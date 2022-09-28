Homem é preso após ameaçar matar ex-mulher e atirar contra policiais em Muniz Freire

Com o suspeito, a Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38 com munições Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso pelos crimes de ameaça, resistência e tentativa de homicídio contra agente da lei, nesta terça-feira (27) no distrito de Menino Jesus, interior de Muniz Freire , no Sul do Espírito Santo. O suspeito fazia ameaças de morte a ex-mulher, de 23 anos, e ao pai dela, de 45 anos.

A equipe policial foi acionada via aplicativo de mensagens instantâneas disponível para mulher es vítimas de violência doméstica e família. Segundo a Polícia Civil , a vítima informou aos policiais civis que o suspeito se aproximou dela na rua e colocou a mão na cintura para sacar uma arma. Ela correu para casa e acionou a polícia.

"Imediatamente os policiais civis se deslocaram para o distrito, situado a 16 quilômetros da sede do município. Após alguns instantes de vigilância nas adjacências da residência do suspeito, a equipe o avistou conduzindo uma motocicleta em direção à casa da vítima, momento em que foi dada ordem de abordagem ao suspeito, que resistiu à busca pessoal e evadiu-se correndo" Bruno Alves Rodrigues - Titular da delegacia de Muniz Freire

Ao ser perseguido pelos policiais, o suspeito sacou um revólver da cintura e atirou contra a equipe, mesmo em fuga. "Os policiais repeliram a injusta agressão também atirando contra o suspeito, que se rendeu, sendo contido e algemado pelos policiais", informou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o suspeito já era investigado por ameaças contra a ex-mulher e tentativas de homicídio contra o ex-sogro. Ele estava foragido desde o final do ano de 2020. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça.

Os policiais apreenderam com o suspeito um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas e um estojo deflagrado. Após busca pessoal no suspeito foram localizadas mais cinco munições calibre .38 intactas.

O autor foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante , onde foi autuado pelos crimes de ameaça na forma da Lei Maria da Penha, resistência e tentativa de homicídio contra agente da lei e encaminhado ao presídio.