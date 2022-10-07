Feira acontece na próxima semana na Serra, com várias oportunidades de emprego Crédito: Exagerado/Divulgação

O Exagerado, feira de varejo com milhares de marcas famosas à venda, retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, na próxima semana, entre os dias 11 e 16 de outubro. Em sua segunda edição presencial, o outlet contará com a participação de mais de 300 lojas. Com isso, o evento abrirá cerca de 2.800 oportunidades de emprego e estágios, permanentes e temporários, nas áreas de vendas, marketing, logística e atendimento.

Your browser does not support the audio element. Megaliquidação de seis dias no ES abre 2.800 vagas de emprego

A expectativa dos responsáveis pela realização da feira é de que haja uma movimentação de aproximadamente R$ 40 milhões e um público estimado de 300 mil pessoas nos seis dias do evento.

De acordo com Victor de Castro, diretor da Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado, a proposta deste ano é montar um time integrado e comprometido com o bom andamento da programação. "Atender muito bem nosso público é prioridade. Então, estamos contratando para ter um time completo e engajado neste atendimento", explica.

Feira acontece na próxima semana na Serra, com várias oportunidades de emprego Crédito: Exagerado/Divulgação

enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. As inscrições para as vagas já estão ocorrendo, e os interessados devem

Todas as oportunidades de emprego podem ser conferidas na lista abaixo:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA O EXAGERADO 2022:



Analista de marketing

Assistente de pessoal

Auxiliar de vendas

Analista de projetos

Auxiliar de logística

Analista de operações logísticas (marketplace)

Conferente

Separador de mercadorias

Fotógrafo de moda

Atendente de SAC

Assistente de marketplace

Estagiário de engenharia

Estagiário de vendas

Estagiário de fotografia

Um dos pré-requisitos para a seleção é possuir experiência prévia no cargo desejado. Os currículos enviados serão agregados ao banco de talentos da Alfaiataria de Ideias. Após triagem, os responsáveis pelo recrutamento entrarão em contato com os candidatos para dar prosseguimento ao processo seletivo.