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Vários cargos

22 empresas abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Postos de trabalho estão disponíveis em 12 municípios capixabas; confira a lista completa, os cargos e como se candidatar

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 out 2022 às 16:59
Para além da preocupação com o meio ambiente, a Suzano tem defendido também ações para inspirar pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.
Suzano tem oportunidades de trabalho na sede em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação
Quem quer trabalhar na indústria já pode separar o currículo. Isso porque 22 empresas que atuam no Espírito Santo estão com mais de 190 vagas abertas em cargos de vários níveis de escolaridade. Há companhias, como a Vale e a Samarco, que têm postos exclusivos para mulheres.
Os profissionais poderão atuar em Cariacica, Serra, Vitória, Viana, Vila Velha, Aracruz, Anchieta, Linhares, São Mateus, João Neiva, Sooretama e Santa Maria de Jetibá.

CONFIRA AS VAGAS

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Gupy. 
  • Vagas: para Cariacica
  • Supervisor de produção - laminação (1)
  • Técnico manutenção elétrica - laminação (1)
  • Supervisor de vendas - comercial (1)
  • Assistente de comunicação (1)
  • Estágio Nível Superior em Elétrica – aciaria (1)
  • Estágio Nível Técnico em Mecânica – laminação (2)

Viminas Vidros Especiais

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
  • Vagas: para Serra
  • Assistente comercial (1) 

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 17 de outubro para o e-mail [email protected]
  • Vagas: para Viana
  • Assistente de laboratório
  • Estágio de design
  • Supervisor regional
  • Estágio de Tecnologia

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Suzano.
  • Vagas: para Aracruz
  • Auxiliar de manutenção 
  • Encarregado manutenção
  • Montador andaime 
  • Supervisor manutenção
  • Caldeireiro 
  • Gerente manutenção
  • Mecânico manutenção

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Samarco.
  • Vagas: para Anchieta
  • Mecânica de manutenção - vaga afirmativa para mulheres

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Imateme. 
  • Vagas: para Aracruz
  • Imetame Porto Aracruz
  • Eletricista
  • Assistente de produção
  • Fiscal de dragagem
  • Caldeireiro
  • Encarregado de terraplanagem
  • Mecânico diesel
  • Imetame Metalmecânica
  • Especialista
  • Técnico
  • Assistente técnico
  • Assistente técnico planejamento
  • Especialista segurança do trabalho
  • Assistente administrativo
  • Eletricista automotivo 
  • Motorista operador de equipamentos
  • Motorista operador de equipamentos guindaste
  • Mecânico diesel
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Supervisor escalador - pintura offshore
  • Motorista carreteiro
  • Coordenador de comunicação
  • Encanador
  • Mecânico montador
  • Caldeireiro
  • Almoxarife
  • Assistente de produção 
  • Técnico inspetor de solda
  • Eletricista de manutenção
  • Imetame Energia
  • Eletricista
  • Operador de produção

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Fortlev.
  • Vagas: para Serra
  • Analista de marketing de produtos 
  • Assistente administrativo PCD
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Estagiário de Recursos Humanos
  • Estágio de Engenharia de Produto e Qualidade
  • Operador de televendas
  • Operador de televendas PCD
  • Técnico de suporte em TI PCD  
  • Técnico em automação

Vale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Vale.
  • Vagas: 15 para Vitória
  • Engenheiro sênior - gestão de projetos (vaga preferencial para mulheres)
  • Analista tecnologia da informação master – arquitetura de aplicações – global (vaga afirmativa para mulheres)
  • Analista tecnologia da informação pleno – corporativo (vaga preferencial para mulheres)
  • Engenheira sênior – arquiteta de tecnologia (vaga exclusiva para mulheres)
  • Inspetor manutenção especializado – instrumentação (vaga preferencial para mulheres)
  • Técnico segurança do trabalho  (vaga exclusiva para mulheres)
  • Engenheiro (a) master – pelotização (vaga preferencial para mulheres)
  • Soldador PCD – manutenção – porto
  • Soldador(a) - manutenção preventiva - usina (vaga preferencial para mulheres)
  • Analista de soluções logísticas master – corporativa (vaga preferencial para mulheres)
  • Inspetor de manutenção especializado – manutenção elétrica (vaga preferencial para mulheres)
  • Analista de custos – pelotização (vaga preferencial para mulheres)
  • Técnico(a) automação – gerente de técnica operacional – mineração
  • Analista tecnologia da informação sênior – infraestrutura – corporativo (vaga exclusiva para mulheres)
  • Técnico(a) especializado(a) em planejamento, programação e manutenção – mineração (vaga preferencial para mulheres)

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Nestlé. 
  • Vagas: para Vila Velha
  • Analista de garantia de qualidade 
  • Supervisão de fábrica

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Vagas. 
  • Vagas: para Aracruz
  • Especialista de planejamento
  • Analista de contratos
  • Gerente de projeto naval
  • Engenharia mecânica
  • Engenheiro de estruturas navais
  • Engenheiro de máquinas navais
  • Gerente de construção naval

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Grupo Brinox.
  • Vagas: para Linhares
  • Analista de PCP 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção 
  • Estágio em Recursos Humanos
  • Líder de produção 

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Real Café. 
  • Vagas: para Viana
  • Analista fiscal
  • Auxiliar de produção
  • Estágio em Ensino Superior
  • Promotor de vendas
  • Técnico em manutenção elétrica 

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Biancogres.
  • Vagas: 49 para Serra
  • Estagiário de Engenharia
  • Auxiliar de descarga de matéria-prima
  • Analista fiscal 
  • Operador industrial PCD
  • Jovem Aprendiz 
  • Operador de empilhadeira
  • Estagiário Tecnólogo em Logística
  • Analista de RH - desenvolvimento
  • Estagiário Administração
  • Auxiliar de serviços gerais

WEG

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Weg.
  • Vaga: para Linhares
  • Ajudante de produção 

Agrale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Brametal.
  • Vaga: para São Mateus
  • Operador de montagem - São Mateus

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Natercoop.
  • Vagas: 
  • Assistente comercial (João Neiva)
  • Auxiliar de produção pecuária (Sooretama)
  • Comprador administrativo (Santa Maria Jetibá)

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Marcopolo.
  • Vagas: para São Mateus
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de solda 
  • Eletricista de manutenção 
  • Estágio em qualidade 
  • Estágio em RH - treinamento 
  • Instrutor(a) de treinamento (elétrica veicular) 
  • Mecânico (manutenção) 
  • Reparador de instalações (manutenção) 
  • Soldador(a) montador(a) de produção 

3 corações

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no 3 Corações.
  • Vagas: para Cariacica
  • Consultor de vendas

Zucchi Luxury Stones

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Zuch. 
  • Vagas: para Serra
  • Auxiliar de produção
  • Auditor interno
  • Especialista custos e orçamento
  • Especialista PCP

Diaço Distribuidora de Aço

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou acessar a página do Linkedin.
  • Vagas: para Serra
  • Analista de RH
  • Estagiário comercial - administração
  • Assistente financeiro - crédito e cobrança
  • Alimentador de linha de produção
  • Operação de ponte rolante
  • Motorista de caminhão - interestadual 

Fibrasa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Analista de custo e orçamento
  • Analista de TI
  • Analista de qualidade
  • Analista de TI de infraestrutura
  • Analista de custo e orçamento
  • Estágio TI

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem consultar a página da empresa no Linkedin. 
  • Vagas: para Serra
  • Consultor de vendas
  • Vendedor externo 
  • Coordenador de vendas 
  • Cozinheiro (a) 
  • Auxiliar de armazenista
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar administrativo temporário
  • Armazenista 
  • Líder de equipe armazenista

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