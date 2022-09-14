Sine móvel leva quase 600 vagas a dois bairros da Serra

Nesta quarta-feira (14), o veículo vai atender os candidatos na Praça dos Ipês, em Barcelona. A ação será das 13 às 17 horas.
Já na sexta-feira (16), será a vez de atender os profissionais do bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida. O atendimento ocorre no CMEI Guiomar Araújo Bulhões, das 9h às 14h.
Para o atendimento, basta levar até a van carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
Os postos são destinados a várias áreas e para todos os níveis de escolaridade, inclusive para quem não tem experiência, assim como para pessoas com deficiência (PCDs). Há chances para mecânico, soldador, vendedor, faxineiro, pedreiro, gerente de supermercado, carpinteiro, costureiro e outras funções.
A Agência do Trabalhador Móvel é um serviço da prefeitura que tem como objetivo facilitar o acesso às vagas de emprego por parte de quem está fora do mercado e, até mesmo por falta de recursos, tem dificuldade de deslocamento até o Sine, em Portal de Jacaraípe.
Além de encaminhamento para as vagas abertas pelas empresas, a equipe da van oferece orientações para recebimento de seguro desemprego e para carteira de trabalho.
De acordo com a prefeitura, a Agência Móvel já percorreu 16 bairros, desde o final de abril deste ano, quando o programa foi implantado. Ao todo, cerca de mil pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho.
SERVIÇO
- Dia 14 de setembro (quarta-feira)
- Bairro: Barcelona
- Local: Praça dos Ipês (Praça Principal)
- Horário: 13h às 17h
- Dia 16 de setembro (sexta-feira)
- Bairro: Parque das Gaivotas (Nova Almeida)
- Local: CMEI Guiomar Araújo Bulhões
- Horário: 9h às 14h
CONFIRA AS VAGAS
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (4)
- Analista administrativo (1)
- Armador de ferragens na construção (13)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de consultório (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)
- Auxiliar de manutenção predial (5)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de obras pcd (1)
- Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Balconista de açougue (6)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Calceteiro (62)
- Carpinteiro (3)
- Chapista de lanchonete (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Editor de texto e imagem (1)
- Eletricista automotivo - linha pesada (1)
- Embalador a mão (2)
- Encarregado de manutenção (10)
- Entregador de gás (4)
- Estágio de técnico mecânica (2)
- Faxineiro (30)
- Gerente de supermercado (5)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de manutenção (65)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mecânico industrial (140)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Motorista carreteiro (2)
- Oficial e manutenção civil (5)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de máquina extrusora (2)
- Operador de rolo - espargidor (1)
- Operador de rolo de asfalto (1)
- Operador eletromecânico (2)
- Pedreiro (19)
- Pintor de obras (1)
- Prensista de borracha (1)
- Soldador (130)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico de planejamento pcd (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (3)
- Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)
- Vendedor de pista (5)
- Vendedor de serviços - externo (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor porta a porta (32)