Sines abrem 2.470 vagas de emprego e estágio no ES

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar com carteira assinada. Há chances de trabalho na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, as oportunidades estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (770) e nos Sines do município (121), Vila Velha (207), Serra (719) e Vitória (107).
Já no interior, os trabalhadores devem procurar as unidades de Aracruz (7), Anchieta (153), Linhares (129) e São Mateus (151). Há ainda vagas no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (106).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 207
- Ajudante de obras (4)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de garçom (1)
- Auxiliar de limpeza (43)
- Auxiliar de serviço de copa (2)
- Balconista de açougue (3)
- Churrasqueiro (6)
- Consultor de vendas (65)
- Cuidador de idosos (2)
- Cumim (4)
- Eletricista de instalações (1)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)
- Marceneiro (10)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Oficial carpinteiro (10)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (4)
- Saladeiro (1)
- Secretária(o) executiva(o) (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor interno (17)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 770
- Açougueiro (17)
- Administrativo (5)
- Agente de limpeza (5)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de depósito (5)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de mecânico automotivo (1)
- Ajudante de padeiro (13)
- Almoxarife (7)
- Analista contábil (1)
- Analista em marketing (2)
- Analista fiscal (1)
- Armador (15)
- Assistente de comércio exterior (1)
- Atendente (11)
- Atendente de estacionamento (5)
- Auxiliar (4)
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de carga e descarga (20)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição (3)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de indústria (3)
- Auxiliar de licitação (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de obras (34)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)
- Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)
- Auxiliar de serviços gerais (16)
- Auxiliar de setor fiscal (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar logística (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Caixa (2)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Carpinteiro (22)
- Conferente (8)
- Copeiro (2)
- Costureira (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (2)
- Cuidadora de idosos (3)
- Culinarista chef (1)
- Eletricista (6)
- Eletricista de força e controle (1)
- Eletricista de manutenção nr (1)
- Eletricista mecânico (2)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (2)
- Encanador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Encarregado geral (1)
- Estagiário (a) Ensino Médio (2)
- Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)
- Estágio Administração (1)
- Estágio em Marketing (2)
- Estágio Logística (1)
- Estágio Nível Superior (2)
- Estágio PCP (2)
- Estágio Superior em Farmácia (4)
- Estágio Técnico em Farmácia (4)
- Estágio TI (1)
- Estoquista (3)
- Fiscal de controle de patrimônio (10)
- Fresador (1)
- Gerente (1)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Lanterneiro (1)
- Lubrificador (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico conserto em carreta (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (3)
- Monitoramento (5)
- Montador de carreta (1)
- Montador de carros (1)
- Montador de guias e cadeiras (1)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh D (8)
- Motorista entregador (1)
- Motorista entregador cnh D (2)
- Oficial (5)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Oficial pleno (5)
- Operador atacarejo frente de loja (20)
- operador de câmara fria (2)
- Operador de caminhão munk (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de equipamentos pesados cnh D (2)
- Operador de logística (1)
- Operador de loja (1)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de telemarketing (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (53)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pintor (1)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (1)
- Preparador de sucata e aparas (2)
- Promotor de vendas (5)
- Recepcionista (1)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária executiva (1)
- Servente (2)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (6)
- Supervisor de estoque (1)
- Técnico em edificações (2)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico em manutenção predial (2)
- Televendas (9)
- Torneiro mecânico (2)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (5)
- Vendedor de peças - interno (1)
- Vendedor externo - vendas de carretas (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor prospector (2)
- Vendedora (3)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (12)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de entrega (2)
- Armador (15)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (16)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar departamento fiscal (2)
- Carpinteiro (15)
- Conferente (3)
- Eletricista (2)
- Empacotador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador atacarejo frente de loja (10)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (15)
- Promotor de vendas (2)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária executiva (1)
- Técnico em edificações (2)
- Televendas (1)
- Vendedor interno (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 719
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (4)
- Analista administrativo (1)
- Analista de mercado (1)
- Armador de ferragens na construção (13)
- Assistente de contadoria fiscal (1)
- Assistente de serviço de contabilidade (1)
- Atendente de salão (2)
- Atendente de telemarketing (100)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de armazenamento (6)
- Auxiliar de consultório (2)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de manutenção predial (5)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de obras pcd (1)
- Auxiliar de planejamento (1)
- Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Balconista de açougue (5)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Calceteiro (2)
- Caldeireiro (60)
- Carpinteiro (3)
- Chapista de lanchonete (1)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista automotivo - linha pesada (1)
- Embalador a mão (2)
- Encarregado de manutenção (10)
- Encarregado de obras (1)
- Estágio de técnico mecânica (2)
- Faxineiro (30)
- Gerente de supermercado (5)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de manutenção (65)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico diesel caminhão (1)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mecânico industrial (140)
- Motorista caminhão (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Oficial e manutenção civil (5)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de máquina extrusora (2
- Operador de rolo - espargidor (1)
- Operador de rolo de asfalto (1)
- Operador eletromecânico (2)
- Pedreiro (30)
- Pintor de obras (1)
- Prensista de borracha (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Repositor em supermercado (5)
- Repositor supermercados (2)
- Serralheiro (5)
- Soldador (130)
- Técnico de planejamento pcd (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (3)
- Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor de pista (5)
- Vendedor de serviços - externo (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (9)
- Vendedor porta a porta (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 107
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de obras pcd (2)
- Assistente técnico florestal (1)
- Atendente balconista (2)
- Auxiliar administrativo pcd (10)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de padeiro (2)
- Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
- Banhista de animais domésticos (1)
- Bombeiro civil (1)
- Bombeiro hidráulico (3)
- Carpinteiro (7)
- Chapeiro (1)
- Chefe executivo de cozinha (1)
- Costureira em geral (2)
- Cumim (3)
- Demonstrador de mercadorias (1)
- Eletricista de instalações (1)
- Inspetor de carga e descarga (11)
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (3)
- Manicure (1)
- Merendeiro pcd (10)
- Montador de andaimes - edificações (4)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motorista de empilhadeira (3)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro(5)
- Pintor industrial (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor de comércio varejista (1)
- Vendedor de serviços (3)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 121
- Açougueiro (22)
- Ajudante de carga e descarga (25)
- Analista fiscal (1)
- Armador de ferros (20)
- Assistente de compras (1)
- Atendente de lojas pcd (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar de expedição (30)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Empregado doméstico faxineiro (1)
- Merendeiro pcd (2)
- Motorista carreteiro (4)
- Operador de vendas pcd (2)
- Perfumista (2)
- Pintor de obras (1)
- Pintor de paredes (5)
- Técnico de análise química (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 7
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro pcd (1)
- Mecânico pcd (1)
- Secretária bilíngue (1)
- Técnico manutenção pcd (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 153
- Ajudante de confeiteiro (3)
- Almoxarife suprimentos (2)
- Assistente de produção-construção civil (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços de limpeza - área industrial (30)
- Borracheiro (2)
- Caixa com experiência fiscal (1)
- Caldeireiro (2)
- Conferente (2)
- Eletricista (2)
- Eletricista montador (10)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado terraplanagem (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Estágio em desenhista cartográfico (2)
- Fonoaudiólogo geral (2)
- Lixador (10)
- Mecânico máquinas pesadas (1)
- Montador de estruturas metálicas (5)
- Pedreiro (2)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor escalador (2)
- Soldador MIG (5)
- Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)
- Técnico de comissionamento (10)
- Técnico de instrumentação (20)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico de comissionamento (5)
- Vendedor interno e externo (2)
- Vendedor porta a porta (6)
- Vigia diurno (1)
- Vigia noturno (1)
- Vigilante (6)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 106
- Açougueiro (1)
- Açougueiro aprendiz (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Balconista farmacêutico (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de clientes (3)
- Copeira (1)
- Costureira (15)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheira (2)
- Eletromecânica (1)
- Entregador (3)
- Estágio Administração (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Fiscal de loja (1)
- Garçom (2)
- Gerente (1)
- Gerente trainee (1)
- Lanterneiro (1)
- Lombador (5)
- Mecânico (1)
- Mecânico eletricista (1)
- Mecânico torneiro (1)
- Monitor de xadrez (1)
- Montador de móveis (1)
- Oleiro (1)
- Operador de caixa (3)
- Pedreiro oficial (4)
- Pedreiro oficial pleno (7)
- Pintor (11)
- Saladeira (1)
- Segurança feminino (1)
- Serralheiro de esquadria (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador MIG (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Trabalhador volante da agricultura (10)
- Vendedor (1)
- Vendedora (2)
- Vidraceiro (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 129
- Agrotécnico (1)
- Ajudante de marcenaria (7
- Ajudante de montagem (10)
- Analista de agronegócios (1)
- Analista de rota (1)
- Armador (3)
- Auxiliar de vendas (1)
- Arte finalista (1)
- Atendente (1)
- Atendente/caixa (1)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de expedição (3)
- Auxiliar de obras (1)
- Auxiliar de linha produção (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)
- Auxiliar tecnico redes externa (6)
- Carpinteiro (3)
- Chefe de cozinha (1)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (12)
- Coordenador de vendas (2)
- Cozinheira (2)
- Eletricista industrial (4)
- Encarregado civil (1)
- Encarregado de obras (1)
- Farmacêutico (1)
- Ferreiro/armador (4)
- Instrutor prático de trânsito (2)
- Jardineiro (3)
- Marceneiro (2)
- Maçariqueiro (2)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Meio oficial de marceneiro (4)
- Motoboy (2)
- Montador de móveis (3)
- Montador de estrutura metálica (2)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (5)
- Promotor de vendas (1)
- Secretária (1)
- Sub-gerente (1)
- Seringueiro (1)
- Serralheiro de manutenção (1)
- Serralheiro (2)
- Supervisor técnico planejamento (1)
- Técnico manutenção (2)
- Técnico mecânico refrigeração (1)
- Técnico infraestrutura TI(1)
- Técnico segurança trabalho (3)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (1)
- Zelador (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 151
- Atendente de balcão (1)
- Ajudante de manutenção predial (1)
- Ajudante de pizzaiolo (2)
- Assessor comercial (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Atendente de bar (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (2)
- Barman (1)
- Caldeireiro (15)
- Camareira (1)
- Cozinheiro (3)
- Controlador de operações (1)
- Copeira (1)
- Entregador de gás (1)
- Estagiário de Engenharia Civil (1)
- Garçom (4)
- Instrumentista (2)
- Meio oficial (5)
- Mecânico industrial (2)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Montador de móveis (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (12)
- Pintor industrial (2)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Promotor de vendas (2)
- Promotor de crediários (12)
- Recepcionista (1)
- Repositor de horti-fruti pcd (1)
- Soldador TIG e RX (2)
- Soldador (1)
- Sushiman (1)
- Técnico em automação (2)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em instalação (2)
- Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Trabalhador rural (14)
- Topógrafo (1)
- Torneiro (1)
- Vidraceiro (2)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor interno (9)