Mais de 100 vagas de emprego para trabalhar na área da Saúde no ES

Postos de trabalho para enfermeiros no ES Crédito: Freepik

Profissionais de vários níveis de escolaridade que querem trabalhar na área da Saúde devem ficar atentos às oportunidades abertas em hospitais, planos de saúde e clínicas no Espírito Santo. São mais de 100 vagas.

A clínica ConsultaSim, inaugurada recentemente em Laranjeiras, na Serra, está contratando médicos especialistas. As chances são para profissionais das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.

Na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, são 25 postos de trabalho para contratação imediata. As vagas são para ensino médio e superior. Há chances para copeiro, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem e enfermeiro.

Também está tendo contratações na Rede Meridional, Hospital Santa Rita, Unimed Sul, Benevix, Vitória Apart Hospital e MedSênior.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

CLÍNICA CONSULTASIM

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem a vaga pretendida ou por WhatsApp, no número (27) 99226-0796. os interessados devem enviar currículo para o e-mail, informando no assunto da mensagem a vaga pretendida ou por WhatsApp, no número (27) 99226-0796.

Vagas: para Serra.

Médicos das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou cadastrar no site santacasacachoeiro.org.br. Os interessados devem enviar currículo para o e-mailou cadastrar no site santacasacachoeiro.org.br.

Vagas: 25

25 Copeiro

Recepcionista

Auxiliar de serviços gerais

Técnico de enfermagem

Enfermeiro

REDE MERIDIONAL

Como se candidatar: os interessados devem fazer fazer o cadastro no os interessados devem fazer fazer o cadastro no site da rede hospitalar.

Vagas: 24 para Grande Vitória

24 para Grande Vitória Ajudante de cozinha (1)

Analista de faturamento (1)

Assistente de hotelaria (1)

Atendente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de farmácia (3)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transporte hospitalar (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de relacionamento médico (1)

Coordenador de qualidade (1)

Especialista financeiro (1)

Operador de telemarketing (3)

Técnico de imobilização (1)

Técnico de refrigeração (1)

UNIMED SUL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site da cooperativa.

Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim

7 para Cachoeiro de Itapemirim Analista Power BI

Assistente de Suporte em TI

Analista de projetos

Assistente de projetos

Estagiário da qualidade

Fonoaudiólogo

Terapeuta ocupacional

HOSPITAL SANTA RITA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital.

Vagas: 27 para Vitória

27 para Vitória Analista de pesquisa clínica (1)

Assistente central de guias (1)

Auxiliar de apoio administrativo pcd (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Camareira pcd (1)

Copeira (1)

Enfermeiro especialista em CCIH (1)

Enfermeiro especialista - quimioterapia (1)

Enfermeiro - internação (1)

Enfermeiro - maternidade (1)

Enfermeiro pronto socorro (1)

Estágio em Nutrição (1)

Estágio em Serviço Social (3)

Farmacêutico (1)

Farmacêutico especialista (1)

Recepcionista cd (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de enfermagem - internação (3)

Técnico de enfermagem - maternidade (1)

Técnico de enfermagem - quimioterapia (1)

Técnico de enfermagem UTI (1)

BENEVIX

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: para Vitória

para Vitória Analista de comunicação interna

MEDSÊNIOR

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 8 para Vitória

8 para Vitória Assistente infraestrutura

Auxiliar de transporte de paciente

Enfermeiro telemonitoramento

Técnico de enfermagem

VITÓRIA APART HOSPITAL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Serra

para Serra Analista de custo

Enfermeiro assistencial pcd

Enfermeiro pronto socorro

Estagiário de Enfermagem

Estágio em Psicologia Clínica Organizacional

Recepcionista pcd

Técnico de enfermagem pcd

Telefonista pcd

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital. (trabalhe conosco)