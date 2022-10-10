Mais de 2.700 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Construção civil tem oportunidades para ajudantes de obras e pedreiro Crédito: Skeeze/Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.723 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (10). Os cargos com maiores vagas são de motorista, eletricista, pedreiro, auxiliar de expedição e ajudante de obras.

Para se candidatar a uma das vagas, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os atendimentos ocorrem presencialmente. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

A maior oferta de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica (802), seguido pelo Sines do município (474), da Serra (396) e Vila Velha (371). Há ainda postos de trabalho no Sine de Vitória (258) e na Agência de Emprego de Viana (85).

No interior, as chances estão nas agências de Aracruz (89), Anchieta (90) e Linhares (135), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (90).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 371

371 Açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (7)

Ajudante de obras (24)

Ajudante de obras pcd (1)

Analista contábil (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Armador de ferros (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de cozinhador (2)

Assistente de vendas (5)

Atendente balconista (5)

Atendente de lanchonete (20)

Atendente de lojas (4)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo – estágio (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (4)

Auxiliar de cozinha (27)

Auxiliar de eletrotécnico (6)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviços de copa (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (11)

Carpinteiro (14)

Carpinteiro pcd (2)

Chapeiro (2)

Chefe de bar (1)

Consultor de vendas (2)

Copeiro (4)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (6)

Diretor administrativo e financeiro (1)

Eletricista (1)

Embalador, a mão (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Garçom (3)

Jardineiro (2)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Líder de recepção (1)

Manicure (8)

Marteleteiro (1)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (9)

Nutricionista (10)

Operador de caixa (1)

Operador de caldeira (2)

Padeiro (3)

Pedreiro (33)

Promotor de vendas (10)

Repositor de mercadorias (3)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (2)

Técnico eletrônico (4)

Vendedor interno (62)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 802

802 Açougueiro (12)

Ajudante (20)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante de pedreiro (3)

Ajudante geral (1)

Ajudante prático (10)

Ajudante/montador (3)

Alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de marketing (1)

Analista em marketing (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo de logística (2)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente financeiro (1)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (11)

Auxiliar de armazém (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de marketing (3)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (7)

Auxiliar de panificação junior (1)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (27)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operação de produção (1)

Auxiliar operacional logístico (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Balconista forneira (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (2)

Camareira (10)

Churrasqueiro (3)

Confeiteira (1)

Conferente (2)

Costureira (2)

Costureiro industrial pesado (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (1)

Doméstica (1)

Eletricista (4)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial e montador (2)

Eletricista veicular (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encanador (4)

Encarregado (2)

Encarregado de drenagem e pavimentação (1)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) ensino médio (2)

Estagiário(a) em saúde bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio TI (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faturista de cte (2)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (5)

Marteleteiro (4)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico montador (2)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Motorista cnh AB (3)

Motorista (9)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh C (1)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (4)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador cnh D (2)

Motorista parqueador cnh B (4)

Oficial (5)

Oficial pleno (7)

Oficial polivalente (5)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (4)

Operador de processo industrial (5)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operador logístico (5)

Pedreiro (43)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (1)

Porteiro (4)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (4)

Recepcionista (6)

Recuperador de crédito (1)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Servente (3)

Servente de obras (6)

Soldador (3)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (4)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno - vendas de carretas (5)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente de rh (1)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo (28)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar operacional (8)

Carpinteiro (15)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Frentista (1)

Gari (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária de clínica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em edificações (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 396

396 Açougueiro (12)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de carga e descarga (30)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de motorista (6)

Alinhador de direção (5)

Analista de marketing (1)

Armador de ferros (4)

Armazenista (2)

Arrematadeira (6)

Artífice (2)

Artífice de manutenção (2)

Assistente administrativo pcd (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de limpeza pcd (12)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de logística pcd (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de produção pcd (3)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Borracheiro (1)

Caldeiraria pcd (2)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (5)

Corretor de imóveis (7)

Cortador de roupas (5)

Desenhista de páginas da internet - web designer (3)

Eletricista b (20)

Eletricista de instalações de veículos automotores (5)

Eletricista (20)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encanador pcd (2)

Engenheiro de automação (1)

Engenheiro mecânico (1)

Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)

Esteticista (1)

Inspetor de terraplenagem (1)

Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (5)

Laboratorista - solos e pavimentos (2)

Lavador de veículos (2)

Manicure/pedicure (3)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico de automóvel (6)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico pcd (2)

Motofretista (6)

Motorista de caminhão (4)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de máquina de etiquetar (4)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de processo de produção (2)

Padeiro (2)

Prensista de borracha (1)

Promotor de vendas (32)

Recenseador (70)

Repositor de mercadorias (5)

Representante comercial autônomo (2)

Retificador, em geral (1)

Serralheiro (3)

Soldador pcd (2)

Soldador (1)

Técnico de planejamento da indústria metalúrgica - estruturas metálicas (1)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em manutenção (1)

Técnico mecânico (4)

Tratorista operador de roçadeira (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (5)

Vendedor de serviços (20)

Vendedor interno (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 285

285 Açougueiro (6)

Administrador de banco de dados pcd (2)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)

Ajudante de obras (25)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de pneus (1)

Analista de contabilidade (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)

Analista de desenvolvimento de software pcd (2)

Analista de planejamento financeiro (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (6)

Atendente balconista (2)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de farmácia - balconista (20)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (6)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de barman (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de crédito (2)

Auxiliar de linha de produção (7)

Auxiliar de logística pcd (4)

Auxiliar de pizzaiolo (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Bordadeira (1)

Borracheiro (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (3)

Carpinteiro (13)

Chapista de lanchonete (2)

Confeiteiro (2)

Copeiro (2)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (3)

Embalador, a mão pcd (15)

Embalador, a mão (10)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estofador de móveis (1)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (2)

Lavador de carros (2)

Mecânico de suspensão (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista entregador (41)

Operador de caixa pcd (1)

Operador de caixa (10)

Operador de sonda rotativa (1)

Operador de vendas (lojas) pcd (5)

Pedreiro (33)

Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)

Porteiro pcd (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor de mercadorias pcd (5)

Repositor de mercadorias (3)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (1)

Técnico de controle de meio ambiente (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail os candidatos interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . As vagas estarão disponíveis até o dia 13 de outubro. É importante que no e-mail seja informado à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 85

85 Assistente administrativo/RH (2)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de logística (48)

Auxiliar operacional (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (2)

Conferente (1)

Costureiro industrial (Couro) (1)

Encarregado de restaurante (1)

Garçom (4)

Mecânico diesel (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista estadual CNH "E" (3)

Motorista interestadual CNH "E" (1)

Operador de caixa (1)

Operador de máquinas e equipamentos leves e pesados (3)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (2)

Recepcionista (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 474

474 Açougueiro (6)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de padeiro (6)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de expedição (300)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de máquinas (1)

Auxiliar de operação (1)

Costureiro na confecção em série (1)

Cozinheiro geral (1)

Estofador de móveis (1)

Gari (4)

Instalador de linhas de comunicação de dados (1)

Merendeiro pcd (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de caminhão (4)

Operador de caixa (4)

Operador de máquinas (40)

Operador de telemarketing (1)

Pedreiro (41)

Pedreiro de acabamento (1)

Recuperador de crédito (41)

Repositor em supermercados (5)

Técnico agrícola (1)

Técnico de rede (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 23

23 Ajudante de padeiro (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente entregador (4)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de operação máquinas sublimação e trasfer laser (1)

Educador (1)

Eletricista manutenção pcd (1)

Operador de máquinas pesadas (6)

Pedreiro de acabamento (2)

Recepcionista noturno (1)

Secretária bilingue (1)

Soldador eletrodo pcd (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 89

89 Ajudante de ar split (1)

Almoxarife manutenção (1)

Alpinista soldador N1 (1)

Assistente de produção-construção civil (2)

Atendente balconista (3)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de suprimentos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Caldeireiro (2)

Comprador (1)

Consultor comercial (1)

Cozinheira (1)

Doméstica/cuidadora (1)

Laminador (10)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico (10)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Montador de bicicletas (1)

Motorista de carro leve (2)

Operador de equipamento (1)

Operador de equipamento caçamba (6)

Pedreiro (15)

Supervisor escalador (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (20)

Vigia diurno (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 90

90 Ajudante de caminhão (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Açougueiro aprendiz (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Banhista de pets (1)

Chapeiro (1)

Costureira de máquina reta (1)

Copeira (1)

Cozinheira (4)

Costureira (15)

Consultor de clientes (3)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Fiscal de loja (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (4)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lombador (5)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (2)

Mecânico grande porte (1)

Mecânico/ eletricista - parte elétrica (1)

Mecânico torneiro (4)

Nutricionista (3)

Oleiro (1)

Operador de caixa (4)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadorias pcd (2)

Soldador mecânico (1)

Saladeira (1)

Soldador MIG (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Trabalhador volante da agricultura: cercamento (10)

Vendedor (1)

Vendedora (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.