro (8)

Ajudante de pedreiro (8)

Ajudante/montador (3)

Alinhador (1)

Analista de pcp (2)

Analista em marketing (2)

Armador (15)

Assistente administrativo de logística (1)

Atendente (11)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de conservação (2)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (40)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (29)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)

Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (16)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (10)

Carpinteiro (27)

Conferente (8)

Copeiro (2)

Costureiro industrial pesado - couro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (2)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (6)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encanador (5)

Encarregado de obras (3)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio pcp (2)

Estágio TI (1)

Estoquista (1)

Faturista de cte (2)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de loja (2)

Inspetor de solda n1 (1)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (2)

Mensageiro (1)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista (1)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh D (7)

Motorista cnh D/E (1)

Motorista cnh E (4)

Motorista entregador (1)

Motorista entregador cnh D (4)

Oficial (5)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de câmara fria (2)

Operador de empilhadeira (7)

Operador de equipamentos pesados cnh D (2)

Operador de logística (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (2)

Pedreiro (63)

Pintor (1)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (1)

Preparador de sucata e aparas (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (6)

Repositor (3)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Servente (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Supervisor de estoque (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em laboratório (1)

Televendas (3)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno - vendas de carretas (5)

Vendedor prospector (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (16)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Carpinteiro (15)

Conferente (3)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Técnico em edificações (2)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 508

508 Açougueiro (1)

Analista administrativo (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de almoxarifado pdc (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de manutenção predial (5)

auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de obras pcd (1)

Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista de açougue (6)

Bombeiro hidráulico (1)

Calceteiro (2)

Caldeireiro pcd (2)

Caldeireiro (60)

Chapista de lanchonete (1)

Costureira (1)

Editor de texto e imagem (1)

Eletricista automotivo - linha pesada (1)

Encanador pcd (2)

Encarregado de manutenção (10)

Entregador de gás (4)

Estágio de técnico mecânica (2)

Faxineiro (30)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico industrial (140)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (3)

Operador de caixa (5)

Operador de carregadeira (1)

Operador de máquina extrusora (2)

Operador de rolo - espargidor (1)

Operador de rolo de asfalto (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro polivalente (1)

Pedreiro (19)

Prensista de borracha (1)

Repositor (7)

Soldador (130)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (3)

Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)

Vendedor de pista (5)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor porta a porta pcd (30)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 144

144 Ajudante de obras pcd (2)

Atendente central telemarketing (50)

Atendente de cafeteria (2)

Atendente de farmácia - balconista pcd (20)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (3)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (6)

Eletricista (2)

Inspetor de carga e descarga (11)

Motorista entregador (1)

Operador de empilhadeira (2)

Padeiro (9)

Pintor de automóveis (2)

Porteiro pcd (2)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico automotivo (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor interno (11)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 378

378 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga (15)

Ajudante de obras pcd (4)

Atendente de lojas pcd (1)

Auxiliar de expedição (300)

Auxiliar de logística (4)

Bombeiro hidráulico (1)

Costureira industrial (1)

Motorista Carreteiro (4)

Operador de vendas pcd (2)

Pedreiro (40)

Técnico agrícola (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 10

10 Assistente departamento pessoal (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro pcd (1)

Mecânico pcd (1)

Recepcionista noturno (1)

Secretária bilíngue (1)

Técnico manutenção pcd (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 102

102 Açougueiro (1)

Ajudante de padeiro (1)

Almoxarife suprimentos (1)

Analista de folha (1)

Artífice/manutenção predial (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Caixa com experiência fiscal (1)

Caldeireiro (2)

Caldeireiro (3)

Empregada doméstica (1)

Encarregado - terraplanagem (1)

Gerente de projetos (1)

Lixador (10)

Mecânico (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Motorista instrutor (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Pintor automotivo (1)

Pintor jatista (3)

Planejador (1)

Servente de limpeza (2)

Soldador eletrodo e MIG (2)

Supervisor (1)

Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)

Técnico agrícola (2)

Técnico de comissionamento (10)

Técnico de instrumentação (20)

Técnico mecânico de comissionamento (5)

Vendedor porta a porta (6)

Vigilante (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 108

108 Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (2)

Ajudante de caminhão (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Balconista farmacêutico (1)

Chapeiro (1)

Consultor de clientes (3)

Copeira (1)

Costureira (15)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (2)

Elemecânica (1)

Entregador (1)

Estágio Administração (1)

Faxineiro administrativo (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (2)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lanterneiro (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Mecânico torneiro (1)

Mecânico/ eletricista (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (2)

Oleiro (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro oficial (4)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (11)

Saladeira (1)

Segurança feminino (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador MIG (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Trabalhador volante de agricultura (10)

Vendedor (1)

Vendedora (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 76

76 Ajudante de pátio (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Assistente financeiro (1)

Auxiliar administrativo pcd (3)

Auxiliar de costureira (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Camareiro(a) de hotel (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (20)

Costureira (1)

Costureira de reparação de roupas (3)

Cozinheiro hospitalar (1)

Cumim (1)

Desenhista cadista (1)

Escrevente (1)

Escrevente auxiliar (1)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de veículos (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador instalador de acessórios (1)

Monitor de estacionamento (7)

Pedreiro (3)

Projetista na arquitetura (1)

Polidor de mármore (1)

Resinador de mármore (1)

Representante comercial autônomo (1)

Servente de obras (1)

Serralheiro (1)

Sinaleiro ponte rolante (1)

Soldador (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor técnico externo (1)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 81

81 Ajudante de obras (5)

Almoxarife (1)

Analista ambiental pleno (1)

Atendente de balcão (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de instalação de acessórios veicular (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de montagem de andaimes (2)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de produção - refrigeração (1)

Auxiliar de produção - produção de lajes (6)

Auxiliar de produção - metalurgica (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar técnico florestal (1)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de produção (1)

Corretor de seguros externo (1)

Cozinheira (1)

Funileiro (1)

Gerente comercial (1)

Inspetor de qualidade (1)

Instalador de painel solar (3)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motoboy (10)

Motorista de caminhão cnh d (2)

Movimentador de mercadorias (12)

Operador de máquinas - setor moveleiro (1)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (3)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Soldador (2)

Técnico de segurança do trabalho (6)

Vendedor externo (2)

vendedor interno (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 118

118 Ajudante de marcenaria (7)

Ajudante de montagem (10)

Analista de rota (1)

Armador (3)

Arte finalista (1)

Atendente (1)

Atendente cafeteria (2)

Atendente/caixa (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de linha produção (3)

Auxiliar de manutenção civil (2)

Auxiliar tecnico redes externa (6)

Carpinteiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro de cafeteria (2)

Chefe de cozinha (1)

Conferente (2)

Consultor de vendas (12)

Coordenador de vendas (2)

Eletricista industrial (4)

Encarregado geral (1)

Encarregado civil (1)

Instalador de acessório (1)

Instrutor prático de trânsito (2)

Jardineiro (3)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (2)

Maçariqueiro (2)

Marketing de empresa (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Meio oficial de marceneiro (4)

Motoboy (2)

Montador de móveis (3)

Montador de estrutura metálica (2)

Operador de caixa (2)

Pedreiro (5)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Sub-gerente (1)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Técnico manutenção civil (2)

Técnico infraestrutura TI (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de automóveis (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.