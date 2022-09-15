Mais de 100 vagas de emprego para trabalhar na área da Saúde no ES

Profissionais de vários níveis de escolaridade que querem trabalhar na área da Saúde devem ficar atentos às oportunidades abertas em hospitais, planos de saúde e clínicas no Espírito Santo. São mais de 100 vagas.
A clínica ConsultaSim, inaugurada recentemente em Laranjeiras, na Serra, está contratando médicos especialistas. As chances são para profissionais das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.
Na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, são 25 postos de trabalho para contratação imediata. As vagas são para ensino médio e superior. Há chances para copeiro, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem e enfermeiro.
Também está tendo contratações na Rede Meridional, Hospital Santa Rita, Unimed Sul, Benevix, Vitória Apart Hospital e MedSênior.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
CLÍNICA CONSULTASIM
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem a vaga pretendida ou por WhatsApp, no número (27) 99226-0796.
Vagas: para Serra.
- Médicos das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou cadastrar no site santacasacachoeiro.org.br.
- Vagas: 25
- Copeiro
- Recepcionista
- Auxiliar de serviços gerais
- Técnico de enfermagem
- Enfermeiro
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: os interessados devem fazer fazer o cadastro no site da rede hospitalar.
- Vagas: 24 para Grande Vitória
- Ajudante de cozinha (1)
- Analista de faturamento (1)
- Assistente de hotelaria (1)
- Atendente (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de farmácia (3)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Auxiliar de transporte hospitalar (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de relacionamento médico (1)
- Coordenador de qualidade (1)
- Especialista financeiro (1)
- Operador de telemarketing (3)
- Técnico de imobilização (1)
- Técnico de refrigeração (1)
UNIMED SUL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site da cooperativa.
- Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim
- Analista Power BI
- Assistente de Suporte em TI
- Analista de projetos
- Assistente de projetos
- Estagiário da qualidade
- Fonoaudiólogo
- Terapeuta ocupacional
HOSPITAL SANTA RITA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital.
- Vagas: 27 para Vitória
- Analista de pesquisa clínica (1)
- Assistente central de guias (1)
- Auxiliar de apoio administrativo pcd (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Camareira pcd (1)
- Copeira (1)
- Enfermeiro especialista em CCIH (1)
- Enfermeiro especialista - quimioterapia (1)
- Enfermeiro - internação (1)
- Enfermeiro - maternidade (1)
- Enfermeiro pronto socorro (1)
- Estágio em Nutrição (1)
- Estágio em Serviço Social (3)
- Farmacêutico (1)
- Farmacêutico especialista (1)
- Recepcionista cd (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de enfermagem - internação (3)
- Técnico de enfermagem - maternidade (1)
- Técnico de enfermagem - quimioterapia (1)
- Técnico de enfermagem UTI (1)
BENEVIX
- Vaga: para Vitória
- Analista de comunicação interna
MEDSÊNIOR
- Vagas: 8 para Vitória
- Assistente infraestrutura
- Auxiliar de transporte de paciente
- Enfermeiro telemonitoramento
- Técnico de enfermagem
VITÓRIA APART HOSPITAL
- Vagas: para Serra
- Analista de custo
- Enfermeiro assistencial pcd
- Enfermeiro pronto socorro
- Estagiário de Enfermagem
- Estágio em Psicologia Clínica Organizacional
- Recepcionista pcd
- Técnico de enfermagem pcd
- Telefonista pcd
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital. (trabalhe conosco)
- Vagas: para Vila Velha
- Operador de Caldeira
- Motorista
- Analista pleno
- Estagiário farmácia (clínica)