Homem é preso após ameaçar matar ex-mulher e atirar contra policiais em Muniz Freire

Um homem de 26 anos foi preso pelos crimes de ameaça, resistência e tentativa de homicídio contra agente da lei, nesta terça-feira (27) no distrito de Menino Jesus, interior de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. O suspeito fazia ameaças de morte a ex-mulher, de 23 anos, e ao pai dela, de 45 anos.
A equipe policial foi acionada via aplicativo de mensagens instantâneas disponível para mulheres vítimas de violência doméstica e família. Segundo a Polícia Civil, a vítima informou aos policiais civis que o suspeito se aproximou dela na rua e colocou a mão na cintura para sacar uma arma. Ela correu para casa e acionou a polícia.
"Imediatamente os policiais civis se deslocaram para o distrito, situado a 16 quilômetros da sede do município. Após alguns instantes de vigilância nas adjacências da residência do suspeito, a equipe o avistou conduzindo uma motocicleta em direção à casa da vítima, momento em que foi dada ordem de abordagem ao suspeito, que resistiu à busca pessoal e evadiu-se correndo"
Ao ser perseguido pelos policiais, o suspeito sacou um revólver da cintura e atirou contra a equipe, mesmo em fuga. "Os policiais repeliram a injusta agressão também atirando contra o suspeito, que se rendeu, sendo contido e algemado pelos policiais", informou o delegado.
Ainda segundo o delegado, o suspeito já era investigado por ameaças contra a ex-mulher e tentativas de homicídio contra o ex-sogro. Ele estava foragido desde o final do ano de 2020. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça.
Os policiais apreenderam com o suspeito um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas e um estojo deflagrado. Após busca pessoal no suspeito foram localizadas mais cinco munições calibre .38 intactas.
O autor foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado pelos crimes de ameaça na forma da Lei Maria da Penha, resistência e tentativa de homicídio contra agente da lei e encaminhado ao presídio.
A ferramenta de aplicativo de mensagens instantâneas faz parte das estratégias preventivas e repressivas adotadas pelo Cartório Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), implantado em 2020, no âmbito da Delegacia de Polícia de Muniz Freire.