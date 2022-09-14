Sine móvel leva quase 600 vagas a dois bairros da Serra

Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

Sine da Serra está com quase 600 vagas de emprego abertas nesta semana. E para facilitar a vida de quem está à procura de um trabalho com carteira assinada, a Van da Agência do Trabalhador Móvel, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), vai estar em dois bairros do município.

Nesta quarta-feira (14), o veículo vai atender os candidatos na Praça dos Ipês, em Barcelona. A ação será das 13 às 17 horas.

Já na sexta-feira (16), será a vez de atender os profissionais do bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida. O atendimento ocorre no CMEI Guiomar Araújo Bulhões, das 9h às 14h.

Para o atendimento, basta levar até a van carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

Os postos são destinados a várias áreas e para todos os níveis de escolaridade, inclusive para quem não tem experiência, assim como para pessoas com deficiência (PCDs). Há chances para mecânico, soldador, vendedor, faxineiro, pedreiro, gerente de supermercado, carpinteiro, costureiro e outras funções.

A Agência do Trabalhador Móvel é um serviço da prefeitura que tem como objetivo facilitar o acesso às vagas de emprego por parte de quem está fora do mercado e, até mesmo por falta de recursos, tem dificuldade de deslocamento até o Sine, em Portal de Jacaraípe.

Além de encaminhamento para as vagas abertas pelas empresas, a equipe da van oferece orientações para recebimento de seguro des emprego e para carteira de trabalho.

De acordo com a prefeitura, a Agência Móvel já percorreu 16 bairros, desde o final de abril deste ano, quando o programa foi implantado. Ao todo, cerca de mil pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho.

SERVIÇO

Dia 14 de setembro (quarta-feira)

Bairro: Barcelona

Barcelona Local: Praça dos Ipês (Praça Principal)

Praça dos Ipês (Praça Principal) Horário: 13h às 17h

Dia 16 de setembro (sexta-feira)

Bairro: Parque das Gaivotas (Nova Almeida)

Parque das Gaivotas (Nova Almeida) Local: CMEI Guiomar Araújo Bulhões

CMEI Guiomar Araújo Bulhões Horário: 9h às 14h

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