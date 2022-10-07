O Exagerado, feira de varejo com milhares de marcas famosas à venda, retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, na próxima semana, entre os dias 11 e 16 de outubro. Em sua segunda edição presencial, o outlet contará com a participação de mais de 300 lojas. Com isso, o evento abrirá cerca de 2.800 oportunidades de emprego e estágios, permanentes e temporários, nas áreas de vendas, marketing, logística e atendimento.
Megaliquidação de seis dias no ES abre 2.800 vagas de emprego
A expectativa dos responsáveis pela realização da feira é de que haja uma movimentação de aproximadamente R$ 40 milhões e um público estimado de 300 mil pessoas nos seis dias do evento.
De acordo com Victor de Castro, diretor da Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado, a proposta deste ano é montar um time integrado e comprometido com o bom andamento da programação. "Atender muito bem nosso público é prioridade. Então, estamos contratando para ter um time completo e engajado neste atendimento", explica.
As inscrições para as vagas já estão ocorrendo, e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Todas as oportunidades de emprego podem ser conferidas na lista abaixo:
VAGAS DISPONÍVEIS PARA O EXAGERADO 2022:
- Analista de marketing
- Assistente de pessoal
- Auxiliar de vendas
- Analista de projetos
- Auxiliar de logística
- Analista de operações logísticas (marketplace)
- Conferente
- Separador de mercadorias
- Fotógrafo de moda
- Atendente de SAC
- Assistente de marketplace
- Estagiário de engenharia
- Estagiário de vendas
- Estagiário de fotografia
Um dos pré-requisitos para a seleção é possuir experiência prévia no cargo desejado. Os currículos enviados serão agregados ao banco de talentos da Alfaiataria de Ideias. Após triagem, os responsáveis pelo recrutamento entrarão em contato com os candidatos para dar prosseguimento ao processo seletivo.
O evento é conhecido, sobretudo, pela venda de peças de vestuário de grifes renomadas, como Calvin Klein, Colcci, Tommy Hilfiger e Ray Ban. Além disso, outro ponto que chama bastante atenção são os descontos atrativos para o consumidor. Neste ano, os itens terão redução de até 90% em seus valores.