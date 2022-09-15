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Grande Vitória e Cachoeiro

Mais de 100 vagas de emprego para trabalhar na área da Saúde no ES

Oportunidades estão disponíveis em hospitais, planos de saúde e clínicas; há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2022 às 11:23

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:23

Enfermagem
Postos de trabalho para enfermeiros no ES Crédito: Freepik
Profissionais de vários níveis de escolaridade que querem trabalhar na área da Saúde devem ficar atentos às oportunidades abertas em hospitais, planos de saúde e clínicas no Espírito Santo. São mais de 100 vagas.
A clínica ConsultaSim, inaugurada recentemente em Laranjeiras, na Serra, está contratando médicos especialistas. As chances são para profissionais das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.
Na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, são 25 postos de trabalho para contratação imediata. As vagas são para ensino médio e superior. Há chances para copeiro, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem e enfermeiro.
Também está tendo contratações na Rede Meridional, Hospital Santa Rita, Unimed Sul, Benevix, Vitória Apart Hospital e MedSênior.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
CLÍNICA CONSULTASIM
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem a vaga pretendida ou por WhatsApp, no número (27) 99226-0796.
Vagas: para Serra. 
  • Médicos das seguintes especialidades: ginecologia, oftalmologia, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia e gastrologia.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou cadastrar no site santacasacachoeiro.org.br.
  • Vagas: 25
  • Copeiro
  • Recepcionista
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Técnico de enfermagem 
  • Enfermeiro 
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: os interessados devem fazer fazer o cadastro no site da rede hospitalar. 
  • Vagas: 24 para Grande Vitória
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Analista de faturamento (1)
  • Assistente de hotelaria (1)
  • Atendente (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de farmácia (3)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Auxiliar de transporte hospitalar (1)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Consultor de relacionamento médico (1)
  • Coordenador de qualidade (1)
  • Especialista financeiro (1)
  • Operador de telemarketing (3)
  • Técnico de imobilização (1)
  • Técnico de refrigeração (1)
UNIMED SUL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site da cooperativa. 
  • Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista Power BI
  • Assistente de Suporte em TI
  • Analista de projetos
  • Assistente de projetos
  • Estagiário da qualidade
  • Fonoaudiólogo
  • Terapeuta ocupacional
HOSPITAL SANTA RITA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital.
  • Vagas: 27 para Vitória
  • Analista de pesquisa clínica (1)
  • Assistente central de guias (1)
  • Auxiliar de apoio administrativo pcd (1)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Camareira pcd (1)
  • Copeira (1)
  • Enfermeiro especialista em CCIH (1)
  • Enfermeiro especialista - quimioterapia (1)
  • Enfermeiro - internação (1)
  • Enfermeiro - maternidade (1)
  • Enfermeiro pronto socorro (1)
  • Estágio em Nutrição (1)
  • Estágio em Serviço Social (3)
  • Farmacêutico (1)
  • Farmacêutico especialista (1)
  • Recepcionista cd (1)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Técnico de enfermagem - internação (3)
  • Técnico de enfermagem - maternidade (1)
  • Técnico de enfermagem - quimioterapia (1)
  • Técnico de enfermagem UTI (1)
BENEVIX
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vaga: para Vitória
  • Analista de comunicação interna
MEDSÊNIOR
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 8 para Vitória
  • Assistente infraestrutura
  • Auxiliar de transporte de paciente
  • Enfermeiro telemonitoramento
  • Técnico de enfermagem
VITÓRIA APART HOSPITAL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Analista de custo
  • Enfermeiro assistencial pcd
  • Enfermeiro pronto socorro
  • Estagiário de Enfermagem
  • Estágio em Psicologia Clínica Organizacional
  • Recepcionista pcd
  • Técnico de enfermagem pcd
  • Telefonista pcd
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital.  (trabalhe conosco)
  • Vagas: para Vila Velha
  • Operador de Caldeira
  • Motorista
  • Analista pleno
  • Estagiário farmácia (clínica)

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