22 empresas abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Quem quer trabalhar na indústria já pode separar o currículo. Isso porque 22 empresas que atuam no Espírito Santo estão com mais de 190 vagas abertas em cargos de vários níveis de escolaridade. Há companhias, como a Vale e a Samarco, que têm postos exclusivos para mulheres.
Os profissionais poderão atuar em Cariacica, Serra, Vitória, Viana, Vila Velha, Aracruz, Anchieta, Linhares, São Mateus, João Neiva, Sooretama e Santa Maria de Jetibá.
CONFIRA AS VAGAS
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Gupy.
- Vagas: para Cariacica
- Supervisor de produção - laminação (1)
- Técnico manutenção elétrica - laminação (1)
- Supervisor de vendas - comercial (1)
- Assistente de comunicação (1)
- Estágio Nível Superior em Elétrica – aciaria (1)
- Estágio Nível Técnico em Mecânica – laminação (2)
Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: para Serra
- Assistente comercial (1)
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 17 de outubro para o e-mail [email protected]
- Vagas: para Viana
- Assistente de laboratório
- Estágio de design
- Supervisor regional
- Estágio de Tecnologia
Suzano
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Suzano.
- Vagas: para Aracruz
- Auxiliar de manutenção
- Encarregado manutenção
- Montador andaime
- Supervisor manutenção
- Caldeireiro
- Gerente manutenção
- Mecânico manutenção
Samarco
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Samarco.
- Vagas: para Anchieta
- Mecânica de manutenção - vaga afirmativa para mulheres
Imetame
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Imateme.
- Vagas: para Aracruz
- Imetame Porto Aracruz
- Eletricista
- Assistente de produção
- Fiscal de dragagem
- Caldeireiro
- Encarregado de terraplanagem
- Mecânico diesel
- Imetame Metalmecânica
- Especialista
- Técnico
- Assistente técnico
- Assistente técnico planejamento
- Especialista segurança do trabalho
- Assistente administrativo
- Eletricista automotivo
- Motorista operador de equipamentos
- Motorista operador de equipamentos guindaste
- Mecânico diesel
- Técnico de segurança do trabalho
- Supervisor escalador - pintura offshore
- Motorista carreteiro
- Coordenador de comunicação
- Encanador
- Mecânico montador
- Caldeireiro
- Almoxarife
- Assistente de produção
- Técnico inspetor de solda
- Eletricista de manutenção
- Imetame Energia
- Eletricista
- Operador de produção
Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Fortlev.
- Vagas: para Serra
- Analista de marketing de produtos
- Assistente administrativo PCD
- Assistente fiscal
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Estagiário de Recursos Humanos
- Estágio de Engenharia de Produto e Qualidade
- Operador de televendas
- Operador de televendas PCD
- Técnico de suporte em TI PCD
- Técnico em automação
Vale
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Vale.
- Vagas: 15 para Vitória
- Engenheiro sênior - gestão de projetos (vaga preferencial para mulheres)
- Analista tecnologia da informação master – arquitetura de aplicações – global (vaga afirmativa para mulheres)
- Analista tecnologia da informação pleno – corporativo (vaga preferencial para mulheres)
- Engenheira sênior – arquiteta de tecnologia (vaga exclusiva para mulheres)
- Inspetor manutenção especializado – instrumentação (vaga preferencial para mulheres)
- Técnico segurança do trabalho (vaga exclusiva para mulheres)
- Engenheiro (a) master – pelotização (vaga preferencial para mulheres)
- Soldador PCD – manutenção – porto
- Soldador(a) - manutenção preventiva - usina (vaga preferencial para mulheres)
- Analista de soluções logísticas master – corporativa (vaga preferencial para mulheres)
- Inspetor de manutenção especializado – manutenção elétrica (vaga preferencial para mulheres)
- Analista de custos – pelotização (vaga preferencial para mulheres)
- Técnico(a) automação – gerente de técnica operacional – mineração
- Analista tecnologia da informação sênior – infraestrutura – corporativo (vaga exclusiva para mulheres)
- Técnico(a) especializado(a) em planejamento, programação e manutenção – mineração (vaga preferencial para mulheres)
Nestlé
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Nestlé.
- Vagas: para Vila Velha
- Analista de garantia de qualidade
- Supervisão de fábrica
Estaleiro Jurong
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Vagas.
- Vagas: para Aracruz
- Especialista de planejamento
- Analista de contratos
- Gerente de projeto naval
- Engenharia mecânica
- Engenheiro de estruturas navais
- Engenheiro de máquinas navais
- Gerente de construção naval
Brinox
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Grupo Brinox.
- Vagas: para Linhares
- Analista de PCP
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Estágio em Recursos Humanos
- Líder de produção
Real Café
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Real Café.
- Vagas: para Viana
- Analista fiscal
- Auxiliar de produção
- Estágio em Ensino Superior
- Promotor de vendas
- Técnico em manutenção elétrica
Biancogrês
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Biancogres.
- Vagas: 49 para Serra
- Estagiário de Engenharia
- Auxiliar de descarga de matéria-prima
- Analista fiscal
- Operador industrial PCD
- Jovem Aprendiz
- Operador de empilhadeira
- Estagiário Tecnólogo em Logística
- Analista de RH - desenvolvimento
- Estagiário Administração
- Auxiliar de serviços gerais
WEG
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Weg.
- Vaga: para Linhares
- Ajudante de produção
Agrale
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Brametal.
- Vaga: para São Mateus
- Operador de montagem - São Mateus
Coopeavi
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Natercoop.
- Vagas:
- Assistente comercial (João Neiva)
- Auxiliar de produção pecuária (Sooretama)
- Comprador administrativo (Santa Maria Jetibá)
Marcopolo
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Marcopolo.
- Vagas: para São Mateus
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de solda
- Eletricista de manutenção
- Estágio em qualidade
- Estágio em RH - treinamento
- Instrutor(a) de treinamento (elétrica veicular)
- Mecânico (manutenção)
- Reparador de instalações (manutenção)
- Soldador(a) montador(a) de produção
3 corações
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no 3 Corações.
- Vagas: para Cariacica
- Consultor de vendas
Zucchi Luxury Stones
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no Zuch.
- Vagas: para Serra
- Auxiliar de produção
- Auditor interno
- Especialista custos e orçamento
- Especialista PCP
Diaço Distribuidora de Aço
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou acessar a página do Linkedin.
- Vagas: para Serra
- Analista de RH
- Estagiário comercial - administração
- Assistente financeiro - crédito e cobrança
- Alimentador de linha de produção
- Operação de ponte rolante
- Motorista de caminhão - interestadual
Fibrasa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: para Serra
- Analista de custo e orçamento
- Analista de TI
- Analista de qualidade
- Analista de TI de infraestrutura
- Analista de custo e orçamento
- Estágio TI
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem consultar a página da empresa no Linkedin.
- Vagas: para Serra
- Consultor de vendas
- Vendedor externo
- Coordenador de vendas
- Cozinheiro (a)
- Auxiliar de armazenista
- Auxiliar de produção
- Auxiliar administrativo temporário
- Armazenista
- Líder de equipe armazenista