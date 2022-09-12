Sines abrem 2.470 vagas de emprego e estágio no ES

No Sine da Serra, são mais de 700 postos de trabalho Crédito: Vitor Jubini

Um total de 2.470 vagas de emprego estágio é oferecido nas agências do Trabalhador e Sines do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). As oportunidades foram disponibilizadas pelas unidades de nove municípios capixabas.

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar com carteira assinada. Há chances de trabalho na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, as oportunidades estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (770) e nos Sines do município (121), Vila Velha (207), Serra (719) e Vitória (107).

Já no interior, os trabalhadores devem procurar as unidades de Aracruz (7), Anchieta (153), Linhares (129) e São Mateus (151). Há ainda vagas no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (106).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 207

207 Ajudante de obras (4)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de limpeza (43)

Auxiliar de serviço de copa (2)

Balconista de açougue (3)

Churrasqueiro (6)

Consultor de vendas (65)

Cuidador de idosos (2)

Cumim (4)

Eletricista de instalações (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)

Marceneiro (10)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Oficial carpinteiro (10)

Operador de caixa (1)

Pedreiro (4)

Saladeiro (1)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor interno (17)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 770

770 Açougueiro (17)

Administrativo (5)

Agente de limpeza (5)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico automotivo (1)

Ajudante de padeiro (13)

Almoxarife (7)

Analista contábil (1)

Analista em marketing (2)

Analista fiscal (1)

Armador (15)

Assistente de comércio exterior (1)

Atendente (11)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (34)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)

Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (16)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar logística (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Carpinteiro (22)

Conferente (8)

Copeiro (2)

Costureira (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (2)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (6)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista mecânico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encanador (5)

Encarregado de obras (3)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio PCP (2)

Estágio Superior em Farmácia (4)

Estágio Técnico em Farmácia (4)

Estágio TI (1)

Estoquista (3)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico conserto em carreta (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (3)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh D (8)

Motorista entregador (1)

Motorista entregador cnh D (2)

Oficial (5)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pleno (5)

Operador atacarejo frente de loja (20)

operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munk (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de equipamentos pesados cnh D (2)

Operador de logística (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (53)

Pedreiro de acabamento (10)

Pintor (1)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (1)

Preparador de sucata e aparas (2)

Promotor de vendas (5)

Recepcionista (1)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Servente (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Supervisor de estoque (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em manutenção predial (2)

Televendas (9)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (5)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo - vendas de carretas (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor prospector (2)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (16)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Carpinteiro (15)

Conferente (3)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Promotor de vendas (2)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Técnico em edificações (2)

Televendas (1)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 719

719 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (4)

Analista administrativo (1)

Analista de mercado (1)

Armador de ferragens na construção (13)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Atendente de salão (2)

Atendente de telemarketing (100)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de armazenamento (6)

Auxiliar de consultório (2)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de obras pcd (1)

Auxiliar de planejamento (1)

Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (1)

Calceteiro (2)

Caldeireiro (60)

Carpinteiro (3)

Chapista de lanchonete (1)

Cozinheiro (2)

Eletricista automotivo - linha pesada (1)

Embalador a mão (2)

Encarregado de manutenção (10)

Encarregado de obras (1)

Estágio de técnico mecânica (2)

Faxineiro (30)

Gerente de supermercado (5)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção (65)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel caminhão (1)

Mecânico diesel (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico industrial (140)

Motorista caminhão (1)

Motorista carreteiro (2)

Oficial e manutenção civil (5)

Operador de carregadeira (1)

Operador de máquina extrusora (2

Operador de rolo - espargidor (1)

Operador de rolo de asfalto (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (30)

Pintor de obras (1)

Prensista de borracha (1)

Recepcionista atendente (1)

Repositor em supermercado (5)

Repositor supermercados (2)

Serralheiro (5)

Soldador (130)

Técnico de planejamento pcd (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (3)

Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor de pista (5)

Vendedor de serviços - externo (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (9)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 107

107 Ajudante de obras (10)

Ajudante de obras pcd (2)

Assistente técnico florestal (1)

Atendente balconista (2)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)

Banhista de animais domésticos (1)

Bombeiro civil (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (7)

Chapeiro (1)

Chefe executivo de cozinha (1)

Costureira em geral (2)

Cumim (3)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista de instalações (1)

Inspetor de carga e descarga (11)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (3)

Manicure (1)

Merendeiro pcd (10)

Montador de andaimes - edificações (4)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista de empilhadeira (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (2)

Pedreiro(5)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista atendente (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 121

121 Açougueiro (22)

Ajudante de carga e descarga (25)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (20)

Assistente de compras (1)

Atendente de lojas pcd (1)

Auxiliar de compras (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de expedição (30)

Bombeiro hidráulico (1)

Empregado doméstico faxineiro (1)

Merendeiro pcd (2)

Motorista carreteiro (4)

Operador de vendas pcd (2)

Perfumista (2)

Pintor de obras (1)

Pintor de paredes (5)

Técnico de análise química (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 7

7 Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro pcd (1)

Mecânico pcd (1)

Secretária bilíngue (1)

Técnico manutenção pcd (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 153

153 Ajudante de confeiteiro (3)

Almoxarife suprimentos (2)

Assistente de produção-construção civil (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços de limpeza - área industrial (30)

Borracheiro (2)

Caixa com experiência fiscal (1)

Caldeireiro (2)

Conferente (2)

Eletricista (2)

Eletricista montador (10)

Empregada doméstica (2)

Encarregado terraplanagem (1)

Encarregado de manutenção (1)

Estágio em desenhista cartográfico (2)

Fonoaudiólogo geral (2)

Lixador (10)

Mecânico máquinas pesadas (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Pedreiro (2)

Pintor automotivo (1)

Pintor escalador (2)

Soldador MIG (5)

Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)

Técnico de comissionamento (10)

Técnico de instrumentação (20)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico de comissionamento (5)

Vendedor interno e externo (2)

Vendedor porta a porta (6)

Vigia diurno (1)

Vigia noturno (1)

Vigilante (6)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 106

106 Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Balconista farmacêutico (1)

Chapeiro (1)

Consultor de clientes (3)

Copeira (1)

Costureira (15)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (3)

Estágio Administração (1)

Faxineiro administrativo (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (2)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lanterneiro (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Mecânico eletricista (1)

Mecânico torneiro (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (1)

Oleiro (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro oficial (4)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (11)

Saladeira (1)

Segurança feminino (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador MIG (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Trabalhador volante da agricultura (10)

Vendedor (1)

Vendedora (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 129

129 Agrotécnico (1)

Ajudante de marcenaria (7

Ajudante de montagem (10)

Analista de agronegócios (1)

Analista de rota (1)

Armador (3)

Auxiliar de vendas (1)

Arte finalista (1)

Atendente (1)

Atendente/caixa (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de linha produção (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Auxiliar tecnico redes externa (6)

Carpinteiro (3)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (12)

Coordenador de vendas (2)

Cozinheira (2)

Eletricista industrial (4)

Encarregado civil (1)

Encarregado de obras (1)

Farmacêutico (1)

Ferreiro/armador (4)

Instrutor prático de trânsito (2)

Jardineiro (3)

Marceneiro (2)

Maçariqueiro (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Meio oficial de marceneiro (4)

Motoboy (2)

Montador de móveis (3)

Montador de estrutura metálica (2)

Oficial polivalente (2)

Operador de caixa (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (5)

Promotor de vendas (1)

Secretária (1)

Sub-gerente (1)

Seringueiro (1)

Serralheiro de manutenção (1)

Serralheiro (2)

Supervisor técnico planejamento (1)

Técnico manutenção (2)

Técnico mecânico refrigeração (1)

Técnico infraestrutura TI(1)

Técnico segurança trabalho (3)

Vendedor externo (5)

Vendedor interno (1)

Zelador (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.