Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades em feira

Megaliquidação de seis dias no ES abre 2.800 vagas de emprego

Feira Exagerado contará com mais de 350 marcas e descontos de até 90% em peças de vestuário. O evento terá mais de 300 lojas e criará postos de trabalho permanentes e temporários

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 17:25

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

07 out 2022 às 17:25
Feira Exagerado acontece nesta semana na Serra
Feira acontece na próxima semana na Serra, com várias oportunidades de emprego Crédito: Exagerado/Divulgação
O Exagerado, feira de varejo com milhares de marcas famosas à venda, retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, na próxima semana, entre os dias 11 e 16 de outubro. Em sua segunda edição presencial, o outlet contará com a participação de mais de 300 lojas. Com isso, o evento abrirá cerca de 2.800 oportunidades de emprego e estágios, permanentes e temporários, nas áreas de vendas, marketing, logística e atendimento. 
Megaliquidação de seis dias no ES abre 2.800 vagas de emprego
A expectativa dos responsáveis pela realização da feira é de que haja uma movimentação de aproximadamente R$ 40 milhões e um público estimado de 300 mil pessoas nos seis dias do evento.
De acordo com Victor de Castro, diretor da Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado,  a proposta deste ano é montar um time integrado e comprometido com o bom andamento da programação. "Atender muito bem nosso público é prioridade. Então, estamos contratando para ter um time completo e engajado neste atendimento", explica.
Feira Exagerado acontece nesta semana na Serra
Feira acontece na próxima semana na Serra, com várias oportunidades de emprego Crédito: Exagerado/Divulgação
As inscrições para as vagas já estão ocorrendo, e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Todas as oportunidades de emprego podem ser conferidas na lista abaixo:
VAGAS DISPONÍVEIS PARA O EXAGERADO 2022:

  • Analista de marketing
  • Assistente de pessoal
  • Auxiliar de vendas
  • Analista de projetos
  • Auxiliar de logística
  • Analista de operações logísticas (marketplace)
  • Conferente
  • Separador de mercadorias
  • Fotógrafo de moda
  • Atendente de SAC
  • Assistente de marketplace
  • Estagiário de engenharia
  • Estagiário de vendas
  • Estagiário de fotografia
Um dos pré-requisitos para a seleção é possuir experiência prévia no cargo desejado. Os currículos enviados serão agregados ao banco de talentos da Alfaiataria de Ideias. Após triagem, os responsáveis pelo recrutamento entrarão em contato com os candidatos para dar prosseguimento ao processo seletivo.
O evento é conhecido, sobretudo, pela venda de peças de vestuário de grifes renomadas, como Calvin Klein, Colcci, Tommy Hilfiger e Ray Ban. Além disso, outro ponto que chama bastante atenção são os descontos atrativos para o consumidor. Neste ano, os itens terão redução de até 90% em seus valores. 

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES 

Orçamento do ES para 2023 prevê 23 concursos e processos seletivos

Quase 30 mil vagas abertas em 206 concursos e seleções pelo país

De app a curso de qualificação: o que pode salvar mulheres de abusos no ES

Estágio vai contar como experiência para concurso público no ES

Desemprego fica abaixo de 9% e atinge 9,7 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) oportunidades Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados