A polícia apreendeu joias, relógios, celulares, dinheiro, uma máscara imitando o rosto de um idoso, ácido para teste de ouro e dois simulacros de arma de fogo, do tipo pistola, além de outros objetos Crédito: Divulgação \ Polícia Civil

As prisões, que ocorreram na última sexta-feira (18), são resultados da Operação Caixa de Pandora, que, segundo a PC , tem como objetivo investigar inúmeros delitos ocorridos no município de Muniz Freire no último ano, que têm ligação direta com um traficante da região.

A corporação informou que as investigações começaram há cerca de oito meses e foram empreendidas nos bairros Centro e São Vicente de Paula. O titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Bruno Alves, explicou que, há um tempo, a polícia percebeu um aumento nos registros de ocorrências de crimes patrimoniais e contra a vida no município.

Desse modo, foi descoberta a origem dos crimes. “Cruzamos as informações e constatamos que a origem dos crimes era a mesma: a boca de fumo, comandada pelo investigado de 23 anos, e que estava em expansão”, pronunciou o delegado.

Your browser does not support the audio element. Irmãos são presos e R$ 64 mil em objetos são apreendidos em Muniz Freire

Segundo as investigações, o consumo de entorpecentes e a consequente dependência química levaram os usuários de drogas a praticarem crimes para sustentar o vício, o que resultou na elevação dos crimes patrimoniais e crimes contra a vida registrados na região.

Diligências

Com a identificação de pessoas envolvidas, a PC iniciou as diligências para dar cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

De acordo com a corporação, os policiais se deslocaram até o bairro Centro, em Muniz Freire, para realizar buscas numa casa indicada como a residência do traficante. E no terceiro andar do imóvel, protegido com grades no corredor e portões de aço reforçado, encontraram o investigado, que estava em companhia de outro homem e duas crianças pequenas.

No local, a polícia encontrou joias, relógios, celulares, dinheiro, uma máscara imitando o rosto de um idoso, ácido para teste de ouro e dois simulacros de arma de fogo, do tipo pistola, além de outros objetos. O investigado foi preso em cumprimento de mandado de prisão. O outro homem foi liberado e o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as medidas cabíveis em relação às crianças.

Já no bairro São Vicente de Paula, os policiais prenderam uma mulher de 32 anos, que também tinha mandado de prisão em aberto. Foram encontrados sete celulares, um notebook, um caderno e R$ 2.322,00 em espécie.

Segundo o delegado Bruno Alves os materiais apreendidos têm um alto valor e as investigações permanecerão em andamento. “Nessa operação, estimamos que o valor de todos os objetos apreendidos seja de R$ 64 mil reais. Continuaremos as investigações para averiguar o envolvimento de outros suspeitos nas atividades criminosas”, afirmou.

Após o ocorrido, os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Muniz Freire, para onde o material apreendido foi levado. Eles prestaram depoimento e, posteriormente, foram levados ao sistema prisional. A mulher se encontra no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPCF), enquanto o homem está no Centro de Triagem de Viana (CTV). Eles permanecerão à disposição da Justiça.

Operação Caixa de Pandora